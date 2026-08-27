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    Nvidia DLSS 5.0 için ilk DLL dosyası sızdırıldı

    Nvidia'nın yeni nesil DLSS 5 teknolojisi için ilk DLL dosyası ortaya çıktı. NBA 2K27’de bulunan dosya, çıkış tarihinin yaklaştığını gösteriyor. İşte detaylar...

    Nvidia DLSS 5.0 için ilk DLL dosyası sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın yapay zekâ destekli görüntü oluşturma teknolojisi DLSS 5 için hazırlıklar hızlanıyor. Şirketin sonbahar döneminde kullanıma sunması beklenen yeni teknolojinin ilk DLL dosyalarından biri, NBA 2K27’nin erken erişim sürümünde ortaya çıktı.

    Nvidia DLSS 5.0 için ilk DLL dosyası sızdırıldı

    NBA 2K27 dosyaları arasında DLSS-NR adı verilen bir DLL dosyasının bulunması, DLSS 5'in oyunlara entegrasyonu konusunda ilk somut işaretlerden biri konumunda. Buradaki "NR" ifadesinin Neural Rendering, yani sinirsel görüntü oluşturma teknolojisine gönderme yaptığı belirtiliyor. 

    158 MB büyüklüğündeki DLSS-NR DLL’i, Nvidia'nın mevcut DLSS bileşenlerinden belirgin şekilde daha büyük. Karşılaştırma açısından DLSS 4.5 ile kullanılan Ray Reconstruction DLL dosyasının yaklaşık 72 MB olduğu belirtiliyor. Yeni dosyanın boyutu, DLSS 5 kapsamında daha kapsamlı bir yapay zekâ modelinin yerel olarak çalıştırılabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

    NVIDIA, DLSS 5 teknolojisini daha önce SIGGRAPH 2026 etkinliğinde göstermişti. Yeni sistem, geleneksel çözünürlük artırma yöntemlerinin ötesine geçerek oyun görüntülerine yapay zekâ tabanlı materyal ve görsel ayrıntılar ekliyor. Ancak teknolojinin karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan biri, görüntünün görsel kimliğini ve nesnelerin anlamını korurken karakter pozları, ışıklandırma, hareket ve sanat yönetimi gibi unsurlarda tutarlılığı sürdürebilmek.

    DLSS 5’in temel farkı da burada ortaya çıkıyor. Sistem, oyun motorunun oluşturduğu görüntüyü yalnızca daha yüksek çözünürlükte yeniden oluşturmak yerine sinirsel görüntü oluşturma ve üretken yapay zekâ tekniklerinden yararlanarak daha gerçekçi materyal görünümü sağlamayı amaçlıyor.

    [bkzdh209799]

    158 MB büyüklüğündeki DLSS-NR dosyasının gerçek bir oyunda ortaya çıkması, DLSS 5’in geliştirme sürecinin belirli bir aşamaya geldiğini gösteriyor. Nvidia'nın teknolojiyi 2026 sonbaharında kullanıma sunması beklenirken, ilk desteklenen oyunların ve gerçek performans sonuçlarının önümüzdeki dönemde daha net ortaya çıkması bekleniyor.

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

    J
    Jikoxmarley 5 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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