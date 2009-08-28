Nvidia Eylül ayında GT300 demosu yapabilir

Ve Nvidia cephesinden de DirectX 11 destekli yeni nesil GT300 GPU'su için somut bilgiler gelmeye başladı. 10 Eylül'de yapacağı etkinlikle Radeon HD 5800 serisini tanıtmayı ve Eylül ayının sonuna doğru yeni modellerini satışa sunmayı planlayan AMD-ATi'ye karşı Nvidia, GT300 GPU'su için aynı dönemde tanıtım yapmayı planlıyor.
Kasım ayından önce satışa sunulmasının pek mümkün olmadığı belirtilen GT300 tabanlı GeForce 300 serisi için Nvidia, Eylül ayında bir ön-tanıtım ve bilgilendirme etkinliği yaparak AMD-ATi'nin Radeon HD 5800 serisine karşı dikkatleri kendi üzerine çekmeye çalışacak.
GT300'ü temel grafik mimarisi olarak planlayan ve zaman içerisinde masaüstü, mobil ve profesyonel grafik çözümlerine ek olarak yeni nesil Tegra platformunda da kullanmayı hedefleyen Nvidia'nın, GT300 ile birlikte GeForce 8800 serisine güç veren G80 GPU'sundan sonraki en yenilikçi ve radikal mimari tasarımını duyuracağı öngörülüyor.
Yapacağı tanıtımda GT300 GPU'sunun mühendislik örneğini gösterip göstermeyeceği henüz bilinmeyen Nvidia'nın merak edilen sorulara yanıt vermesi bekleniyor.
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Bu açıdan baktığımda kağıt üzerinde artış gösteren değerler ile performans artışının eş değerde olacağı kanısında değilim. Yani performans artışı, saat hızları ve diğer donanımsal gelişmelerden çok daha fazla olacak ( yüzdesel anlamda )
''biraz daha bekleyip daha hızlı Nvidia kartlarını almaya teşvik edecekler''
sanırım mühendislik örneği olan kartları test ettin bu kadar kesin konuştuğuna göre?
Adam kesin konuşmuyor. Daha hızlı olacak, demiyor.
nVidia bence bu tür bir şeyi amaçlıyor, diyor. O kadar.
bir bilgilendirme olacak ve bu sunumlarla ATI 58xx serisini baltamaya calisacaklar. Ama sonucta ATI kartlari piyasaya
surunce Nvidia nin yapacak fazla birseyi kalmayacak. Presentasyon ilgi cekici ve guzel olabilir ancak kimseye
FPS kazandirmaz :)
İlk DX11 kartları piyasaya sürme yarışını kaybetti ancak ürünün özelliklerini erkenden duyurarak kullanıcıları ATI kart almak yerine biraz daha bekleyip daha hızlı Nvidia kartlarını almaya teşvik edecekler.
''Extreme'' kullanıcılar zaten 500 SP 512 bit 2Gb gibi özellikleri duyunca ağızları sulanacak ve bekleyecekler,HD5870 ile ''yetin'' meyeceler.
@The Wanted
Dostum yazıyı tekrar oku istersen,nerede ''kesin'' bir ifade kullanmışım?Gösterir misin?
Birşey mi battı da bukadar sert tepki verdin,hayret birşey ya olaya bak.
GT300'ün daha hızlı olacağı aşikar,çünkü şimdiye kadar verilen bilgiler bunu gösteriyor,bende bu bilgiler ışığında yorum yapıyorum.Nvidia babamın firması değil,çalışanı da değilim ben.
Bu iğneleyici tavrını bırak istersen,insanları rahatsız ediyor.
Nvidia tanıtım yaparak karşı atak yapmaya alışık. Bkz: gtx275 vs hd4890.
bu sefer kendilerini aşıp marsta falan yapar heralde
neyse işin gırgırını bırakırsak atinin dx11 kartlarının satışlarını azaltmaya ve kullanıcıların nvidianın dx11 kartlarını beklemesine yönelik yapılacak bi hamle gibi görünüyor