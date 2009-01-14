Nvidia düşük güç tüketimli GeForce 9600GT modelini hazırlıyor

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Çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 ve GeForce GTX 285 modellerini geçtiğimiz hafta yaptığı tanıtım ile duyuran Nvidia'nın düşük güç tüketimli yeni bir GeForce 9600GT versiyonu üzerinde çalıştığı bildiriliyor. GeForce 9600 GT Green Edition olarak tanımlanan yeni ekran kartına, Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G94-350-B1 kod adlı grafik işlem birimi güç veriyor.

Yeni üretim teknolojisinin de katkısı ile GPU gerilim seviyesi 0.1V azaltılan GeForce 9600GT tabanlı yeni ekran kartının dolayısıyla daha düşük güç tüketimine sahip olacağı belirtiliyor. 256-bit bellek veri yolu desteği, 600MHz GPU ve 1800MHz'lik bellek saat hızlarına sahip olan ekran kartının yakın zamanda duyurulması beklenirken fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.