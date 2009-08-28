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Nvidia Eylül ayında GT300 demosu yapabilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,3b
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30
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia Eylül ayında GT300 demosu yapabilir
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Ve Nvidia cephesinden de DirectX 11 destekli yeni nesil GT300 GPU'su için somut bilgiler gelmeye başladı. 10 Eylül'de yapacağı etkinlikle Radeon HD 5800 serisini tanıtmayı ve Eylül ayının sonuna doğru yeni modellerini satışa sunmayı planlayan AMD-ATi'ye karşı Nvidia, GT300 GPU'su için aynı dönemde tanıtım yapmayı planlıyor.

Kasım ayından önce satışa sunulmasının pek mümkün olmadığı belirtilen GT300 tabanlı GeForce 300 serisi için Nvidia, Eylül ayında bir ön-tanıtım ve bilgilendirme etkinliği yaparak AMD-ATi'nin Radeon HD 5800 serisine karşı dikkatleri kendi üzerine çekmeye çalışacak.

GT300'ü temel grafik mimarisi olarak planlayan ve zaman içerisinde masaüstü, mobil ve profesyonel grafik çözümlerine ek olarak yeni nesil Tegra platformunda da kullanmayı hedefleyen Nvidia'nın, GT300 ile birlikte GeForce 8800 serisine güç veren G80 GPU'sundan sonraki en yenilikçi ve radikal mimari tasarımını duyuracağı öngörülüyor.

Yapacağı tanıtımda GT300 GPU'sunun mühendislik örneğini gösterip göstermeyeceği henüz bilinmeyen Nvidia'nın merak edilen sorulara yanıt vermesi bekleniyor.


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@nano@ 10 yıl
@the wanted arkadaş doğru söylüyor ne demeye getiriyon yan test mi ettin felan derken dediğn şu ati yaptı nvidia yapamaz en büyük ati :)))
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eric13 10 yıl
ooo nvidia fanatikleri çoştu tanıtım bile yetiyor kartı yüceltmeye
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cato16 10 yıl
Nvidia açılımı. :)
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(((TeAcHeR))) 10 yıl

cato16

Nvidia açılımı. :)




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sonmezfikret 10 yıl
bu nvidia uyanıklık yapıyor millete bizim güçlü ekran kartımız 1 ay sonra gelecek diyecekler kimse gönlü reahat alamıyacak ati'yi beklesekmi acaba diyecekler.ben ati'nin en azından 1 ay rakipsiz kalmasını gerçekten çok istiyordum hiç nasip olmayacak sanırım.Pis Nvidia
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yerroner 10 yıl
Bu adamlar 2015 yılına kadar 5000 spli 3 ghz'li GPU'lar olacak dediklerine göre, GTX 285'in 2 katı hızlı bir kart beklemek saçma olmaz aslında. Belki GPU'yu da bu sefer 800 MHZ'nin üzerinde yaparlar (ki Nvidia GPU'ları yavaş ve kaslıdır normalde). Merak etmiyor değilim şahsen.
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X Files 10 yıl
GT300 ler G80 deki gibi cidden performans olarak çok iyi bir atılım göstereceği kanısındayım. Özellikle Nvidia nın politiksel olarak yürüttüğü Cuda desteğinin bir benzeri Dx11 le beraber yani Compute Shading le beraber geliyor. Yine Dx11 in mimarisel değişikliklerine baktığımızda genelde hep Nvidia nın değiştirdiği veya yeni uygulayacağı mimarilerle paralellikte gidiyor.

Bu açıdan baktığımda kağıt üzerinde artış gösteren değerler ile performans artışının eş değerde olacağı kanısında değilim. Yani performans artışı, saat hızları ve diğer donanımsal gelişmelerden çok daha fazla olacak ( yüzdesel anlamda )
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DISTURBED 10 yıl
@absolut
''biraz daha bekleyip daha hızlı Nvidia kartlarını almaya teşvik edecekler''
sanırım mühendislik örneği olan kartları test ettin bu kadar kesin konuştuğuna göre?
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Master_Evil 10 yıl
bekliyoruz
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Castle Bravo 10 yıl
The Wanted

@absolut
''biraz daha bekleyip daha hızlı Nvidia kartlarını almaya teşvik edecekler''
sanırım mühendislik örneği olan kartları test ettin bu kadar kesin konuştuğuna göre?

