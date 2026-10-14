Nvidia DLSS 5 artık daha hızlı: Hogwarts Legacy desteği geliyor

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Tam Boyutta Gör Nvidia, DLSS 5 teknolojisi için yeni bir güncelleme duyurdu. Yapay zeka tabanlı görüntü işleme modelinin yeni sürümü, daha düşük bellek tüketimiyle daha hızlı çalışıyor. Şirketin paylaştığı verilere göre desteklenen oyunlarda performans artışı yüzde 30'u aşarken Hogwarts Legacy ve Where Winds Meet de DLSS 5 desteğine kavuşacak.

Nvidia DLSS 5 daha hızlı çalışıyor

Nvidia, DLSS 5'in eğitim verilerini ve model yapısını yeniden düzenleyerek teknolojinin işlem yükünü azalttı. Yeni modelin parametre sayısı yüzde 24 düşürülerek 118 milyona indirildi. Şirket, bu değişiklikler sayesinde modelin ilk tanıtılan sürüme kıyasla yaklaşık iki kat daha hızlı çalıştığını belirtiyor. Güncellemenin bir diğer önemli kazanımı ise ekran kartı belleği tarafında.

Nvidia'nın açıklamasına göre yeni DLSS 5 modeli, 4K çözünürlükte VRAM kullanımını yüzde 20 azaltıyor. Bu iyileştirme, özellikle yüksek çözünürlükte oyun oynarken ekran kartı belleğinin daha verimli kullanılmasına yardımcı olabilir. Performans artışı oyuna ve kullanılan ayarlara göre değişse de Nvidia, NBA 2K27 üzerinden somut bir örnek paylaştı. Buna göre oyun, 4K çözünürlükte önceki DLSS 5 sürümündeki 65 FPS seviyesinden 90 FPS'ye yükseliyor. Böylece performans artışı yüzde 30'u aşıyor.

Hogwarts Legacy ve Where Winds Meet desteği geliyor

Nvidia, DLSS 5'in desteklediği oyunların sayısını da artırıyor. Teknolojinin ilk çıkış oyunu NBA 2K27'nin ardından Hogwarts Legacy ve Where Winds Meet için resmi destek duyuruldu. Hogwarts Legacy, 5 Kasım'da yayımlanacak güncellemeyle DLSS Neural Rendering desteğine kavuşacak. Oyunun diğer DLSS teknolojileri de yeni sürümlerine yükseltilecek.

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Where Winds Meet ise kasım ayının sonlarında DLSS 5 desteği alacak. Oyun hâlihazırda DLSS Super Resolution ve Multi Frame Generation teknolojilerini destekliyor. Planlanan güncellemeyle DLSS 3D-Guided Neural Rendering desteğinin de eklenmesi hedefleniyor.

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Nvidia DLSS 5 artık daha hızlı: Hogwarts Legacy desteği geliyor

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