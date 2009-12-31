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Nvidia GeForce 300M serisi GPU'larını duyurdu ama...

DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları merakla beklenen Nvidia, aynı GPU çözümlerini farklı isimlerle sunmaya devam ediyor.
9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını GeForce 300 serisi altında pazara sunması beklenen Nvidia farklı bir strateji planlıyor olmalı ki yeniden isimlendirme uygulamalarına bir yenisini daha ekleyerek GeForce 300M serisi GPU'larını duyurdu. Resmi tanıtımı Ekim ayında yapılan GeForce G210 modelini birkaç hafta önce yeniden isimlendirerek GeForce 310 adı altında sistem üreticilerine sunmaya başlayan Nvidia, GeForce 300M serisi altında ise yine, yeni ve yeniden isimlendirilmiş GPU'larını üreticilere sunmaya hazırlanıyor.

Yüksek performans segmenti için GeForce GTS 360M ve 350M, performans segmenti için GeForce GT 335M, 330M ve 325M ile orta segmente yönelik GeForce GT 310M ve 305M modellerini duyuran Nvidia'da yeni çözümlerin tamamı mevcut grafik mimarisini kullanıyor ve Fermi jenerasyonuyla herhangi bir bağlantıları bulunmuyor. AMD'nin DirectX 11 destekli mobil GPU'ları öncesinde Nvidia'nın GeForce 300M serisine yakından bakıyoruz.

Nvidia GeForce 300M serisi GPU'larını duyurdu ama...
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Hatırlayanlarınız olacaktır, bir süre önce yayımladığımız bir haberimizde AMD rakibine gönderme yapmış ve sunduğu yeni teknolojilere karşı Nvidia'nın sadece model isimlerini değiştirdiğini iddia etmişti. Aynı grafik yongasını birkaç farklı seride kullanarak AMD'nin elini güçlendiren Nvidia, yeniden isimlendirilmiş GeForce GTS 250 modeliyle yüksek satış rakamlarıelde etmiş ve kimi sert eleştirilere rağmen hedeflerine ulaşmayı başarmıştı.

Nvidia'nın henüz resmi olarak duyurmadığı ancak teknik detaylarına internet sitesinde yer verdiği GeForce 300M serisi de esasında yaz aylarında lanse edilen GeForce 200M serisi ile büyük benzerlikler gösteriyor. Örneğin yeni modellerden GeForce GTS 360M, 96x paralel işlem birimi, 128-bit bellek veri yolu desteği ve 2000MHz'de çalışan GDDR5 bellek kullanımı gibi detaylarla GeForce GTS 260M ile oldukça yakın bir profik çizerken, tek farkın işlem gücünde olduğunu ve GeForce GTS 360M'in 17GigaFLOP (413 GFLOP) daha güçlü olduğunu görüyoruz.

Nvidia GeForce 300M serisi GPU'larını duyurdu ama...
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GeForce 300M serisinin en güçlü grafik çözümü GeForce GTS 360M ön plana çıkarken onu en güçlü ikinci model olarak GeForce GTS 350M takip ediyor. 96x paralel işlem birimi ve 128-bit bellek veri yolu desteği ile gelecek GPU'nun sunduğu işlem gücü ise 360 GigaFLOP olarak açıklandı. Yüksek performans segmentinden performans segmentine indiğimizde ise karşımıza çıkan ilk modelin 72x paralel işlem birimi ve 233 GigaFLOP işlem gücüyle GeForce GT 335M olduğunu görüyoruz.

GeForce GT 335M'in takipçisi olarak 48x paralel işlem birimi ve 182 GigaFLOP işlem gücüyle GeForce GT 330M gelirken, bu sınıftaki son model ise142 GigaFLOP seviyesindeki işlem gücüyle GeForce GT 325M oluyor. Orta segment için hazırlanan GeForce 310M ve 305M modelleri ise 64-bit bellek veri yolu desteği ile geliyor ve GDDR3 bellek kullanılıyorlar. Sırasıyla 73 GigaFLOP ve 55 GigaFLOP seviyesinde işlem gücü sunan grafik yongaları, serinin diğer üyeleriyle birlikte 1080p video hızlandırma desteği de sunuyorlar.

GeForce 300M serisi GPU'ların detaylarına ulaşmak için tablodaki model isimlerine tıklayabilirsiniz.

Hazırladığımız tablodan da görülebileceği üzere GeForce 300M serisinde GeForce GTX 260M ve 280M gibi üst seviye GPU'ların yerini alacak modellerin en azından şu an için olmadığını görüyoruz. Ancak CES 2010 fuarında tanıtılması beklenen ATi Mobility Radeon HD 5800 serisine karşılık Nvidia'nın GeForce GTX 380M gibi modelleri duyurması da beklenebilir.

Resmi duyurusunun önümüzdeki günlerde yapılması planlanan GeForce 300M serisi mobil GPU'ların önümüzdeki aydan itibaren dizüstü bilgisayarlarda yer almaya başlaması bekleniyor. Intel'in 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Arrandale kod adlı yeni mobil işlemcilerle birlikte dizüstü bilgisayar pazarına yeni bir soluk getirmeyi hedefleyen Nvidia'nın, AMD'nin DirectX 11 destekli Mobility Radeon HD 5000 serisine karşı ne ölçüde başarılı olacağını ise zaman göstercek.

