Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia GeForce 580.97 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler

    Nvidia, GeForce Game Ready 580.97 sürücüsünü yayınladı. Hellblade 2 Enhanced Edition ve GTA 5 Enhanced için DLSS 4 MFG desteği sunan sürücü, bazı monitör sorunlarını da gideriyor.

    Nvidia GeForce 580.97 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    Nvidia, son grafik sürücülerinde yaşanan birden fazla sorunun ardından çalışmalarını hızlandırdı. Son olarak, GeForce ekran kartları için Game Ready 580.97 WHQL sürücüsünü yayınlandı. Yeni sürüm, Senua's Saga: Hellblade II Enhanced Edition ve Grand Theft Auto V Enhanced Edition'a DLSS 4 MFG güncellemesi ekliyor. 

    Nvidia GeForce 580.97 sürücüsü yayınlandı

    Nvidia GeForce 580.97, oyunlara yönelik yeni optimizasyonların yanı sıra iki önemli donanım sorununu da gideriyor. İlki, Samsung 57" Odyssey Neo G9 monitörlerde masaüstünde boştayken görülebilen ekran titremesi ve görüntü akışı hataları. Diğeri ise bazı dizüstü bilgisayarlarda harici HDR monitör "Yalnızca Nvidia GPU" modunda bağlandığında ekranın normalden daha karanlık görünmesi problemi.

    Nvidia, 580.97 WHQL sürümünün herhangi bir yeni hata düzeltmesi veya NVIDIA App güncellemesi içermediğini belirtiyor. Bu nedenle Hellblade 2 Enhanced veya GTA 5 Enhanced oynamayı planlamayan kullanıcıların bu sürümü atlayabilirler. Nvidia 580.97 sürücüsünü indirebilmek için buradan veya NVIDIA uygulamasına giriş yapmalısınız. Akabinde sol menü üzerinden Sürücüler kısmına girdikten sonra yeni sürümü indirmeye başlayabilir ve son olarak kurulumu yapabilirsiniz. 

    DLSS 4.0 desteği

    • Hellblade II Enhanced Edition: DLSS 4 MFG desteği
    • GTA 5 Enhanced Edition: DLSS 4 MFG desteği

    Düzeltilen sorunlar

    • Samsung 57″ Odyssey Neo G9: Masaüstünde boştayken titreme ve görüntü akışı hataları giderildi.
    • Bazı dizüstü bilgisayarlar: Harici HDR monitör "NVIDIA GPU only" modunda bağlandığında ekran parlaklığının düşmesi sorunu çözüldü.

    Bilinen açık sorunlar

    • Cyberpunk 2077: Fotoğraf modunda ışın izleme açıkken ekran görüntüsü alındığında oyun çökebiliyor.
    • Counter-Strike 2: Oyun çözünürlüğü ekranın doğal çözünürlüğünden düşük olduğunda yazılar bozulabilir.
    • Adobe Premiere Pro: Bazı sistemlerde donanım kodlama ile dışa aktarma sırasında donma yaşanabilir.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yangınla savaşan yapay zekalı helikopter yolda

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    her yerim çıtlıyor neden hyundai ix35 yorum airpods pil değişimi antibiyotik hap suda eritilip içilir mi reflüye dokunmayan alkol

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO F7
    POCO F7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum