Nvidia DLSS 4.5 için kötü haber: Dinamik Multi-Frame Gen gecikecek

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Nvidia'nın DLSS Dynamic Multi Frame Generation (Dinamik Çoklu Kare Üretimi) ve 6X Multi Frame Generation moduna ilişkin çıkış takvimiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce Nisan 2026'ya işaret eden iddialar gündeme gelmişti. Ancak şirket cephesinden gelen son bilgilendirme, bu tarihin ertelendiğini gösteriyor.

Kaçıranlar için daha önce Dynamic Multi Frame Generation ve Multi Frame Generation 6X özelliklerinin Nisan 2026'da yayınlanacağı belirtilmişti. Hatta bu bilginin Münih'te gerçekleştirilen bir şirket ziyareti sırasında aktarıldığı paylaşıldı. Ancak daha sonra yapılan güncellemede, Nvidia'nın Nisan ayını net bir çıkış tarihi olarak teyit etmediği ve resmi zaman aralığının hâlâ "ilkbahar" olduğu açıklandı.

Nvidia'dan "dünyayı şaşırtacak" yeni çip geliyor 3 gün önce eklendi

Dolayısıyla mevcut tabloda Dynamic Multi Frame Generation ve 6X modu için kesinleşmiş bir tarih bulunmuyor. Yani Mayıs veya ilkbaharın ilerleyen haftaları da olasılık dahilinde. Şu an için Dynamic Multi Frame Generation ve Multi Frame Generation 6X'in özellikle GeForce RTX 50 serisi ekran kartları için sunulması bekleniyor.

Dynamic Multi Frame Generation ne sunuyor?

Dynamic Multi Frame Generation, klasik sabit çarpan mantığını geride bırakıyor. Mevcut Multi Frame Generation sisteminde 2X, 3X ya da 4X gibi belirli bir çarpan seçilirken, dinamik sürümde sürücü, sahne yüküne göre bu çarpanı anlık olarak değiştirebiliyor. Nvidia hâlihazırda Multi Frame Generation ile üç adede kadar ek kare üretebiliyor. 6X modu ve dinamik yapı ise bu esnekliği daha da ileri taşıyacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Nvidia DLSS 4.5'ten kötü haber: Dinamik Multi-Frame Gen gecikecek

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: