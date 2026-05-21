GPU tamam, sırada CPU var: Nvidia, dünyanın en büyük CPU üreticilerinden olacak

Tam Boyutta Gör Yapay zeka hızlandırıcılarıyla veri merkezi pazarını domine eden Nvidia, şimdi de CPU tarafında agresif büyüme planlarını açıkladı. Şirketin CFO’su Colette Kress, 2027 mali yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarının açıklandığı toplantıda yaptığı açıklamada Nvidia’nın CPU iş kolunda bu yıl yaklaşık 20 milyar dolarlık gelir görünürlüğüne sahip olduğunu söyledi.

Kress’e göre bu ivme, şirketi dünyanın en büyük CPU tedarikçisi konumuna taşıyabilir: “Bu yıl toplam CPU gelirinin yaklaşık 20 milyar dolara ulaşacağını öngörüyoruz; bu da bizi dünyanın önde gelen CPU tedarikçisi konumuna getirecek.”

Nvidia aslında CPU alanına tamamen yeni giren bir şirket değil. Firma, ilk Arm tabanlı veri merkezi işlemcisi Grace’i 2021 yılında duyurmuştu. Ancak bu işlemciler uzun süre boyunca çoğunlukla GPU sistemleriyle birlikte kullanılan özel çözümler olarak kaldı ve ağırlıklı olarak yapay zeka veri merkezleri ile süper bilgisayarlarda tercih edildi. Şirketin stratejisindeki asıl kırılma ise bu yıl yaşandı.

Şubat ayında Nvidia, Meta’nın bağımsız Grace CPU Superchip sistemlerini veri merkezlerinde kullanmaya başladığını açıkladı. CPU’lar yapay zeka dünyasında eğitim için değil, daha çok çıkarım işlemleri için kullanılıyor.

Vera CPU ile yeni dönem başladı

Hatırlanacağı üzere mart ayında düzenlenen GTC konferansında CPU ürün gamını genişleterek bağımsız çalışan yeni nesil Vera CPU sistemini tanıttı. Şirketin açıklamasına göre Vera, tamamen özel tasarlanmış 88 adet Olympus Arm çekirdeğiyle geliyor. İşlemci aynı zamanda eşzamanlı çoklu iş parçacığı desteği sunuyor. Intel tarafındaki Hyper-Threading teknolojisine benzer şekilde çalışan bu yapı, daha yüksek paralel işlem kapasitesi sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Vera’nın dikkat çeken yönlerinden biri de bellek tarafında ortaya çıkıyor. Nvidia, her işlemciyi 1.5 TB’a kadar LPDDR5x SOCAMM bellekle donatabiliyor. Bu yapı saniyede 1.2 TB seviyesine ulaşan bant genişliği sunarken düşük güç tüketimiyle öne çıkıyor. LPDDR5x belleğin özellikle dizüstü bilgisayarlarda enerji verimliliği nedeniyle yaygın olarak tercih edildiği biliniyor.

Colette Kress, Vera’nın performans tarafında x86 tabanlı rakiplere kıyasla önemli avantajlar sunduğunu söyledi. Nvidia’ya göre yeni işlemci, çekirdek başına 1,5 kat daha yüksek performans, watt başına 2 kat daha iyi verimlilik ve raf yoğunluğunda 4 kata kadar artış sağlayabiliyor.

Şirketin referans tasarımlarında tek kart üzerinde iki Vera CPU kullanılabiliyor. Bu sistemler yüksek hızlı NVLink bağlantılarıyla haberleşiyor. Nvidia ayrıca Vera işlemcilerini Rubin GPU’larla 2:1 oranında eşleştirerek yeni nesil raf ölçekli yapay zeka platformlarında kullanıyor.

“200 milyar dolarlık yeni bir pazar”

Nvidia CEO’su Jensen Huang ise Vera’nın şirket için tamamen yeni bir gelir kapısı açtığını düşünüyor. Huang, işlemcinin özellikle “agentic AI” olarak adlandırılan yapay zeka ajanları için tasarlandığını savundu.

“Nvidia için yepyeni 200 milyar dolarlık bir pazar buldum” diyen CEO’ya göre klasik CPU mimarileri çoklu uygulama çalıştırmaya odaklanırken Vera özellikle token işleme hızını maksimum seviyeye çıkarmak amacıyla geliştirildi.

Şirketin açıklamasına göre Anthropic, OpenAI, Oracle ve SpaceX dahil olmak üzere birçok büyük teknoloji şirketi ve yapay zeka laboratuvarı bu hafta ilk Vera tabanlı sistemlerini teslim aldı.

Nvidia CEO’su, gelecekte milyarlarca yapay zeka ajanının çalışacağını ve bu ajanların tıpkı insanların bugün bilgisayar kullanması gibi CPU tabanlı sistemlere ihtiyaç duyacağını düşünüyor. Huang’a göre bu dönüşüm, CPU talebinde devasa bir büyüme yaratacak.

CPU pazarı kolay değil

Bununla birlikte Nvidia’nın CPU alanında Intel ve AMD gibi köklü rakiplerle mücadele etmesi gerekiyor. Son dönemde Amazon Web Services gibi büyük bulut sağlayıcıları da kendi yapay zeka işlemcilerini geliştiriyor.

Nvidia ise Vera’yı doğrudan genel amaçlı x86 işlemcilerin yerine konumlandırmıyor. Şirketin CPU mimarisi daha çok yapay zeka ve yüksek performanslı hesaplama senaryolarına odaklanıyor. Bu nedenle Vera’nın kısa vadede tüm geleneksel CPU kullanım alanlarının yerini alması beklenmiyor.

Nvidia’dan rekor finansal sonuç

Şirketin CPU atağı, oldukça güçlü finansal sonuçlarla aynı döneme denk geldi. Nvidia, 2027 mali yılının ilk çeyreğinde 81,6 milyar dolar gelir elde ettiğini açıkladı. Bu rakam yıllık bazda yüzde 85, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 20 büyümeye işaret ediyor. Şirket aynı dönemde 58,3 milyar dolar kâr açıkladı.

Nvidia, gelir raporlama yapısını da değiştirdi. Şirket artık operasyonlarını veri merkezi ve edge olmak üzere iki ana bölüm altında topluyor. Veri merkezi tarafı bulut, hyperscaler, neocloud ve kurumsal satışları kapsarken, edge bölümü oyun, robotik, otomotiv ve vRAN ürünlerinden oluşuyor.

Toplam gelirin büyük kısmı veri merkezi operasyonlarından geldi. Bu segment tek başına 75,2 milyar dolar gelir üretti. Bunun 38 milyar doları hyperscaler ve genel bulut müşterilerinden elde edilirken geri kalan 37 milyar dolar neocloud, endüstriyel ve kurumsal müşterilerden geldi. Edge tarafındaki gelir ise 6,4 milyar dolar seviyesinde kaldı. Nvidia, ikinci çeyrek için gelir beklentisini ise yaklaşık 91 milyar dolar olarak açıkladı.