Kaynak: http://www.nvidia.com/object/geforce_m_series.html
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talh4wk 9 yıl
Şöyle desek..
Nvidia GeForce 300M serisi GPU'larını duyurdu ama... K........da patladı..
hahahahaha
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DH Misafiri 9 yıl
ya arkadaşlar ben şunu anlamadım, mobil gts350 yapacağına gtx360 yapsa ne yazar ?
ne yapmaya çalışıyor ki bu nvidia ?
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DH Misafiri 9 yıl
o gts m lerin yerine gtxm leri göreydik :D
yine masallar nvidia abimizden. yeter umudu kestim ben nvidia dan. hd6xxx diyorum.
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DH Misafiri 9 yıl
nVidia her zamanki gibi hıyarı boyayıp patlıcan diye satıyor
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kuu1x 9 yıl
DirectX 11 Nvidia'ya karşı sempatim vardı nedense.Şimdi eser yok
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CyberDiamond 9 yıl
ama.. sından anladım yeniden isimlendirme olduğunu.
Baydın artık Nvidia ...
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sdbz 9 yıl
8800GT-9800GT-GTS250-GF3XM-GF4XM-5XM.... Böyle uzayıp gider.
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Urzais100 9 yıl

sdbz

8800GT-9800GT-GTS250-GF3XM-GF4XM-5XM.... Böyle uzayıp gider.





Nvidia usanmadı artık şu eski GPU ların adlarını değiştirip kullanıcıya itelemekten.
Bende Nvidia kullanıcısıyım, yeni kart çıkardıklarında eski revizyona göre daha verimli çalıştığı da doğru ama Ati'ye göre oldukça pahallıya satıyorlar. Öncelikle bu stratejiyi değiştirmeliler. Tok satıcı olmak iyidir ama bunlar artık işin b...kunu çıkardılar.

Bu yeni çıkaracakaları ekran kartları eminim eski kartlarına göre hızlı olacaktır. Ama fiyatı yine Tr'ye geliş fiyatı olarak düşünürsek 1000 tl'ye yakın tutacaklar.

Benim görüşüm ise: Bu adamlar teknolojiyi yavaş yavaş yükseltiyorlar, eminim bunların ellerinde 10 yıllık teknoloji var. Fakat bizim cebimizden parayı bir kere de almak yerine , yıl da 2 ya da 3 kere yeni revizyon kart çıkartarak yıllarca para koparmak onların satış stratejisi.


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pilan 9 yıl
APPLE BAKTIM ati4670 gpulari koymus...bi de fiyat YAZMIS..DADINDAN YENMiYo
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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GurcellOnline 9 yıl
nVidia dan bekledigim birseydi zaten. Isim degistir 1000 tane fazladan transistor koy ondan sonra itele gitsin millete yeni GPU diye. 1 PC ye 2 GPU yerlestiremediklerinden belliydi teknolji yoksunu olduklari. Hani bir tabir vardir ya "Kroyum Ama Para Bende diye" iste bu soz nVidia yi anlatan yegane soz cunku teknolojiden yoksun beceriksiz bir firma ama ATI den %70 daha buyuk ve zenginler.
Bu gidisle yakinda nVidia yi onboard cozumler sunan Intel ile yarisirken gorurseniz hic sasirmayin :D:D:D
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natmaca 9 yıl
nVIDIA'ya hala para verenlere iyi bir bilgi olsun, neye ne kadar para verdiklerini ve birde neyi savunduklarını iyice gorup artık sussunlar!
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Father Torque 9 yıl
NVidia kimseden çekmedi SemiAccurate'ten çektiği kadar. Sitenin son bombası NVidia'nın ION2 "çipsetinin" aslında G218 "bütünleşik ekran kartı" olduğu iddiası. G218 aslında masaüstü için G210 olarak biliniyordu ve son zamanlarda NVidia tarafından ismi G310 olarak değiştirilmişti. İddialar doğruysa NVidia isim değiştirme konusunda gerçekten kendini aşmış diyebiliriz zira bu sefer ortada bütünleşik ekran kartının çipset olarak isminin değiştirilmesi söz konusu.
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annihilator 9 yıl

natmaca

nVIDIA'ya hala para verenlere iyi bir bilgi olsun, neye ne kadar para verdiklerini ve birde neyi savunduklarını iyice gorup artık sussunlar!


çok da umrumdaydı, vereceğim paraya nvidia daha iyi performans verirse nvidia alırım, isminden bana ne.
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stradosphere 9 yıl

natmaca

nVIDIA'ya hala para verenlere iyi bir bilgi olsun, neye ne kadar para verdiklerini ve birde neyi savunduklarını iyice gorup artık sussunlar!


İnsanların hür iradesine hükmedebilme yetisini ne zaman eline geçirdin ? Burası paylaşım forumu herkes şikayetini de,övgüsünü de dile getirebilir.Niyeyse sen bunu kavrayamamışsın.Neye para verdiklerini bilsinler,sanki hastalıklı koyun alıyor millet.Kim performansı üstte tutarsa millet ona para verip alır,bu kadar basit.
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Ahmet-79 9 yıl
Bıkmadılar mı acaba yenileyip yenileyip isim vermekten:S
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mamad 9 yıl
Balık hafızalarımızı taziliyelim biraz:

forum.donanimhaber.com/...

Demek ki AMD'nin de bir bildiği varmış. Tabi Nvidia da alelacele bir şeyler yapma gereği duymuştur.
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DH Misafiri 9 yıl
fermiyi çıkartabilseydi rekabet ortsmından istifade fiyatlar düşerdi. hangi marka olduğu önemli değil önemli olan son kullanıcıya daha iyi ürün daha az fiyat olması...ama böyle durumlar tekellik fırsatı doğuruyor ve son kullanıcı için hoş değil
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elensar 9 yıl
yine mi bamya
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