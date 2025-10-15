Nvidia Geforce 581.57 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Nvidia, GeForce ekran kartları için en yeni Game Ready 581.57 sürücüsünü duyurdu. Yeni sürüm güncel oyunlarda yaşanan birden fazla hatayı düzeltirken, daha fazla oyuna DLSS ve DLSS 4.0 desteği ekliyor. Ayrıca yeni iyileştirmeler de sürücü ile sunulan yenilikler arasında.

Nvidia GeForce 581.57 sürücüsü yayınlandı

Windows 10 ve 11 için yayınlanan GeForce 581.57 sürücüsü, ARC Raiders, Pax Dei, The Outer Worlds 2 ve Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 için Game Ready ve DLSS 4.0 desteği getiriyor. Düzeltilen hatalara gelirsek, Alienware monitörlerde yaşanan siyah ekran sorunu yeni sürücü ile düzeltildi. Buna ek olarak Steam arayüzünün oyun kararlılığını etkilemesi sorunu çözüldü.

Nvidia App güncellendi: Yeni DLSS Override oyunları ve dahası 1 hf. önce eklendi

Ayrıca yeni sürümde, Hell is US, Black Myth: Wukong, Total War: Warhammer 3, Delta Force ve Clair Obscur: Expedition 33'de yaşanan görsel sorunlar da çözülmüş durumda. Nvidia 581.57 sürücüsünü indirebilmek için buradan veya NVIDIA uygulamasına giriş yapmalısınız. Akabinde sol menü üzerinden Sürücüler kısmına girdikten sonra yeni sürümü indirmeye başlayabilir ve son olarak kurulumu yapabilirsiniz.

Game Ready

ARC Raiders

Pax Dei

The Outer Worlds 2

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Düzeltilen Oyun Hataları

Steam arayüzü oyun kararlılığı sorunlarına neden olabilir [5521892]

Hell is US: Oyun sırasında rastgele kırmızı/yeşil görsel aksaklıklar [5505371]

Black Myth: Wukong: R580 sürücülerine güncelleme yapıldıktan sonra oyun sırasında rastgele küçük grafiksel hatalar ortaya çıkabilir [5453535]

Madden 26: R580 sürücülerine güncelleme sonrasında kararlılık sorunları [5446236]

Smooth Motion etkinken yüklü oyun dizini Çince karakterler içeriyorsa oyunlar çökebilir [5537563]

Total War: Warhammer III: Grafik bozulması [5363634]

Delta Force: Smooth Motion etkinleştirildiğinde oyun kararlılığı sorunları [5540567]

Clair Obscur: Expedition 33: Bilgisayarı uyku modundan çıkardıktan sonra oyun başlatıldığında görüntü bozuklukları ve kararlılık sorunları [5467318]

Düzeltilen Genel Hatalar

Alienware AW2524H monitöründe ekran ayarları değiştirildikten sonra siyah ekran [5430236]

DxO Photolab 9: AI maskeleri kullanılırken oluşan kararlılık sorunları [5475130]

Bilinen Sorunlar

Counter-Strike 2: Oyun içi çözünürlük, ekranın doğal çözünürlüğünden düşük olduğunda metin biraz bozuk görünebilir [5278913]

Like a Dragon: Infinite Wealth: Bazı sistem yapılandırmalarında sürücü güncellemesinden sonra ışık titriyor [5432356]

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Nvidia Geforce 581.57 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: