Nvidia ekran kartlarında zam kapıda: GDDR7 ve GDDR6 fiyatları artıyor

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Tam Boyutta Gör Nvidia'nın iş ortaklarına sunduğu GeForce GPU kitlerine zam yaptığı ortaya çıktı. Sektör kaynaklarına göre zam kararı yalnızca yeni nesil GDDR7 bellek kullanan ekran kartlarını değil, GDDR6 belleğe sahip GeForce modellerini de kapsıyor.

Nvidia maliyetleri yükseltiyor

İddiaya göre Nvidia, ekran kartı üreticilerine (AIC) gönderdiği yeni bildirimde GPU ve VRAM'in birlikte satıldığı GPU kitlerinin fiyatlarının artırıldığını duyurdu. Ekran kartı üreticileri, GPU ve grafik belleğini çoğunlukla Nvidia'dan tek paket halinde satın aldığı için bu değişikliğin üretim maliyetlerini doğrudan etkilemesi bekleniyor.

Bu gelişme, Nvidia'nın Mayıs ayında GeForce RTX 5090 ve RTX 5090 D V2 modelleri için yaptığı fiyat düzenlemesinin ardından geldi.Sektör kaynaklarının aktardığı bilgilere göre fiyat artışı yalnızca Blackwell mimarisini kullanan GDDR7 bellekli ekran kartlarını kapsamıyor. GDDR6 belleğe sahip diğer GeForce modelleri de yeni fiyatlandırmadan etkilenecek.

Ancak hangi ekran kartlarının zam kapsamına alındığı ve fiyatların ne kadar arttığı henüz paylaşılmış değil. Bu nedenle giriş seviyesinden üst segment modellere kadar hangi ürünlerin etkileneceği belirsizliğini koruyor. Ayrıca ekran kartı üreticilerinin yalnızca bellek tarafında değil, soğutma sistemleri, baskılı devre kartları (PCB) ve paketleme maliyetlerinde de artışla karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Buna rağmen en büyük maliyet baskısı grafik belleğinden kaynaklanıyor.

Perakende fiyatları henüz netleşmedi

Şimdilik Nvidia ve iş ortakları tarafından tüketici fiyatlarında resmi bir değişiklik açıklanmış değil. Ancak GPU kitlerinde gerçekten bir maliyet artışı yaşanıyorsa bunun önümüzdeki dönemde özel tasarımlı GeForce ekran kartlarının satış fiyatlarına da yansıması beklenebilir.

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Nvidia'nın iddia edilen bu hamlesi doğrulanırsa hem mevcut GeForce modelleri hem de piyasaya çıkması beklenen RTX 50 SUPER serisinin fiyatlandırması üzerinde belirleyici bir etki yaratabilir.

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