Nvidia DLSS 5'i güncelledi: Yüzde 40 performans artışı geliyor

Bazı oyunlarda yüzde 40'a varan artış
Nvidia, yeni DLSS 5 modelinin önceki sürüme kıyasla 2 kata kadar daha hızlı çalıştığını ve yüzde 20 daha az VRAM kullandığını açıklamıştı. Güncellenen modelin mod geliştiricilerin eline geçmesiyle birlikte gerçek oyun performansına ilişkin ilk sonuçlar da ortaya çıktı. Mod geliştiriciler, Nvidia'nın NBA 2K27 ile dağıtılan DLSS-NR V310.9.16.0 DLL dosyasını çıkararak teknolojiyi resmi olarak desteklenmeyen oyunlarda kullanmaya başladı.
RTX 4060'tan RTX 5090'a kadar farklı ekran kartlarında yapılan testler, önceki DLSS 5 modeline kıyasla çift haneli performans artışları gösteriyor. GeForce RTX 5090 ile 4K çözünürlükte yapılan testlerde Cyberpunk 2077 performansı yüzde 22 artarak 66 FPS seviyesine ulaştı. STALKER 2 ve The Last of Us Part II oyunlarında ise yaklaşık yüzde 25 performans artışı görüldü. Üstelik modelin GPU güç tüketimini de belirgin şekilde düşürdüğü belirtiliyor.
GeForce RTX 4060 ile yapılan ayrı testlerde ise The Witcher 3: Wild Hunt Remastered performansı eski DLSS 5 modeline kıyasla yüzde 40 yükseldi. Nvidia'nın optimize ettiği DLSS 5 modeli, önceki sürüme göre yaklaşık yüzde 24 daha küçük bir yapıya sahip. Şirket, optimizasyonlarla performansı artırırken görüntü kalitesindeki etkinin sınırlı tutulduğunu belirtiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: