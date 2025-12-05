Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia Geforce 591.44 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler

    Nvidia, GeForce Game Ready 591.44 sürücüsünü yayınladı. Yeni sürücü, RTX 50 ekran kartlarında Tam PhysX performansını etkinleştiriyor. Ayrıca DLSS 4.0 desteği ve bazı hata düzeltmeleri içeriyor.

    Nvidia Geforce 591.44 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    Nvidia, GeForce ve RTX ekran kartları için en yeni Game Ready 591.44 sürücüsünü duyurdu. Yeni sürüm RTX 50 ekran kartlarında Tam PhysX performansına ek olarak birden fazla hatayı düzeltiyor. Ayrıca daha fazla oyuna DLSS ve DLSS 4.0 desteği ekliyor ve yeni iyileştirmeler de sürücü ile sunulan yenilikler arasında.

    Nvidia Geforce 591.44 sürücüsü yayınlandı

    Windows 10 ve 11 için yayınlanan GeForce 591.44 sürücüsü, Battlefield 6: Winter Offensive ve Call of Duty: Black Ops 7 için Game Ready ve DLSS 4.0 ve Frame Gen desteği getiriyor. Düzeltilen hatalara gelirsek, Adobe Premiere Pro'da donanım kodlaması kullanılarak dışa aktarma sırasında yaşanan donma, Sophos Home Antivirus sistem kararlılığı sorunları ve RTX 50 serisinde Chromium tarayıcılarda video izlerken yeşil çizgi hatası çözüldü.

    Kaçıranlar için yeni GeForce RTX 50 serisi piyasaya sürüldüğünde yaşanan önemli bir değişiklik, NVIDIA'nın CUDA için 32 bit desteğini kaldırmasıydı. Bu, PhysX hızlandırmasının artık RTX 50 GPU'larda mevcut olmadığı anlamına geliyordu . Görünüşe göre NVIDIA bu oyuncuları dinlemiş ve lansmandan neredeyse bir yıl sonra, RTX 50 serisi artık belirli PhysX oyunlarında tam PhysX hızlandırması alacak. Bu oyunlar arasında şunlar yer alıyor:

    • Alice: Madness Returns
    • Assassin’s Creed IV: Black Flag
    • Batman: Arkham City
    • Batman: Arkham Origins
    • Borderlands 2
    • Mafia II
    • Metro 2033
    • Metro: Last Light
    • Mirror’s Edge

    Nvidia 591.44 sürücüsünü indirebilmek için buradan veya NVIDIA uygulamasına giriş yapmalısınız. Akabinde sol menü üzerinden Sürücüler kısmına girdikten sonra yeni sürümü indirmeye başlayabilir ve son olarak kurulumu yapabilirsiniz. 

    Sabit Oyun Hataları

    • Battlefield 6: Oyun istikrar sorunları [5582125]
    • Counter-Strike 2: Oyun içi çözünürlük, ekranın doğal çözünürlüğünden düşük olduğunda metin biraz bozuk görünebilir [5278913]
    • Like a Dragon: Infinite Wealth: Bazı sistem yapılandırmalarında sürücü güncellemesinden sonra ışık titriyor [5432356]
    • Like a Dragon Gaiden: Adını Silen Adam: Bazı sistem yapılandırmalarında sürücü güncellemesinden sonra bozulma [5432356]
    • Kara Efsane: Wukong: R570'den daha yeni sürücü dallarında daha düşük performans [5562283]
    • Monster Hunter World: Iceborne: GeForce RTX 50 Serisi GPU'larda bazı parçacık efektleri eksik olabilir [5546598]
    • Call of Duty: Black Ops 3: Oynanış zamanla zayıflıyor [5488108]
    • Madden 26: Kararlılık sorunları [5535693]
    • R580 dalı sürücülerini (58x.xx) veya daha yenisini çalıştıran kullanıcılar, Windows 11 Ekim 2025'e güncelledikten sonra bazı oyunlarda daha düşük performans gözlemleyebilir KB5066835 [5561605]
    • The Witcher 3: Wild Hunt: Ana karakterin kılıcında rastgele bozulma [5363151]

    Çözülen sorunlar

    • Adobe Premiere Pro: Donanım Kodlaması Kullanılarak Dışa Aktarma Sırasında Donma [5431822]
    • Sophos Home Antivirus: Sistem kararlılığı sorunları [5581371]
    • GeForce RTX 50 Serisi GPU'larda Chromium tarayıcısında video izlerken yeşil çizgi gözlemlendi [5535388]
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk 50 metre kızılötesi gece görüş kameralı telefonu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kaş seyirmesi neden olur megane 4 tesla ekran türk telekom şebeke sorunu ozaprin kullananlar yorumları yandex tod

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17
    Apple iPhone 17
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire Go 15
    Acer Aspire Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum