Nvidia Geforce 591.44 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Nvidia, GeForce ve RTX ekran kartları için en yeni Game Ready 591.44 sürücüsünü duyurdu. Yeni sürüm RTX 50 ekran kartlarında Tam PhysX performansına ek olarak birden fazla hatayı düzeltiyor. Ayrıca daha fazla oyuna DLSS ve DLSS 4.0 desteği ekliyor ve yeni iyileştirmeler de sürücü ile sunulan yenilikler arasında.

Nvidia Geforce 591.44 sürücüsü yayınlandı

Windows 10 ve 11 için yayınlanan GeForce 591.44 sürücüsü, Battlefield 6: Winter Offensive ve Call of Duty: Black Ops 7 için Game Ready ve DLSS 4.0 ve Frame Gen desteği getiriyor. Düzeltilen hatalara gelirsek, Adobe Premiere Pro'da donanım kodlaması kullanılarak dışa aktarma sırasında yaşanan donma, Sophos Home Antivirus sistem kararlılığı sorunları ve RTX 50 serisinde Chromium tarayıcılarda video izlerken yeşil çizgi hatası çözüldü.

Samsung HBM4 geliştirmesini tamamladı, gözler Nvidia’da 1 gün önce eklendi

Kaçıranlar için yeni GeForce RTX 50 serisi piyasaya sürüldüğünde yaşanan önemli bir değişiklik, NVIDIA'nın CUDA için 32 bit desteğini kaldırmasıydı. Bu, PhysX hızlandırmasının artık RTX 50 GPU'larda mevcut olmadığı anlamına geliyordu . Görünüşe göre NVIDIA bu oyuncuları dinlemiş ve lansmandan neredeyse bir yıl sonra, RTX 50 serisi artık belirli PhysX oyunlarında tam PhysX hızlandırması alacak. Bu oyunlar arasında şunlar yer alıyor:

Alice: Madness Returns

Assassin’s Creed IV: Black Flag

Batman: Arkham City

Batman: Arkham Origins

Borderlands 2

Mafia II

Metro 2033

Metro: Last Light

Mirror’s Edge

Nvidia 591.44 sürücüsünü indirebilmek için buradan veya NVIDIA uygulamasına giriş yapmalısınız. Akabinde sol menü üzerinden Sürücüler kısmına girdikten sonra yeni sürümü indirmeye başlayabilir ve son olarak kurulumu yapabilirsiniz.

Sabit Oyun Hataları

Battlefield 6: Oyun istikrar sorunları [5582125]

Counter-Strike 2: Oyun içi çözünürlük, ekranın doğal çözünürlüğünden düşük olduğunda metin biraz bozuk görünebilir [5278913]

Like a Dragon: Infinite Wealth: Bazı sistem yapılandırmalarında sürücü güncellemesinden sonra ışık titriyor [5432356]

Like a Dragon Gaiden: Adını Silen Adam: Bazı sistem yapılandırmalarında sürücü güncellemesinden sonra bozulma [5432356]

Kara Efsane: Wukong: R570'den daha yeni sürücü dallarında daha düşük performans [5562283]

Monster Hunter World: Iceborne: GeForce RTX 50 Serisi GPU'larda bazı parçacık efektleri eksik olabilir [5546598]

Call of Duty: Black Ops 3: Oynanış zamanla zayıflıyor [5488108]

Madden 26: Kararlılık sorunları [5535693]

R580 dalı sürücülerini (58x.xx) veya daha yenisini çalıştıran kullanıcılar, Windows 11 Ekim 2025'e güncelledikten sonra bazı oyunlarda daha düşük performans gözlemleyebilir KB5066835 [5561605]

The Witcher 3: Wild Hunt: Ana karakterin kılıcında rastgele bozulma [5363151]

Çözülen sorunlar

Adobe Premiere Pro: Donanım Kodlaması Kullanılarak Dışa Aktarma Sırasında Donma [5431822]

Sophos Home Antivirus: Sistem kararlılığı sorunları [5581371]

GeForce RTX 50 Serisi GPU'larda Chromium tarayıcısında video izlerken yeşil çizgi gözlemlendi [5535388]

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Nvidia Geforce 591.44 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: