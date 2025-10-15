Giriş
    Nvidia Geforce 581.57 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler

    Nvidia, GeForce Game Ready 581.57 sürücüsünü yayınladı. Yeni sürücü, ARRaiders, The Outer World 2 için DLSS 4.0 desteği ve bazı hata düzeltmeleri içeriyor.       

    Nvidia Geforce 581.57 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    Nvidia, GeForce ekran kartları için en yeni Game Ready 581.57 sürücüsünü duyurdu. Yeni sürüm güncel oyunlarda yaşanan birden fazla hatayı düzeltirken, daha fazla oyuna DLSS ve DLSS 4.0 desteği ekliyor. Ayrıca yeni iyileştirmeler de sürücü ile sunulan yenilikler arasında.

    Nvidia GeForce 581.57 sürücüsü yayınlandı

    Windows 10 ve 11 için yayınlanan GeForce 581.57 sürücüsü, ARC Raiders, Pax Dei, The Outer Worlds 2 ve Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 için Game Ready ve DLSS 4.0 desteği getiriyor. Düzeltilen hatalara gelirsek, Alienware monitörlerde yaşanan siyah ekran sorunu yeni sürücü ile düzeltildi. Buna ek olarak Steam arayüzünün oyun kararlılığını etkilemesi sorunu çözüldü.

    Ayrıca yeni sürümde, Hell is US, Black Myth: Wukong, Total War: Warhammer 3, Delta Force ve Clair Obscur: Expedition 33'de yaşanan görsel sorunlar da çözülmüş durumda. Nvidia 581.57 sürücüsünü indirebilmek için buradan veya NVIDIA uygulamasına giriş yapmalısınız. Akabinde sol menü üzerinden Sürücüler kısmına girdikten sonra yeni sürümü indirmeye başlayabilir ve son olarak kurulumu yapabilirsiniz. 

    Game Ready

    • ARC Raiders
    • Pax Dei
    • The Outer Worlds 2
    • Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

    Düzeltilen Oyun Hataları

    • Steam arayüzü oyun kararlılığı sorunlarına neden olabilir [5521892]
    • Hell is US: Oyun sırasında rastgele kırmızı/yeşil görsel aksaklıklar [5505371]
    • Black Myth: Wukong: R580 sürücülerine güncelleme yapıldıktan sonra oyun sırasında rastgele küçük grafiksel hatalar ortaya çıkabilir [5453535]
    • Madden 26: R580 sürücülerine güncelleme sonrasında kararlılık sorunları [5446236]
    • Smooth Motion etkinken yüklü oyun dizini Çince karakterler içeriyorsa oyunlar çökebilir [5537563]
    • Total War: Warhammer III: Grafik bozulması [5363634]
    • Delta Force: Smooth Motion etkinleştirildiğinde oyun kararlılığı sorunları [5540567]
    • Clair Obscur: Expedition 33: Bilgisayarı uyku modundan çıkardıktan sonra oyun başlatıldığında görüntü bozuklukları ve kararlılık sorunları [5467318]

    Düzeltilen Genel Hatalar

    • Alienware AW2524H monitöründe ekran ayarları değiştirildikten sonra siyah ekran [5430236]
    • DxO Photolab 9: AI maskeleri kullanılırken oluşan kararlılık sorunları [5475130]

    Bilinen Sorunlar

    • Counter-Strike 2: Oyun içi çözünürlük, ekranın doğal çözünürlüğünden düşük olduğunda metin biraz bozuk görünebilir [5278913]
    • Like a Dragon: Infinite Wealth: Bazı sistem yapılandırmalarında sürücü güncellemesinden sonra ışık titriyor [5432356]
