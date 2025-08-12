Nvidia GeForce 580.97 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Nvidia, son grafik sürücülerinde yaşanan birden fazla sorunun ardından çalışmalarını hızlandırdı. Son olarak, GeForce ekran kartları için Game Ready 580.97 WHQL sürücüsünü yayınlandı. Yeni sürüm, Senua's Saga: Hellblade II Enhanced Edition ve Grand Theft Auto V Enhanced Edition'a DLSS 4 MFG güncellemesi ekliyor.

Nvidia GeForce 580.97 sürücüsü yayınlandı

Nvidia GeForce 580.97, oyunlara yönelik yeni optimizasyonların yanı sıra iki önemli donanım sorununu da gideriyor. İlki, Samsung 57" Odyssey Neo G9 monitörlerde masaüstünde boştayken görülebilen ekran titremesi ve görüntü akışı hataları. Diğeri ise bazı dizüstü bilgisayarlarda harici HDR monitör "Yalnızca Nvidia GPU" modunda bağlandığında ekranın normalden daha karanlık görünmesi problemi.

Apple ve Nvidia’nın gözü Intel’in 14A sürecinde 6 sa. önce eklendi

Nvidia, 580.97 WHQL sürümünün herhangi bir yeni hata düzeltmesi veya NVIDIA App güncellemesi içermediğini belirtiyor. Bu nedenle Hellblade 2 Enhanced veya GTA 5 Enhanced oynamayı planlamayan kullanıcıların bu sürümü atlayabilirler. Nvidia 580.97 sürücüsünü indirebilmek için buradan veya NVIDIA uygulamasına giriş yapmalısınız. Akabinde sol menü üzerinden Sürücüler kısmına girdikten sonra yeni sürümü indirmeye başlayabilir ve son olarak kurulumu yapabilirsiniz.

DLSS 4.0 desteği

Hellblade II Enhanced Edition : DLSS 4 MFG desteği

: DLSS 4 MFG desteği GTA 5 Enhanced Edition: DLSS 4 MFG desteği

Düzeltilen sorunlar

Samsung 57″ Odyssey Neo G9: Masaüstünde boştayken titreme ve görüntü akışı hataları giderildi.

Bazı dizüstü bilgisayarlar: Harici HDR monitör "NVIDIA GPU only" modunda bağlandığında ekran parlaklığının düşmesi sorunu çözüldü.

Bilinen açık sorunlar

Cyberpunk 2077: Fotoğraf modunda ışın izleme açıkken ekran görüntüsü alındığında oyun çökebiliyor.

Counter-Strike 2: Oyun çözünürlüğü ekranın doğal çözünürlüğünden düşük olduğunda yazılar bozulabilir.

Adobe Premiere Pro: Bazı sistemlerde donanım kodlama ile dışa aktarma sırasında donma yaşanabilir.

