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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Nvidia’nın ekran kartlarında stok krizi derinleşiyor. Yapay zeka çiplerine yönelik yoğun talep nedeniyle şirket, RTX 50 serisi ekran kartlarının arzını yüzde 30'a varan oranlarda azaltmayı planlıyor. Kaynakların veri merkezlerine kaydırılmasıyla birlikte oyuncu kartlarında belirgin fiyat artışları bekleniyor. Bu sıkıntılar gelecek nesil RTX 60 serisinin çıkışını da geciktirebilir. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Nvidia’nın iş ortaklarına yönelik ekran kartı sevkiyatlarını bir kez daha azaltacağı iddia edildi. Çin merkezli dağıtım forumu Board Channels tarafından paylaşılan bilgilere göre şirket, Kasım 2026 ile Ocak 2027 arasını kapsayan dördüncü çeyrekte oyun GPU'larının arzını yüzde 20 ila 30 oranında düşürecek. Nvidia’nın bu kararının özellikle GeForce RTX 50 serisinde stok sıkıntısını artırması bekleniyor.

İddiaya göre Nvidia, ekran kartı üreticilerini ve AIC ortaklarını planlanan arz kesintisi hakkında bilgilendirdi. Söz konusu hamlenin tüketici ve oyun odaklı GPU'ları kapsadığı belirtilirken hangi GeForce RTX modellerinin daha fazla etkileneceğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. Ayrıca kararın şu aşamada Çin pazarı için bildirildiği, diğer bölgelerde de benzer bir uygulamaya gidilip gidilmeyeceğinin bilinmediği aktarılıyor.

Yapay zeka talebi GeForce ekran kartlarını etkiliyor

Arz sıkıntısının arkasında Nvidia’nın yapay zeka hızlandırıcılarına yönelik yoğun talebi karşılamaya çalışması bulunuyor. Commercial Times'ın sektör kaynaklarına dayandırdığı habere göre B300 siparişlerinde teslimat süresi 26 ila 40 haftaya, GB300 modellerinde ise 14 ila 26 haftaya ulaştı. RTX Pro hızlandırıcı kartları ve DGX Station gibi ürünlerde de teslimat süreleri uzuyor.

Nvidia’nın GeForce RTX 50 serisi üretimine ayrılan kaynakların bir bölümünü veri merkezi GPU'larına yönlendirebileceği belirtiliyor. Bellek üreticilerinin de üretim kapasitelerini yapay zeka odaklı ürünlere kaydırması, tüketici ekran kartları üzerindeki arz baskısını artırıyor.

Stok sıkıntısı nedeniyle bazı ekran kartı üreticilerinin dağıtım kanallarını RTX 3060 ve RTX 3050 gibi eski modellere yönlendirdiği bildirilmişti. Kasım ayında Colorful'un RTX 50 serisi distribütör fiyatlarını RTX 5090 D V2 için yaklaşık 500 dolar, RTX 5080 için ise 420 dolar artırdığı öne sürülmüştü. GALAX'ın da benzer zamlar hazırladığı iddia edilmişti.

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Board Channels, dağıtım ortaklarını sınırlı stok ve yeni fiyat dalgalanmalarına karşı uyarıyor. Nvidia’nın ocak ayında AIC ortaklarına yönelik arzı yüzde 15 ila 20 azalttığına ilişkin haberlerin ardından yeni kesinti iddiası, fiyat artışlarının devam edebileceğine işaret ediyor.

RTX 60 serisi de gecikebilir

Arz sorunlarının gelecek nesil ekran kartlarını da etkileyebileceği belirtiliyor. Commercial Times'a göre Rubin mimarisini temel alan GeForce RTX 60 serisinin 2027 sonunda başlaması planlanan seri üretimi ertelenebilir. Önceki sızıntılarda da yeni nesil ekran kartlarının 2028 yılına kaldığı iddia edilmişti.

RTX 60 serisinin gecikmesi, üreticilerin RTX 50 serisine daha uzun süre bağlı kalması anlamına geliyor. Ancak mevcut nesildeki stok sıkıntısı da dikkate alındığında 2027'nin ilk aylarında GeForce RTX 50 serisi ekran kartlarına ulaşmak zorlaşabilir ve fiyatlar üzerindeki baskı artabilir.

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