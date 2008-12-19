Nvidia GeForce 179.28 sürücüsüyle dizüstü bilgisayarlarda 3 katın üzerinde performans artışı

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Nvidia'dan dizüstü bilgisayar kullanıcıları için sürücü atağı. Firma yaptığı duyuru ile GeForce 179.28 beta sürücüsünü yayınladı. Masaüstü için hazırlanan ekran kartlarında olduğu gibi dizüstü bilgisayarlar için de düzenli sürücü güncellemesine başlayacağının altını çizen Nvidia, beta aşamasındaki yeni sürücüsü GeForce 179.28 ile GeForce 8M, 9M ve Quadro NVS serisi mobil grafik kartlarına destek verirken dizüstü bilgisayarlarda da CUDA ve PhysX teknolojilerinin kullanılabilmesine olanak tanıyor.

WHQL sertifikalı versiyonunun Şubat ayında gelmesi ve GeForce 7 Go serisi ile Nvidia'nın dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı entegre grafik işlemcilerine de destek vermesi bekleniyor. Firma ilk defa geçtiğimiz sene Kasım ayında 167.66 sürücüsüyle lanse edilen GeForce 8800M SLI konfigürasyonlu dizüstü bilgisayarlarda GeForce 179.28 ile uygulamasına göre 3 katın üzerinde performans artışı sağlanabildiğini iddia ediyor.

Tabii yeni sürücü performans artışının yanında CUDA ve PhysX desteğini kullanılabilir kılması açısından da son derece önemli. Zira bu sayede kullanıcılar dizüstü bilgisayarlarında örneğin videolar için GPU tabanlı donanım hızlandırma avantajından faydalanabilecekler. Nvidia GPU'lu (şimdilik sadece GeForce 8M, 9M ve Quadro NVS serisi için) dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan 179.28 beta sürücüsünü indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.