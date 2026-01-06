Nvidia G-Sync Pulsar monitörler geliyor: İşte özellikleri

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Nvidia, iki yıl önce duyurduğu G-Sync Pulsar teknolojisini raflara taşıyor ve teknolojiyi destekleyen ilk monitörler bu hafta itibarıyla satışa çıkacak. MediaTek imzalı özel scaler ile gelen yeni nesil G-Sync Pulsar, daha erişilebilir fiyatlar eşliğinde üst düzey hareket netliğini hedefliyor.

Nvidia G-Sync Pulsar hazır

G-Sync Pulsar teknolojisine sahip ilk modeller arasında MSI MPG 272QRF X36, ASUS ROG STRIX Pulsar XG27AQNGV, AOC AGON PRO AG276QSG2 ve Acer Predator XB273U F5 yer alıyor. Tüm modeller, 27 inç boyutunda, 2560x1440 çözünürlüklü panellerle geliyor ve 360Hz'e kadar yenileme hızını destekliyor. Nvidia'ya göre bu monitörler, değişken yenileme hızı (VRR) açıkken algılanan hareket netliğini 1000Hz seviyesinin üzerine taşıyabiliyor.

G-Sync Pulsar'ın temel farkı, VRR açıkken yaşanan bulanıklık ve titreşim sorunlarını ciddi ölçüde azaltması. Nvidia, önceki G-Sync çözümlerine kıyasla dört kata kadar daha yüksek hareket netliği sunduğunu belirtiyor. Bu da özellikle rekabetçi oyunlarda daha akıcı görüntü ve daha net nesne takibi anlamına geliyor.

Tam Boyutta Gör Yeni monitörler aynı zamanda G-Sync Ambient Adaptive teknolojisini de beraberinde getiriyor. Bu özellik, ortam ışığına göre ekranın parlaklık ve renk sıcaklığını otomatik olarak ayarlıyor. Aydınlık ortamlarda daha yüksek parlaklık ve soğuk tonlar devreye girerken, düşük ışıklı ortamlarda daha sıcak renkler ve daha düşük parlaklık tercih ediliyor.

Nvidia DLSS 4.5 geliyor: 6x Frame Generation ve dahası 1 gün önce eklendi

Fiyat tarafında ise G-Sync Pulsar monitörlerin 599 dolar seviyesinden başlayacağı doğrulandı. Nvidia'nın MediaTek ile geliştirdiği scaler çözümü, klasik G-Sync modüllerine kıyasla maliyetleri düşürecek. Bu da Pulsar teknolojisinin daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmasını mümkün kılıyor. Ayrıca önümüzdeki günlerde CES kapsamında daha fazla üreticinin Pulsar destekli yeni modellerini duyurması bekleniyor.

