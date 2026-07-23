Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia ekran kartlarında zam kapıda: GDDR7 ve GDDR6 fiyatları artıyor

    Yeni bir iddiaya göre Nvidia, GeForce ekran kartlarında kullanılan GPU ve VRAM kitlerinin fiyatlarını artırdı. Zamların hem GDDR7 hem de GDDR6 bellekli modelleri kapsadığı belirtiliyor.

    Nvidia ekran kartlarına yeni zam: GDDR7, GDDR6 fiyatları artıyor! Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın iş ortaklarına sunduğu GeForce GPU kitlerine zam yaptığı ortaya çıktı. Sektör kaynaklarına göre zam kararı yalnızca yeni nesil GDDR7 bellek kullanan ekran kartlarını değil, GDDR6 belleğe sahip GeForce modellerini de kapsıyor.

    Nvidia maliyetleri yükseltiyor

    İddiaya göre Nvidia, ekran kartı üreticilerine (AIC) gönderdiği yeni bildirimde GPU ve VRAM'in birlikte satıldığı GPU kitlerinin fiyatlarının artırıldığını duyurdu. Ekran kartı üreticileri, GPU ve grafik belleğini çoğunlukla Nvidia'dan tek paket halinde satın aldığı için bu değişikliğin üretim maliyetlerini doğrudan etkilemesi bekleniyor.

    Bu gelişme, Nvidia'nın Mayıs ayında GeForce RTX 5090 ve RTX 5090 D V2 modelleri için yaptığı fiyat düzenlemesinin ardından geldi.Sektör kaynaklarının aktardığı bilgilere göre fiyat artışı yalnızca Blackwell mimarisini kullanan GDDR7 bellekli ekran kartlarını kapsamıyor. GDDR6 belleğe sahip diğer GeForce modelleri de yeni fiyatlandırmadan etkilenecek.

    Ancak hangi ekran kartlarının zam kapsamına alındığı ve fiyatların ne kadar arttığı henüz paylaşılmış değil. Bu nedenle giriş seviyesinden üst segment modellere kadar hangi ürünlerin etkileneceği belirsizliğini koruyor. Ayrıca ekran kartı üreticilerinin yalnızca bellek tarafında değil, soğutma sistemleri, baskılı devre kartları (PCB) ve paketleme maliyetlerinde de artışla karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Buna rağmen en büyük maliyet baskısı grafik belleğinden kaynaklanıyor.

    Perakende fiyatları henüz netleşmedi

    Şimdilik Nvidia ve iş ortakları tarafından tüketici fiyatlarında resmi bir değişiklik açıklanmış değil. Ancak GPU kitlerinde gerçekten bir maliyet artışı yaşanıyorsa bunun önümüzdeki dönemde özel tasarımlı GeForce ekran kartlarının satış fiyatlarına da yansıması beklenebilir.

    Nvidia'nın iddia edilen bu hamlesi doğrulanırsa hem mevcut GeForce modelleri hem de piyasaya çıkması beklenen RTX 50 SUPER serisinin fiyatlandırması üzerinde belirleyici bir etki yaratabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjili geçici barınma çantası

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bmw 418i gran coupe kronik sorunları lenovo tab k11 gen 2 lg beko klima ortaöğretim kpss kitap önerileri direksiyon sınavını geçemiyorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    TECNO Spark GO
    TECNO Spark GO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS TUF GAMING A15
    ASUS TUF GAMING A15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum