Nvidia GeForce 580.97 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler

Nvidia GeForce 580.97 sürücüsü yayınlandı
Nvidia GeForce 580.97, oyunlara yönelik yeni optimizasyonların yanı sıra iki önemli donanım sorununu da gideriyor. İlki, Samsung 57" Odyssey Neo G9 monitörlerde masaüstünde boştayken görülebilen ekran titremesi ve görüntü akışı hataları. Diğeri ise bazı dizüstü bilgisayarlarda harici HDR monitör "Yalnızca Nvidia GPU" modunda bağlandığında ekranın normalden daha karanlık görünmesi problemi.
Nvidia, 580.97 WHQL sürümünün herhangi bir yeni hata düzeltmesi veya NVIDIA App güncellemesi içermediğini belirtiyor. Bu nedenle Hellblade 2 Enhanced veya GTA 5 Enhanced oynamayı planlamayan kullanıcıların bu sürümü atlayabilirler. Nvidia 580.97 sürücüsünü indirebilmek için buradan veya NVIDIA uygulamasına giriş yapmalısınız. Akabinde sol menü üzerinden Sürücüler kısmına girdikten sonra yeni sürümü indirmeye başlayabilir ve son olarak kurulumu yapabilirsiniz.
DLSS 4.0 desteği
- Hellblade II Enhanced Edition: DLSS 4 MFG desteği
- GTA 5 Enhanced Edition: DLSS 4 MFG desteği
Düzeltilen sorunlar
- Samsung 57″ Odyssey Neo G9: Masaüstünde boştayken titreme ve görüntü akışı hataları giderildi.
- Bazı dizüstü bilgisayarlar: Harici HDR monitör "NVIDIA GPU only" modunda bağlandığında ekran parlaklığının düşmesi sorunu çözüldü.
Bilinen açık sorunlar
- Cyberpunk 2077: Fotoğraf modunda ışın izleme açıkken ekran görüntüsü alındığında oyun çökebiliyor.
- Counter-Strike 2: Oyun çözünürlüğü ekranın doğal çözünürlüğünden düşük olduğunda yazılar bozulabilir.
- Adobe Premiere Pro: Bazı sistemlerde donanım kodlama ile dışa aktarma sırasında donma yaşanabilir.