Adam kesin konuşmuyor. Daha hızlı olacak, demiyor.
nVidia bence bu tür bir şeyi amaçlıyor, diyor. O kadar.
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KANUNI61 10 yıl
285 +++ yapar :))
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cestvrai 10 yıl
Nvidia gercekten vahim durumda , GT300 kartlarini yetistiremeyecekleri icin bu tarz kagit uzerinde
bir bilgilendirme olacak ve bu sunumlarla ATI 58xx serisini baltamaya calisacaklar. Ama sonucta ATI kartlari piyasaya
surunce Nvidia nin yapacak fazla birseyi kalmayacak. Presentasyon ilgi cekici ve guzel olabilir ancak kimseye
FPS kazandirmaz :)
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ABSOLUT 10 yıl
Çok akıllı bir hamle.

İlk DX11 kartları piyasaya sürme yarışını kaybetti ancak ürünün özelliklerini erkenden duyurarak kullanıcıları ATI kart almak yerine biraz daha bekleyip daha hızlı Nvidia kartlarını almaya teşvik edecekler.

''Extreme'' kullanıcılar zaten 500 SP 512 bit 2Gb gibi özellikleri duyunca ağızları sulanacak ve bekleyecekler,HD5870 ile ''yetin'' meyeceler.
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ABSOLUT 10 yıl

ABSOLUT

Çok akıllı bir hamle.

İlk DX11 kartları piyasaya sürme yarışını kaybetti ancak ürünün özelliklerini erkenden duyurarak kullanıcıları ATI kart almak yerine biraz daha bekleyip daha hızlı Nvidia kartlarını almaya teşvik edecekler.

''Extreme'' kullanıcılar zaten 500 SP 512 bit 2Gb gibi özellikleri duyunca ağızları sulanacak ve bekleyecekler,HD5870 ile ''yetin'' meyeceler.



The Wanted

@absolut
''biraz daha bekleyip daha hızlı Nvidia kartlarını almaya teşvik edecekler''
sanırım mühendislik örneği olan kartları test ettin bu kadar kesin konuştuğuna göre?


@The Wanted

Dostum yazıyı tekrar oku istersen,nerede ''kesin'' bir ifade kullanmışım?Gösterir misin?

Birşey mi battı da bukadar sert tepki verdin,hayret birşey ya olaya bak.


GT300'ün daha hızlı olacağı aşikar,çünkü şimdiye kadar verilen bilgiler bunu gösteriyor,bende bu bilgiler ışığında yorum yapıyorum.Nvidia babamın firması değil,çalışanı da değilim ben.

Bu iğneleyici tavrını bırak istersen,insanları rahatsız ediyor.
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eneshatipoglu 10 yıl
bakalım hayırlısı artık 5870x2 yoksa nvıdının ikinci bi gtx295 gibi amiral gemisinimi alırmıyım bellı olur ınsallah ekım gıbı bellı olur ve butun kullanıcılar ıcın hayırlısı olur
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Applejack 10 yıl
Nerde yapacak Destroyer' de felan mı?
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mamad 10 yıl
DsgnrYgt

Nerde yapacak Destroyer' de felan mı?





Nvidia tanıtım yaparak karşı atak yapmaya alışık. Bkz: gtx275 vs hd4890.
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(((TeAcHeR))) 10 yıl

DsgnrYgt

Nerde yapacak Destroyer' de felan mı?


bu sefer kendilerini aşıp marsta falan yapar heralde


neyse işin gırgırını bırakırsak atinin dx11 kartlarının satışlarını azaltmaya ve kullanıcıların nvidianın dx11 kartlarını beklemesine yönelik yapılacak bi hamle gibi görünüyor

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