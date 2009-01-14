Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia düşük güç tüketimli GeForce 9600GT modelini hazırlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,5b
1
18
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Nvidia düşük güç tüketimli GeForce 9600GT modelini hazırlıyor
Tam Boyutta Gör

Çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 ve GeForce GTX 285 modellerini geçtiğimiz hafta yaptığı tanıtım ile duyuran Nvidia'nın düşük güç tüketimli yeni bir GeForce 9600GT versiyonu üzerinde çalıştığı bildiriliyor. GeForce 9600 GT Green Edition olarak tanımlanan yeni ekran kartına, Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G94-350-B1 kod adlı grafik işlem birimi güç veriyor.

Yeni üretim teknolojisinin de katkısı ile GPU gerilim seviyesi 0.1V azaltılan GeForce 9600GT tabanlı yeni ekran kartının dolayısıyla daha düşük güç tüketimine sahip olacağı belirtiliyor. 256-bit bellek veri yolu desteği, 600MHz GPU ve 1800MHz'lik bellek saat hızlarına sahip olan ekran kartının yakın zamanda duyurulması beklenirken fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
ben kullanıyorum çok güzel şimdiye kadar çalıştırmadığı bi oyun olmadı laptopt aakullanıyom üstelik
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kemomando 9 yıl

DH Misafiri

ben kullanıyorum çok güzel şimdiye kadar çalıştırmadığı bi oyun olmadı laptopt aakullanıyom üstelik

Arkadaşım sen post mu kasıyorsun anlamadım dikkatimi çekti, hep eski konulara post atıyorsun.?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gun 10 yıl
Az enerji tüketmesi aslında sistem üreticilerinin tercihi. Çünkü az enerji çeken ekran kartı demek, daha az enerji verebilen anakart ve aynı zamanda daha az güçlü güç kaynağı demek.
Son olarak daha az fan, daha az ısı ve daha az ses demek. Bunların hepsi aynı zamanda daha az bozulma demek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
marcorcun 10 yıl

Orjinalden alıntı: gun

Az enerji tüketmesi aslında sistem üreticilerinin tercihi. Çünkü az enerji çeken ekran kartı demek, daha az enerji verebilen anakart ve aynı zamanda daha az güçlü güç kaynağı demek.



Son olarak daha az fan, daha az ısı ve daha az ses demek. Bunların hepsi aynı zamanda daha az bozulma demek.


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
StreamRolleR 10 yıl
öyle demeyim her sınıfa kart işte gtx295 gibi canawar da yaptı bunuda tavşan fiyatıda ucuz olr iyi iyihem kim 9600 gt alıp oc yapıp oyun oynar şimdİ_?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DeeP-NesS 10 yıl

Orjinalden alıntı: StreamRolleR

öyle demeyim her sınıfa kart işte gtx295 gibi canawar da yaptı bunuda tavşan fiyatıda ucuz olr iyi iyihem kim 9600 gt alıp oc yapıp oyun oynar şimdİ_?


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tsk 10 yıl

Orjinalden alıntı: StreamRolleR

öyle demeyim her sınıfa kart işte gtx295 gibi canawar da yaptı bunuda tavşan fiyatıda ucuz olr iyi iyihem kim 9600 gt alıp oc yapıp oyun oynar şimdİ_?



Sen nerede yaşıyorsun :D Türkiye'de dolar 1.6tl
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 10 yıl
ısıstıp ısıtıp önümüze koyuyor biosları değiştirip satcak şimdide
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GuitarMania 10 yıl
Kartın voltajını düşürerek overclock potansiyelinden çalıcak. Böylece hem default değerlerde daha az güç çekicek, hem de overclock fazla yapamıcağın için güç sıkıntısı olmucak. Pehh!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10527 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, geforce
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Need For Speed: Undercover inceleme videosu 10 yıl AOpen XC uBox LE200; Nettop / MiniPC inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim