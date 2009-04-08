Nvidia, GeForce 185.68 Beta sürücüsünü yayımladı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Yaklaşık bir hafta önce WHQL sertifikalı GeForce 182.50 ve Beta aşamasındaki GeForce 185.66 sürücülerini kullanıma sunan Nvidia, yeni bir Beta sürücü daha yayımladı. Firmanın 185.68 sürüm numaralı yeni sürücüsü GeForce 8 serisi ekran kartlarına destek vermediği belirtiliyor.
GeForce 9, 100 ve 200 serisi ekran kartlarıyla kullanılabilen GeForce 185.68 Beta sürücüsünün özellikle The Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athenae oyunu için performans optimizasyonu içerdiği belirtiliyor.
GeForce 185.68 Beta sürücüsnü indirmek için;
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laptopvideo2go.com/...
Aynı yerden Modded Inf dosyasını indirip mevcut nv_disp.inf ile değiştirin ve TÜM 8800 lerde kullanın hayırlı olsun :)
bu ne kadar kıt görüşlü bir bakış açısıdır yarabbim adamlar 185.68 beta serisinde desteklemiyor demiş whql'de gelmicek dememiş körmüsünüz bilader
%NVIDIA_DEV.060C.01% = Section003, PCI\VEN_10DE&DEV_060C
NVIDIA_DEV.060C.01 = "NVIDIA GeForce 8800M GTX"
Muhtemelen bu değişiklik PCI Exp 2.0 ile ilgili bi değişiklik o yüzden 8800 kartları içermiyo olabilir. bence paniğe gerek yok...
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Orjinalden alıntı: metrixcafe
quote:
Orjinalden alıntı: Knisath
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Orjinalden alıntı: StreamRolleR
hahaha 8 seriside tarih oluyor artık knisath bende anlamadım ama gt300 gelince elveda 8 sonu 7 gibi olacak
8*** serisinin tarhi olmasına daha en az 3 sene var. (9 ve gtx serisinde zaten bu çipsetli ekran kartları isim değişikliği nedeniyle mevcut yeni gelecek ekran kartı ile ancak bir nesil geride olmuş olacak ama nvidia sürücü desteği ile 8*** serisini eskitmeye çalışıyor.Bir daha nvidia ekran kartı alırsam iki olsun.
git ati al o zaman 1 senede bir çıkan driver ile devam edersin yoluna
Atinin driverları eskisi gibi bir senede bir (mecazi) çıkmıyor düzenli olarak 1 ayda bir çıkarıyorlar.Ayrıca ekran kartı şirketi tutan 3-5 yaşındaki çocuklardan değilim.
Nvidia 8*** serisini bu drivera eklemezse ciddi olarak bir daha nvidia kullanmamayı düşünüyorum.Kendi fikrimdir.3-5 nesil çıkarmış olsalar 8*** serisinden sonra böyle bir düşüncem olmayacak ama sadece bir yeni gpu tasarımına gittiler ki o da nm olarak ellerine yüzlerine bulaştırdılar.Sonuç olarak benim gibi düşünen kullancılar da olacaktır.Nvidia kendi eliyle bir kısım kullanıcıları kenara itiyor.
katılmıyorum
eger nvidia yeni cıkan oyunlar kabul etseydi 8bin serisine de sürücü cıkarırdı
ama yeni nesil oyunlar inanlmaz derecede sürücü gereksinimi duyuyor
dolayısıyla eski seri kartlara uygun sürücü yapılamıyor
küsecek olanlar nvidia ya degil oyunları böylesine kaliteli yapan sirketlere küssün .
8*** serisinin tarhi olmasına daha en az 3 sene var. (9 ve gtx serisinde zaten bu çipsetli ekran kartları isim değişikliği nedeniyle mevcut yeni gelecek ekran kartı ile ancak bir nesil geride olmuş olacak ama nvidia sürücü desteği ile 8*** serisini eskitmeye çalışıyor.Bir daha nvidia ekran kartı alırsam iki olsun.