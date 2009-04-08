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Nvidia, GeForce 185.68 Beta sürücüsünü yayımladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,8b
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33
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia, GeForce 185.68 Beta sürücüsünü yayımladı
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Yaklaşık bir hafta önce WHQL sertifikalı GeForce 182.50 ve Beta aşamasındaki GeForce 185.66 sürücülerini kullanıma sunan Nvidia, yeni bir Beta sürücü daha yayımladı. Firmanın 185.68 sürüm numaralı yeni sürücüsü GeForce 8 serisi ekran kartlarına destek vermediği belirtiliyor.

GeForce 9, 100 ve 200 serisi ekran kartlarıyla kullanılabilen GeForce 185.68 Beta sürücüsünün özellikle The Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athenae oyunu için performans optimizasyonu içerdiği belirtiliyor.

GeForce 185.68 Beta sürücüsnü indirmek için;
Windows XP 32-bit | Windows XP 64-bit | Windows Vista 32-bit | Windows Vista 64-bit


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kaptan666 10 yıl
Vista 64bit.
laptopvideo2go.com/...
Aynı yerden Modded Inf dosyasını indirip mevcut nv_disp.inf ile değiştirin ve TÜM 8800 lerde kullanın hayırlı olsun :)
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**Stolas** 10 yıl
''8 serisi tarih oluyo hahaha'' kına yakın aynaya karşı ters açıdan düğün eşliğnde gettolar sizi


bu ne kadar kıt görüşlü bir bakış açısıdır yarabbim adamlar 185.68 beta serisinde desteklemiyor demiş whql'de gelmicek dememiş körmüsünüz bilader
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kaptan666 10 yıl
inf dosyasını mevcut 8800 kartınıza göre düzenlerseniz kullanabilirsiniz. Bu driver 8800M gtx için bile sorunsuz çalışıyo ve 185.65 & 185.66 driverlarında olduğu gibi yaklaşık %5 performans artışı sağlıyor. Nv_disp.inf dosyasında ilgili yerlere şunları ekleyerek 8800M gtx için çalışır hale getirdim. Sizde mevcut sürücülerinizdeki Nv_disp.inf içinden kartınıza özgü aşağıdakilere benzer satırları bulup 185.68'in inf dosyasındaki yerlerine yazarsanız olacaktır. Kurulumda 1 dosya yükleme hatası olursa aldırmayın sorun çıkmaz.
%NVIDIA_DEV.060C.01% = Section003, PCI\VEN_10DE&DEV_060C
NVIDIA_DEV.060C.01 = "NVIDIA GeForce 8800M GTX"
Muhtemelen bu değişiklik PCI Exp 2.0 ile ilgili bi değişiklik o yüzden 8800 kartları içermiyo olabilir. bence paniğe gerek yok...
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hakemzsr 10 yıl

quote:
Orjinalden alıntı: metrixcafe
quote:
Orjinalden alıntı: Knisath
quote:
Orjinalden alıntı: StreamRolleR
hahaha 8 seriside tarih oluyor artık knisath bende anlamadım ama gt300 gelince elveda 8 sonu 7 gibi olacak
8*** serisinin tarhi olmasına daha en az 3 sene var. (9 ve gtx serisinde zaten bu çipsetli ekran kartları isim değişikliği nedeniyle mevcut yeni gelecek ekran kartı ile ancak bir nesil geride olmuş olacak ama nvidia sürücü desteği ile 8*** serisini eskitmeye çalışıyor.Bir daha nvidia ekran kartı alırsam iki olsun.
git ati al o zaman 1 senede bir çıkan driver ile devam edersin yoluna
Atinin driverları eskisi gibi bir senede bir (mecazi) çıkmıyor düzenli olarak 1 ayda bir çıkarıyorlar.Ayrıca ekran kartı şirketi tutan 3-5 yaşındaki çocuklardan değilim.
Nvidia 8*** serisini bu drivera eklemezse ciddi olarak bir daha nvidia kullanmamayı düşünüyorum.Kendi fikrimdir.3-5 nesil çıkarmış olsalar 8*** serisinden sonra böyle bir düşüncem olmayacak ama sadece bir yeni gpu tasarımına gittiler ki o da nm olarak ellerine yüzlerine bulaştırdılar.Sonuç olarak benim gibi düşünen kullancılar da olacaktır.Nvidia kendi eliyle bir kısım kullanıcıları kenara itiyor.
katılmıyorum
eger nvidia yeni cıkan oyunlar kabul etseydi 8bin serisine de sürücü cıkarırdı
ama yeni nesil oyunlar inanlmaz derecede sürücü gereksinimi duyuyor
dolayısıyla eski seri kartlara uygun sürücü yapılamıyor
küsecek olanlar nvidia ya degil oyunları böylesine kaliteli yapan sirketlere küssün .
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melyyh 10 yıl
bu nası iş? 8800gts g92 , 9800gtx-gtx+ , gts 250 aslında aynı kart değiller mi? nasıl oluyorda bu yeni sürücü bu kartlarla uyum sağlarken 8800gts G92 ile uyumsuz oluyor?
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Mickcasey 10 yıl
64ıt drıver lınkı bozuk saglam lınk bulan varmı
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sadtneverdie 10 yıl
bir önceki beta sürücülerde 8 serisini destekelmiyordu ama kurdum kullanıyorum bunuda denemek lazım.
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diciotto 10 yıl
185 serisinin 65 ve 66 nolu versiyonları çok sorunlu olduğu için nvidia şu sıralar harıl harıl driver çıkarıyor.Bu driver 8 serisine de oluyor
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StreamRolleR 10 yıl
hahaha 8 seriside tarih oluyor artık knisath bende anlamadım ama gt300 gelince elveda 8 sonu 7 gibi olacak
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Knisath 10 yıl
Orjinalden alıntı: StreamRolleR

hahaha 8 seriside tarih oluyor artık knisath bende anlamadım ama gt300 gelince elveda 8 sonu 7 gibi olacak



8*** serisinin tarhi olmasına daha en az 3 sene var. (9 ve gtx serisinde zaten bu çipsetli ekran kartları isim değişikliği nedeniyle mevcut yeni gelecek ekran kartı ile ancak bir nesil geride olmuş olacak ama nvidia sürücü desteği ile 8*** serisini eskitmeye çalışıyor.Bir daha nvidia ekran kartı alırsam iki olsun.

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N-0NE 10 yıl
Darısı Atinin başına Şu gta4 sorunu bi kalksa rockstar ve ati tarafından.
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Knisath 10 yıl
88** serisi için neden çıkmıyor acaba ? Yeniden isimlendirme de 9 ve gtx serisinde zaten 88** serisi çipsetler mevcut.Bu nasıl aptal bir politikadır anlamadım gitti.

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N-0NE 10 yıl
Ati ne zaman çıkartıcak 9.4 ? Bileniniz warmı ?
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Krak3n 10 yıl
Şuraya bak adamlar bir oyun için bile sürücü çıkarıyorlar.Helal olsun valla.
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