Nvidia RTX 50, 40 ve 30 serisi için yeni araç: BIOS değiştirmeden özelleştirme

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Tam Boyutta Gör Nvidia ekran kartlarında hız aşırtma ve güç tüketimi sınırlarını değiştirmek isteyen kullanıcılar için yeni bir araç geliştirildi. Panchovix isimli geliştiricinin hazırladığı Nvidia VBIOS Vix Editor, GeForce RTX 50, RTX 40 ve RTX 30 serisi ekran kartlarının BIOS yazılımını fiziksel olarak değiştirmeden özel ayarların yüklenmesine olanak tanıyor. Daha eski Turing mimarili ekran kartları için de deneysel destek sunuluyor.

NVIDIA VBIOS Vix Editor nasıl çalışıyor?

Araç sayesinde kullanıcılar güç ve voltaj limitlerini, saat hızı ofset aralıklarını ve fan ayarlarını değiştirebiliyor. Böylece üreticilerin belirlediği bazı sınırların aşılması veya standart yazılımlarla mümkün olmayan güç tüketimi ayarlarının yapılması mümkün hale geliyor.

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Normal şartlarda ekran kartının VBIOS ayarlarını değiştirmek için yeni bir BIOS dosyasının karta yüklenmesi, yani BIOS'un flashlanması gerekiyor. Nvidia VBIOS Vix Editor ise farklı bir yöntem izliyor. Kullanıcılar mevcut BIOS dosyalarını kaydedip bir kopyasını düzenliyor ve bu özel görüntüyü Nvidia sürücüsü üzerinden yüklüyor. Böylece ekran kartının üzerindeki orijinal firmware değiştirilmeden özel ayarlar uygulanabiliyor.

Tam Boyutta Gör Windows tarafında kayıt defteri üzerinden bir geçersiz kılma yöntemi kullanılırken Linux tarafında değiştirilmiş Nvidia açık çekirdek modülleri devreye giriyor. Windows'ta GPU'nun yeniden başlatılması, Linux'ta ise sistem açılışında özel görüntünün yüklenmesi gerekiyor. Geliştiricinin testleri, aracın güç limitlerinde önemli değişiklikler yapabildiğini gösteriyor.

GeForce RTX 5090'ın güç limiti 600W'tan 800W'a, RTX 5080'in limiti ise 360W'tan 500W'a çıkarıldı. GeForce RTX 4090 için de 550W seviyesinden 671W'a ulaşan bir test gerçekleştirildi. Diğer ekran kartlarında da benzer değişiklikler yapılabiliyor. Örneğin RTX 5070'in güç limiti 250W'tan 350W'a, RTX 5060 Ti'ın limiti ise 185W'tan 300W'a yükseltilebiliyor. Ancak bu değerlerin ölçülen oyun tüketimini veya performans artışını değil, yapılandırılabilen güç limitlerini gösterdiğini belirtmek gerekiyor.

Hangi ekran kartları destekleniyor?

Nvidia VBIOS Vix Editor, RTX 50, RTX 40 ve RTX 30 serisinin yanı sıra bazı profesyonel ekran kartlarında da test edildi. RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q modelinde güç limiti 325W'tan 600W'a çıkarılırken RTX PRO 4000 Blackwell SFF ve RTX A2000 gibi modellerde de güç ve voltaj sınırları değiştirilebiliyor. Yazılımın Windows sürümü, test edilen 616.x ve 617.x sürücü dallarında Nvidia 616.56 ve üzerindeki sürümleri destekliyor. Linux tarafındaki uygulama ise şu an için 615.x sürücü dalını destekliyor.

Ekran kartına zarar verebilir mi?

Geliştirici tarafından sunulan araç, deneyimli kullanıcıları hedefliyor. Keza güç ve voltaj limitlerini artırmak, aşırı ısınma, kararsızlık, güç bağlantılarında yüksek akım ve kalıcı donanım hasarı gibi riskleri beraberinde getirebilir. Orijinal BIOS'un değiştirilmemesi, yapılan işlemleri güvenli hale getirmiyor. Projenin kaynak kodu ve kullanım talimatları GitHub üzerinden erişilebilir durumda. Bununla birlikte, özellikle güç tüketimini ciddi ölçüde artıran ayarların soğutma kapasitesi, güç kaynağı ve ekran kartının güç devreleri dikkate alınmadan uygulanmaması gerekiyor.

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