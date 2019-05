Nvidia, GeForce 185.68 Beta sürücüsünü yayımladı

Tam Boyutta Gör

Yaklaşık bir hafta önce WHQL sertifikalı GeForce 182.50 ve Beta aşamasındaki GeForce 185.66 sürücülerini kullanıma sunan Nvidia, yeni bir Beta sürücü daha yayımladı. Firmanın 185.68 sürüm numaralı yeni sürücüsü GeForce 8 serisi ekran kartlarına destek vermediği belirtiliyor.

GeForce 9, 100 ve 200 serisi ekran kartlarıyla kullanılabilen GeForce 185.68 Beta sürücüsünün özellikle The Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athenae oyunu için performans optimizasyonu içerdiği belirtiliyor.

GeForce 185.68 Beta sürücüsnü indirmek için;

Windows XP 32-bit | Windows XP 64-bit | Windows Vista 32-bit | Windows Vista 64-bit