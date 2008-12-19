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Nvidia GeForce 179.28 sürücüsüyle dizüstü bilgisayarlarda 3 katın üzerinde performans artışı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
16,2b
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16
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia GeForce 179.28 sürücüsüyle dizüstü bilgisayarlarda 3 katın üzerinde performans artışı
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Nvidia'dan dizüstü bilgisayar kullanıcıları için sürücü atağı. Firma yaptığı duyuru ile GeForce 179.28 beta sürücüsünü yayınladı. Masaüstü için hazırlanan ekran kartlarında olduğu gibi dizüstü bilgisayarlar için de düzenli sürücü güncellemesine başlayacağının altını çizen Nvidia, beta aşamasındaki yeni sürücüsü GeForce 179.28 ile GeForce 8M, 9M ve Quadro NVS serisi mobil grafik kartlarına destek verirken dizüstü bilgisayarlarda da CUDA ve PhysX teknolojilerinin kullanılabilmesine olanak tanıyor.

WHQL sertifikalı versiyonunun Şubat ayında gelmesi ve GeForce 7 Go serisi ile Nvidia'nın dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı entegre grafik işlemcilerine de destek vermesi bekleniyor. Firma ilk defa geçtiğimiz sene Kasım ayında 167.66 sürücüsüyle lanse edilen GeForce 8800M SLI konfigürasyonlu dizüstü bilgisayarlarda GeForce 179.28 ile uygulamasına göre 3 katın üzerinde performans artışı sağlanabildiğini iddia ediyor.

Tabii yeni sürücü performans artışının yanında CUDA ve PhysX desteğini kullanılabilir kılması açısından da son derece önemli. Zira bu sayede kullanıcılar dizüstü bilgisayarlarında örneğin videolar için GPU tabanlı donanım hızlandırma avantajından faydalanabilecekler. Nvidia GPU'lu (şimdilik sadece GeForce 8M, 9M ve Quadro NVS serisi için) dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan 179.28 beta sürücüsünü indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.


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harunresitz 10 yıl
hemen indiriyorum deneyelim bakalım
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Gardner 10 yıl
Cuda ve physx le ilgili bir link varmı
Gülcellemeyle bunlarda gerçekleşirmi
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Acerium 10 yıl
condor arkadaşıma katılıyorum. Şu anda benim kullandığım driver 180.70
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CeFurkan 10 yıl
ya hic onemsemiyor nvidia dizustu bilgisayarlarin suruculerini
modifiyeli kullaniyoruz ancak
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ender123 10 yıl
DeeWRee :
Dell Inspiron 1520 ye yükledim. Windows açılmadı:)
nvidia.com/... sayfasında :
Before downloading this driver:
Please check to make sure that your notebook has a supported GPU and is not listed in the exclusion list (refer to the Products Supported tab below).
It is recommended that you backup your current system configuration. Click here for instructions.
If you own a Dell Inspiron 1420, Dell XPS M1330, or Dell XPS M1530 it is highly recommended that you first install this Dell software update.
uyarılar var Dell notebooklar için, belki yardımcı olur
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DeeWRee 10 yıl
Dell Inspiron 1520 ye yükledim. Windows açılmadı:)
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***CoNDoR*** 10 yıl
8M serisinde zaten modlu infler ile 181.00 bile kullanılabiliyor
3 kat falan fıs yani. Ha, eski drivera göre belki hızlanma olur ama bilemeyiz.

Ben bunu kurdum şimdi, sorun yok bakalım. LG E-500 8600m GS..

Ayrıca bu driverla da overclock yapılmıyor. 160 serisinden beridir dizüstünde overclock bitti

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cod3nam3 10 yıl
Haber güzel fakat bir iki sorum var birincisi bu tip sürücüleri malesef her dizüstü sistemde kullanamıyoruz diye biliyorum.Genelde yükleme sırasında hata veriyor ve dizüstü üretici firmasının sürücülerini yüklemeyi öneriyor.İkinci sorum ise grafikte gösterilen tabloda geforce 8M SLI donanımı kullanılmış fakat şu anda piyasada geforce 9M donanımları bulunmakta acaba bununla yapılan bir testte daha yüksek başarım sözkonusu olurmu yoksa 8M serisi için 3 kat başarım sağlanmış durumdamıdır ?
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max975 10 yıl
sürücü konusunda nvidia gerçekten iyi
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St Batuhan 10 yıl
Eh yani olsun o kadarda 1 sene gecmis sli modelli bir kart icin olması gereken bir konu nese haber icin saol Fx57
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