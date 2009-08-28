Nvidia Eylül ayında GT300 demosu yapabilir

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Ve Nvidia cephesinden de DirectX 11 destekli yeni nesil GT300 GPU'su için somut bilgiler gelmeye başladı. 10 Eylül'de yapacağı etkinlikle Radeon HD 5800 serisini tanıtmayı ve Eylül ayının sonuna doğru yeni modellerini satışa sunmayı planlayan AMD-ATi'ye karşı Nvidia, GT300 GPU'su için aynı dönemde tanıtım yapmayı planlıyor.

Kasım ayından önce satışa sunulmasının pek mümkün olmadığı belirtilen GT300 tabanlı GeForce 300 serisi için Nvidia, Eylül ayında bir ön-tanıtım ve bilgilendirme etkinliği yaparak AMD-ATi'nin Radeon HD 5800 serisine karşı dikkatleri kendi üzerine çekmeye çalışacak.

GT300'ü temel grafik mimarisi olarak planlayan ve zaman içerisinde masaüstü, mobil ve profesyonel grafik çözümlerine ek olarak yeni nesil Tegra platformunda da kullanmayı hedefleyen Nvidia'nın, GT300 ile birlikte GeForce 8800 serisine güç veren G80 GPU'sundan sonraki en yenilikçi ve radikal mimari tasarımını duyuracağı öngörülüyor.

Yapacağı tanıtımda GT300 GPU'sunun mühendislik örneğini gösterip göstermeyeceği henüz bilinmeyen Nvidia'nın merak edilen sorulara yanıt vermesi bekleniyor.