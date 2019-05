Nvidia GeForce 195.55 Beta sürücüsünü kullanıma sundu

Tam Boyutta Gör

DirectX 10.1 destekli GeForce GT240 modelini lanse eden Nvidia, GeForce 195.55 Beta sürücüsünü de kullanıma sundu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT215 GPU'sunu temel alan GeForce GT240 için destek getiren yeni sürücü aynı zamanda GeForce 6, 7, 8, 9, 100, ve 200 serisi diğer tüm modeller ve masaüstü ION IGP'leriyle de uyumlu.

GeForce 195.55 Beta sürücüsü ile gelen yenilik/özellikler şu şekilde;



- Daha gelişmiş çevrimiçi HD video deneyimi için Flash 10.1'a GPU hızlandırma desteği.

- GeForce GT240 desteği.

- GeForce 8 serisi ve üstü tüm kartlar için OpenCL 1.0 desteği.

- CUDA Toolkit 3.0 ile özellik ve performans iyileştirmelerine destek.

- Borderlands, Call of Duty: Modern Warfare 2, FIFA Soccer 10 ve bazı diğer oyunlar için SLI konfigürasyon desteği.

- Need for Speed: Shift için performans iyileştirmeleri de içeren çeşitli düzeltmeler.



GeForce 195.55 Beta sürücüsünü indirmek için;



- GeForce 195.55 beta (Windows XP 32bit)

- GeForce 195.55 beta (Windows XP 64bit)

- GeForce 195.55 beta (Windows 7/Vista 32bit)

- GeForce 195.55 beta (Windows 7/Vista 64bit)