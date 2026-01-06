Giriş
    Nvidia G-Sync Pulsar monitörler geliyor: İşte özellikleri

    Nvidia'nın iki yıl önce duyurduğu G-Sync Pulsar teknolojisi nihayet geliyor. 27 inçlik 1440p panellere sahip ilk Pulsar monitörler, bu hafta itibarıyla sunulacak.

    Nvidia G-Sync Pulsar monitörler geliyor: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Nvidia, iki yıl önce duyurduğu G-Sync Pulsar teknolojisini raflara taşıyor ve teknolojiyi destekleyen ilk monitörler bu hafta itibarıyla satışa çıkacak. MediaTek imzalı özel scaler ile gelen yeni nesil G-Sync Pulsar, daha erişilebilir fiyatlar eşliğinde üst düzey hareket netliğini hedefliyor.

    Nvidia G-Sync Pulsar hazır

    G-Sync Pulsar teknolojisine sahip ilk modeller arasında MSI MPG 272QRF X36, ASUS ROG STRIX Pulsar XG27AQNGV, AOC AGON PRO AG276QSG2 ve Acer Predator XB273U F5 yer alıyor. Tüm modeller, 27 inç boyutunda, 2560x1440 çözünürlüklü panellerle geliyor ve 360Hz'e kadar yenileme hızını destekliyor. Nvidia'ya göre bu monitörler, değişken yenileme hızı (VRR) açıkken algılanan hareket netliğini 1000Hz seviyesinin üzerine taşıyabiliyor.

    G-Sync Pulsar'ın temel farkı, VRR açıkken yaşanan bulanıklık ve titreşim sorunlarını ciddi ölçüde azaltması. Nvidia, önceki G-Sync çözümlerine kıyasla dört kata kadar daha yüksek hareket netliği sunduğunu belirtiyor. Bu da özellikle rekabetçi oyunlarda daha akıcı görüntü ve daha net nesne takibi anlamına geliyor.

    Nvidia G-Sync Pulsar monitörler geliyor: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni monitörler aynı zamanda G-Sync Ambient Adaptive teknolojisini de beraberinde getiriyor. Bu özellik, ortam ışığına göre ekranın parlaklık ve renk sıcaklığını otomatik olarak ayarlıyor. Aydınlık ortamlarda daha yüksek parlaklık ve soğuk tonlar devreye girerken, düşük ışıklı ortamlarda daha sıcak renkler ve daha düşük parlaklık tercih ediliyor.

    Fiyat tarafında ise G-Sync Pulsar monitörlerin 599 dolar seviyesinden başlayacağı doğrulandı. Nvidia'nın MediaTek ile geliştirdiği scaler çözümü, klasik G-Sync modüllerine kıyasla maliyetleri düşürecek. Bu da Pulsar teknolojisinin daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmasını mümkün kılıyor. Ayrıca önümüzdeki günlerde CES kapsamında daha fazla üreticinin Pulsar destekli yeni modellerini duyurması bekleniyor.

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

