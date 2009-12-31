Nvidia GeForce 300M serisi GPU'larını duyurdu ama...

DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını GeForce 300 serisi altında pazara sunması beklenen Nvidia farklı bir strateji planlıyor olmalı ki yeniden isimlendirme uygulamalarına bir yenisini daha ekleyerek GeForce 300M serisi GPU'larını duyurdu. Resmi tanıtımı Ekim ayında yapılan GeForce G210 modelini birkaç hafta önce yeniden isimlendirerek GeForce 310 adı altında sistem üreticilerine sunmaya başlayan Nvidia, GeForce 300M serisi altında ise yine, yeni ve yeniden isimlendirilmiş GPU'larını üreticilere sunmaya hazırlanıyor.

Yüksek performans segmenti için GeForce GTS 360M ve 350M, performans segmenti için GeForce GT 335M, 330M ve 325M ile orta segmente yönelik GeForce GT 310M ve 305M modellerini duyuran Nvidia'da yeni çözümlerin tamamı mevcut grafik mimarisini kullanıyor ve Fermi jenerasyonuyla herhangi bir bağlantıları bulunmuyor. AMD'nin DirectX 11 destekli mobil GPU'ları öncesinde Nvidia'nın GeForce 300M serisine yakından bakıyoruz.

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Hatırlayanlarınız olacaktır, bir süre önce yayımladığımız bir haberimizde AMD rakibine gönderme yapmış ve sunduğu yeni teknolojilere karşı Nvidia'nın sadece model isimlerini değiştirdiğini iddia etmişti. Aynı grafik yongasını birkaç farklı seride kullanarak AMD'nin elini güçlendiren Nvidia, yeniden isimlendirilmiş GeForce GTS 250 modeliyle yüksek satış rakamlarıelde etmiş ve kimi sert eleştirilere rağmen hedeflerine ulaşmayı başarmıştı.

Nvidia'nın henüz resmi olarak duyurmadığı ancak teknik detaylarına internet sitesinde yer verdiği GeForce 300M serisi de esasında yaz aylarında lanse edilen GeForce 200M serisi ile büyük benzerlikler gösteriyor. Örneğin yeni modellerden GeForce GTS 360M, 96x paralel işlem birimi, 128-bit bellek veri yolu desteği ve 2000MHz'de çalışan GDDR5 bellek kullanımı gibi detaylarla GeForce GTS 260M ile oldukça yakın bir profik çizerken, tek farkın işlem gücünde olduğunu ve GeForce GTS 360M'in 17GigaFLOP (413 GFLOP) daha güçlü olduğunu görüyoruz.

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GeForce 300M serisinin en güçlü grafik çözümü GeForce GTS 360M ön plana çıkarken onu en güçlü ikinci model olarak GeForce GTS 350M takip ediyor. 96x paralel işlem birimi ve 128-bit bellek veri yolu desteği ile gelecek GPU'nun sunduğu işlem gücü ise 360 GigaFLOP olarak açıklandı. Yüksek performans segmentinden performans segmentine indiğimizde ise karşımıza çıkan ilk modelin 72x paralel işlem birimi ve 233 GigaFLOP işlem gücüyle GeForce GT 335M olduğunu görüyoruz.

GeForce GT 335M'in takipçisi olarak 48x paralel işlem birimi ve 182 GigaFLOP işlem gücüyle GeForce GT 330M gelirken, bu sınıftaki son model ise142 GigaFLOP seviyesindeki işlem gücüyle GeForce GT 325M oluyor. Orta segment için hazırlanan GeForce 310M ve 305M modelleri ise 64-bit bellek veri yolu desteği ile geliyor ve GDDR3 bellek kullanılıyorlar. Sırasıyla 73 GigaFLOP ve 55 GigaFLOP seviyesinde işlem gücü sunan grafik yongaları, serinin diğer üyeleriyle birlikte 1080p video hızlandırma desteği de sunuyorlar.

GeForce 300M serisi GPU'ların detaylarına ulaşmak için tablodaki model isimlerine tıklayabilirsiniz.

Hazırladığımız tablodan da görülebileceği üzere GeForce 300M serisinde GeForce GTX 260M ve 280M gibi üst seviye GPU'ların yerini alacak modellerin en azından şu an için olmadığını görüyoruz. Ancak CES 2010 fuarında tanıtılması beklenen ATi Mobility Radeon HD 5800 serisine karşılık Nvidia'nın GeForce GTX 380M gibi modelleri duyurması da beklenebilir.

Resmi duyurusunun önümüzdeki günlerde yapılması planlanan GeForce 300M serisi mobil GPU'ların önümüzdeki aydan itibaren dizüstü bilgisayarlarda yer almaya başlaması bekleniyor. Intel'in 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Arrandale kod adlı yeni mobil işlemcilerle birlikte dizüstü bilgisayar pazarına yeni bir soluk getirmeyi hedefleyen Nvidia'nın, AMD'nin DirectX 11 destekli Mobility Radeon HD 5000 serisine karşı ne ölçüde başarılı olacağını ise zaman göstercek.