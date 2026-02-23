Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia DLSS 4.5 için kötü haber: Dinamik Multi-Frame Gen gecikecek

    DLSS 4.5'in en dikkat çeken yeniliklerinden Dynamic Multi Frame Generation için Nisan ayı işaret edilmişti. Ancak Nvidia, bu tarihi doğrulamadı ve takvimi "ilkbahar" olarak bıraktı.

    Nvidia DLSS 4.5'ten kötü haber: Dinamik Multi-Frame Gen gecikecek Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın DLSS Dynamic Multi Frame Generation (Dinamik Çoklu Kare Üretimi) ve 6X Multi Frame Generation moduna ilişkin çıkış takvimiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce Nisan 2026'ya işaret eden iddialar gündeme gelmişti. Ancak şirket cephesinden gelen son bilgilendirme, bu tarihin ertelendiğini gösteriyor.

    Kaçıranlar için daha önce Dynamic Multi Frame Generation ve Multi Frame Generation 6X özelliklerinin Nisan 2026'da yayınlanacağı belirtilmişti. Hatta bu bilginin Münih'te gerçekleştirilen bir şirket ziyareti sırasında aktarıldığı paylaşıldı. Ancak daha sonra yapılan güncellemede, Nvidia'nın Nisan ayını net bir çıkış tarihi olarak teyit etmediği ve resmi zaman aralığının hâlâ "ilkbahar" olduğu açıklandı.

    Dolayısıyla mevcut tabloda Dynamic Multi Frame Generation ve 6X modu için kesinleşmiş bir tarih bulunmuyor. Yani Mayıs veya ilkbaharın ilerleyen haftaları da olasılık dahilinde. Şu an için Dynamic Multi Frame Generation ve Multi Frame Generation 6X'in özellikle GeForce RTX 50 serisi ekran kartları için sunulması bekleniyor. 

    Dynamic Multi Frame Generation ne sunuyor?

    Dynamic Multi Frame Generation, klasik sabit çarpan mantığını geride bırakıyor. Mevcut Multi Frame Generation sisteminde 2X, 3X ya da 4X gibi belirli bir çarpan seçilirken, dinamik sürümde sürücü, sahne yüküne göre bu çarpanı anlık olarak değiştirebiliyor. Nvidia hâlihazırda Multi Frame Generation ile üç adede kadar ek kare üretebiliyor. 6X modu ve dinamik yapı ise bu esnekliği daha da ileri taşıyacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yerden ısıtma vanaları nasıl açılır ceset torbası cezası 2025 iphone ses ahizeden çıkıyor terlemek için ne yapmalıyım aşil tendon ameliyatı olanların yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    vivo V50 Lite
    vivo V50 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo V15 G4
    Lenovo V15 G4
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum