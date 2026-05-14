Nvidia, DLSS desteği kazanan yeni oyunları açıkladı: Subnautica 2 ve dahası

Nvidia, DLSS desteği kazanan yeni oyunları açıkladı
Şirketin yayınladığı yeni GeForce Game Ready sürücüsüyle birlikte Forza Horizon 6, Directive 8020 ve Subnautica 2 için DLSS 4.5 Super Resolution ve Multi-Frame Generation desteği sunuldu. Ayrıca bazı yeni yapımlar da DLSS Frame Generation teknolojisini kullanmaya başladı. Nvidia'nın paylaştığı listeye göre bu hafta DLSS teknolojisi kazanan oyunlar şöyle:
- Forza Horizon 6
- Directive 8020
- Subnautica 2
- Blades of Fire
Özellikle Forza Horizon 6 tarafında dikkat çeken yenilikler bulunuyor. Oyun, çıkışta DLSS 4.5 Super Resolution ve Multi-Frame Generation desteğiyle geliyor. RTX 50 serisi ekran kartı kullanan oyuncular, Nvidia uygulaması üzerinden DLSS 5x ve 6x Multi Frame Generation seçeneklerini de aktif edebilecek. Supermassive Games imzalı korku oyunu Directive 8020 ise DLSS 4.5 desteğinin yanında DLSS Ray Reconstruction ve Path Tracing teknolojileriyle geliyor.
Son olarak Nvidia, GeForce 596.49 Game Ready sürücüsünü de kullanıma sundu. Yeni sürüm, özellikle Forza Horizon 6, Directive 8020 ve Subnautica 2 için optimizasyon içeriyor.
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.