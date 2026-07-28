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    Nvidia ekran kartlarına bir zam daha: Fiyatlar ciddi oranda arttı

    Nvidia, artan bellek maliyetlerinin ardından ekran kartlarına 2026'da üçüncü kez zam yaptı. Bazı modellerde fiyat artışı yüzde 30'a ulaşırken stoklarda da sıkıntı yaşanmaya başladı.

    Nvidia ekran kartlarına bir zam daha: Fiyatlar ciddi oranda arttı Tam Boyutta Gör

    Nvidia, tüketici segmentindeki ekran kartlarına 2026 yılı içinde üçüncü kez fiyat artışı uyguladı. Tayvan merkezli Economic Daily'nin aktardığı bilgilere göre şirket, GeForce serisi ekran kartlarının fiyatlarını yüzde 20 ila yüzde 30 arasında yükseltti.

    Nvidia, yılın ilk fiyat artışını Ocak 2026'da yüzde 10 ila 15 seviyesinde gerçekleştirmişti. Mayıs ayında yapılan ikinci zam ise ağırlıklı olarak GeForce RTX 5090 gibi üst düzey ekran kartlarını kapsıyordu.

    2026'da üçüncü fiyat artışı

    Nvidia ekran kartlarına bir zam daha: Fiyatlar ciddi oranda arttı Tam Boyutta Gör

    Bu son zam dalgasının arkasında ise bellek maliyetleri yer alıyor. Samsung'un içinde bulunulan çeyrek için DRAM fiyatlarını yaklaşık yüzde 20 artırdığı yönündeki haberlerin ardından Nvidia'nın da fiyatlarını yeniden güncellediği ifade ediliyor. Önceki fiyat güncellemelerinin aksine yeni düzeltme çok daha geniş bir ürün yelpazesini etkiliyor. Kaynaklara göre bu kez ana akım tüketici ekran kartları da zamdan payını aldı. Bunun sonucunda bazı perakendecilerde stokların hızla tükenmeye başladığı belirtiliyor.

    BenchLife'ın paylaştığı bilgilere göre Nvidia'nın iş ortaklarına gönderdiği yeni fiyat bildirimleri GDDR bellekleri de içeren komple ekran kartı paketlerini kapsıyor. Bu durum, maliyet artışının ekran kartının birden fazla bileşenine yayıldığını gösteriyor.

    Fiyat artışları ve tedarik zincirindeki belirsizlik nedeniyle dağıtım kanallarının panik alımlarına yöneldiği belirtiliyor. Habere göre Çin'deki büyük bir e-ticaret platformu, geçen hafta çok sayıda popüler Nvidia ekran kartı modelini geçici olarak satıştan kaldırdı.

    Perakende tarafında ise fiyat farkları dikkat çekiyor. 16 GB GDDR7 belleğe sahip GeForce RTX 5070 Ti, geçen hafta 9.299 yuan (1.374 dolar) seviyesinde satılırken, şimdi 10.700 yuan (1.581 dolar) etiketiyle listeleniyor. Aynı modelin Kasım 2025'teki fiyatı ise 7.200 yuan (1.064 dolar) seviyesindeydi.

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