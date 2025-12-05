Nvidia Geforce 591.44 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler

Nvidia Geforce 591.44 sürücüsü yayınlandı
Windows 10 ve 11 için yayınlanan GeForce 591.44 sürücüsü, Battlefield 6: Winter Offensive ve Call of Duty: Black Ops 7 için Game Ready ve DLSS 4.0 ve Frame Gen desteği getiriyor. Düzeltilen hatalara gelirsek, Adobe Premiere Pro'da donanım kodlaması kullanılarak dışa aktarma sırasında yaşanan donma, Sophos Home Antivirus sistem kararlılığı sorunları ve RTX 50 serisinde Chromium tarayıcılarda video izlerken yeşil çizgi hatası çözüldü.
Kaçıranlar için yeni GeForce RTX 50 serisi piyasaya sürüldüğünde yaşanan önemli bir değişiklik, NVIDIA'nın CUDA için 32 bit desteğini kaldırmasıydı. Bu, PhysX hızlandırmasının artık RTX 50 GPU'larda mevcut olmadığı anlamına geliyordu . Görünüşe göre NVIDIA bu oyuncuları dinlemiş ve lansmandan neredeyse bir yıl sonra, RTX 50 serisi artık belirli PhysX oyunlarında tam PhysX hızlandırması alacak. Bu oyunlar arasında şunlar yer alıyor:
- Alice: Madness Returns
- Assassin’s Creed IV: Black Flag
- Batman: Arkham City
- Batman: Arkham Origins
- Borderlands 2
- Mafia II
- Metro 2033
- Metro: Last Light
- Mirror’s Edge
Nvidia 591.44 sürücüsünü indirebilmek için buradan veya NVIDIA uygulamasına giriş yapmalısınız. Akabinde sol menü üzerinden Sürücüler kısmına girdikten sonra yeni sürümü indirmeye başlayabilir ve son olarak kurulumu yapabilirsiniz.
Sabit Oyun Hataları
- Battlefield 6: Oyun istikrar sorunları [5582125]
- Counter-Strike 2: Oyun içi çözünürlük, ekranın doğal çözünürlüğünden düşük olduğunda metin biraz bozuk görünebilir [5278913]
- Like a Dragon: Infinite Wealth: Bazı sistem yapılandırmalarında sürücü güncellemesinden sonra ışık titriyor [5432356]
- Like a Dragon Gaiden: Adını Silen Adam: Bazı sistem yapılandırmalarında sürücü güncellemesinden sonra bozulma [5432356]
- Kara Efsane: Wukong: R570'den daha yeni sürücü dallarında daha düşük performans [5562283]
- Monster Hunter World: Iceborne: GeForce RTX 50 Serisi GPU'larda bazı parçacık efektleri eksik olabilir [5546598]
- Call of Duty: Black Ops 3: Oynanış zamanla zayıflıyor [5488108]
- Madden 26: Kararlılık sorunları [5535693]
- R580 dalı sürücülerini (58x.xx) veya daha yenisini çalıştıran kullanıcılar, Windows 11 Ekim 2025'e güncelledikten sonra bazı oyunlarda daha düşük performans gözlemleyebilir KB5066835 [5561605]
- The Witcher 3: Wild Hunt: Ana karakterin kılıcında rastgele bozulma [5363151]
Çözülen sorunlar
- Adobe Premiere Pro: Donanım Kodlaması Kullanılarak Dışa Aktarma Sırasında Donma [5431822]
- Sophos Home Antivirus: Sistem kararlılığı sorunları [5581371]
- GeForce RTX 50 Serisi GPU'larda Chromium tarayıcısında video izlerken yeşil çizgi gözlemlendi [5535388]