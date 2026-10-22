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    Nvidia'nın son etkinliğine 399 dolarlık mini robotlar damga vurdu

    Daha ön siparişe açıldığı gün kullanıcılardan büyük ilgi gören minik robot MicroDuck, Nvidia'nın teknolojileri sayesinde yeni yeteneklere kavuştu; Nvidia'nın son etkinliğine MicroDuck'lar damga vurdu.

    Nvidia'nın yaklaşık 13 milyar dolara satın aldığı Hugging Face'in son dönemde hayata geçirdiği dikkat çekici projelerden biri de MicroDuck adlı minik robotları oldu. Wall-e filmindeki sevimli robotu andıran tasarımlarıyla ilgi çeken MicroDuck'lar, kullanıcılardan büyük ilgi gördü ve daha ön siparişe açılır açılmaz rekor sayıda sipariş aldı. Hâlihazırda epey ilgi gören bu mini robotlar, Nvidia'nın işe dâhil olmasıyla daha da gelişmiş görünüyor. Zira Nvidia'nın bu hafta düzenlediği etkinliğinde MicroDuck'lar da sahne aldı ve Nvidia teknolojileri sayesinde kazandıkları yeni yeteneklerini sergiledi.

    399 dolara ön siparişe açılan MicroDuck'ın en dikkat çekici özelliklerinden biri geliştiricilerin kendi istedikleri davranışları veya hareketleri robota öğretmesine olanak tanıyan açık yapısı. Ancak bir davranışı ya da hareketi simülasyon ortamında öğretmekle, robotun onu gerçek dünyada sorunsuz şekilde hayata geçirmesini sağlamak arasında fark var. İşte bu noktada da Nvidia'nın robotik simülasyon ve yapay zekâ eğitimine yönelik araçları devreye giriyor. 

    Şirketin açık kaynaklı robotik öğrenme platformu Isaac Lab 3.0 ve robotik simülasyonlar için geliştirilen Newton fizik motoru MicroDuck'ın sanal ortamda öğrendiği hareketleri gerçek dünyaya taşımasını kolaylaştırıyor. Bu araçlar sayesinde geliştiriciler, MicroDuck'ın becerilerini önce sanal ortamda eğitebiliyor, ardından ortaya çıkan yapay zekâ modelini gerçek robota aktarabiliyor. Üstelik geliştirilen modelleri başka geliştiriciler ve kullanıcılarla paylaşmak da mümkün.

    NVIDIA Isaac Lab ile Binlerce Sanal Robot Aynı Anda Eğitilebiliyor

    Bu sistemin temelinde, robotların fiziksel dünyada karşılaşabilecekleri durumları sanal ortamda deneyimleyerek öğrenmesini sağlayan simülasyon teknolojisi bulunuyor. NVIDIA Isaac Lab, robotların hareketlerini GPU üzerinde çalışan binlerce simülasyon ortamında eş zamanlı olarak eğitmeye imkân tanıyor.

    MicroDuck için hazırlanan eğitim ortamında robot, öncelikle düz bir zeminde yürümeyi öğreniyor. Daha sonra eğimli yüzeylerin, basamakların ve engebeli arazilerin bulunduğu daha zorlu ortamlarda eğitilebiliyor. Hazır sunulan yapılandırmalardan biri, aynı anda 4.096 sanal ortamın çalıştırılmasına olanak tanıyor. Isaac Lab ayrıca birden fazla GPU kullanılarak dağıtık eğitim yapılmasını da destekliyor. Paylaşılan örnekte, engebeli zemin ve mekanik boşlukların hesaba katıldığı bir yapılandırmada saniyede 1,25 milyon eğitim adımına ulaşılabildiği belirtiliyor.

    Newton Fizik Motoru, Gerçek Dünyadaki Koşulları Simülasyona Taşıyor

    NVIDIA'nın Newton fizik motoru ise robotların hareketlerini daha gerçekçi fizik koşulları altında simüle etmeye yardımcı oluyor. MicroDuck için hazırlanan eğitim sürecinde motorların tepki davranışları, sürtünme, gecikmeler ve mekanik boşluklar da hesaba katılıyor. Böylece robot, yalnızca ideal koşullarda yürümeyi öğrenmek yerine gerçek donanımda karşılaşabileceği sorunlara karşı da hazırlanıyor.

    Bu yaklaşım sayesinde MicroDuck, eğitim sırasında farklı fiziksel koşullarla karşılaşıyor ve hareketlerini bu değişkenlere göre ayarlamayı öğreniyor. Böylece simülasyonda eğitilen modelin gerçek robota aktarıldığında başarılı olma ihtimali artırılıyor.

    MicroDuck, 399 Dolara Satılıyor

    Şu anda ön sipariş aşamasında olan robotta 15 farklı aktüatör, LiDAR, Bluetooth, Wi-Fi, NFC, kamera, hoparlör gibi tam bir otonom bilgisayar donanımı yer alıyor. Kutudan çıktığı anda pek çok hareket tanımlanmış durumda oluyor. Bahsettiğimiz bu teknolojiler ise zamanla yeni yetenekler de kazanmasına alan açıyor.

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