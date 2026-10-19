Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia RTX 50, 40 ve 30 serisi için yeni araç: BIOS değiştirmeden özelleştirme

    Nvidia ekran kartlarında güç ve voltaj sınırlarını değiştirmek için yeni bir araç geliştirildi. RTX 50, 40 ve 30 serisini destekleyen yazılım, RTX 5080'i 500W güç limitinde çalıştırdı. İşte detaylar…

    Nvidia ekran kartlarında yeni dönem: BIOS özelleştirme geliyor Tam Boyutta Gör
    Nvidia ekran kartlarında hız aşırtma ve güç tüketimi sınırlarını değiştirmek isteyen kullanıcılar için yeni bir araç geliştirildi. Panchovix isimli geliştiricinin hazırladığı Nvidia VBIOS Vix Editor, GeForce RTX 50, RTX 40 ve RTX 30 serisi ekran kartlarının BIOS yazılımını fiziksel olarak değiştirmeden özel ayarların yüklenmesine olanak tanıyor. Daha eski Turing mimarili ekran kartları için de deneysel destek sunuluyor.

    NVIDIA VBIOS Vix Editor nasıl çalışıyor?

    Araç sayesinde kullanıcılar güç ve voltaj limitlerini, saat hızı ofset aralıklarını ve fan ayarlarını değiştirebiliyor. Böylece üreticilerin belirlediği bazı sınırların aşılması veya standart yazılımlarla mümkün olmayan güç tüketimi ayarlarının yapılması mümkün hale geliyor.

    Normal şartlarda ekran kartının VBIOS ayarlarını değiştirmek için yeni bir BIOS dosyasının karta yüklenmesi, yani BIOS'un flashlanması gerekiyor. Nvidia VBIOS Vix Editor ise farklı bir yöntem izliyor. Kullanıcılar mevcut BIOS dosyalarını kaydedip bir kopyasını düzenliyor ve bu özel görüntüyü Nvidia sürücüsü üzerinden yüklüyor. Böylece ekran kartının üzerindeki orijinal firmware değiştirilmeden özel ayarlar uygulanabiliyor.

    Nvidia ekran kartlarında yeni dönem: BIOS özelleştirme geliyor Tam Boyutta Gör
    Windows tarafında kayıt defteri üzerinden bir geçersiz kılma yöntemi kullanılırken Linux tarafında değiştirilmiş Nvidia açık çekirdek modülleri devreye giriyor. Windows'ta GPU'nun yeniden başlatılması, Linux'ta ise sistem açılışında özel görüntünün yüklenmesi gerekiyor. Geliştiricinin testleri, aracın güç limitlerinde önemli değişiklikler yapabildiğini gösteriyor.

    GeForce RTX 5090'ın güç limiti 600W'tan 800W'a, RTX 5080'in limiti ise 360W'tan 500W'a çıkarıldı. GeForce RTX 4090 için de 550W seviyesinden 671W'a ulaşan bir test gerçekleştirildi. Diğer ekran kartlarında da benzer değişiklikler yapılabiliyor. Örneğin RTX 5070'in güç limiti 250W'tan 350W'a, RTX 5060 Ti'ın limiti ise 185W'tan 300W'a yükseltilebiliyor. Ancak bu değerlerin ölçülen oyun tüketimini veya performans artışını değil, yapılandırılabilen güç limitlerini gösterdiğini belirtmek gerekiyor.

    Hangi ekran kartları destekleniyor?

    Nvidia VBIOS Vix Editor, RTX 50, RTX 40 ve RTX 30 serisinin yanı sıra bazı profesyonel ekran kartlarında da test edildi. RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q modelinde güç limiti 325W'tan 600W'a çıkarılırken RTX PRO 4000 Blackwell SFF ve RTX A2000 gibi modellerde de güç ve voltaj sınırları değiştirilebiliyor. Yazılımın Windows sürümü, test edilen 616.x ve 617.x sürücü dallarında Nvidia 616.56 ve üzerindeki sürümleri destekliyor. Linux tarafındaki uygulama ise şu an için 615.x sürücü dalını destekliyor. 

    Ekran kartına zarar verebilir mi?

    Geliştirici tarafından sunulan araç, deneyimli kullanıcıları hedefliyor. Keza güç ve voltaj limitlerini artırmak, aşırı ısınma, kararsızlık, güç bağlantılarında yüksek akım ve kalıcı donanım hasarı gibi riskleri beraberinde getirebilir. Orijinal BIOS'un değiştirilmemesi, yapılan işlemleri güvenli hale getirmiyor. Projenin kaynak kodu ve kullanım talimatları GitHub üzerinden erişilebilir durumda. Bununla birlikte, özellikle güç tüketimini ciddi ölçüde artıran ayarların soğutma kapasitesi, güç kaynağı ve ekran kartının güç devreleri dikkate alınmadan uygulanmaması gerekiyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli motosikletle tek şarjda dünya rekoru: 436,5 km

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kia sportage 1.6 dizel yorum ordu tıp opel astra k 1.6 cdti gta 3 türkçe yama toyota rav4 kullanıcı yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 17 Pro
    Xiaomi Redmi Note 17 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Laptoplar
    ASUS Zenbook 14
    ASUS Zenbook 14
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum