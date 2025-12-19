Nvidia Geforce 591.59 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Nvidia, GeForce ve RTX ekran kartları için en yeni Game Ready 591.59 sürücüsünü duyurdu. Yeni sürüm hata düzeltmeleri ve yeni oyunlar için DLSS 4.0 desteği getiriyor. Ayrıca renklerin soluk görünmesi hatası da çözülen sorunlar arasında. İşte sürücü ile sunulan yeniliklerr...

Nvidia Geforce 591.59 sürücüsü yayınlandı

Windows 10 ve 11 için yayınlanan GeForce 591.59 sürücüsü, Yakuza Kiwami 2, Aion 2, Ashes of Creation, Lost Ark, Splitgate: Arena Reloaded ve ARK: Lost Colony dahil olmak üzere beş oyun daha NVIDIA DLSS 4 ve Çoklu Kare Üretimi desteği aldı. Düzeltilen hatalara gelirsek, yerel çözünürlükten sonra ekran renklerinin soluk görünmesi sorununu düzelttiğini söylüyor.

Ayrıca TV'lerde RTX HDR açıkken siyah ekranlara yol açabilecek bir sorun da çözülen detaylar arasında. Oyun tarafında ise, GeForce RTX 50 serisinde Enshrouded'daki kararlılık sorunlarını çözüyor, Smooth Motion etkinleştirildiğinde Assassin's Creed Valhalla'daki bozuk HDR geçişini düzeltiyor ve Dying Light: The Beast'teki çökme sorunlarını gideriyor.

Nvidia 591.59 sürücüsünü indirebilmek için buradan veya NVIDIA uygulamasına giriş yapmalısınız. Akabinde sol menü üzerinden Sürücüler kısmına girdikten sonra yeni sürümü indirmeye başlayabilir ve son olarak kurulumu yapabilirsiniz.



Çözülen oyun hataları

Enshrouded: GeForce RTX 50 Serisi GPU'larda Oyun Kararlılığı Sorunları [5664067]

Assassin's Creed Valhalla: Akıcı Hareket etkinleştirildiğinde HDR geçişi çalışmıyor [5469746]

Dying Light: The Beast: 591.44 sürücüsüne güncelleme sonrasında oyun kararlılığı sorunları [5720536]

Çözülen genel hatalar

Yerel olmayan çözünürlüğe geçildikten sonra ekran rengi soluk görünüyor [5548662]

Seçili televizyonlarda RTX HDR kullanılması oyunlarda siyah ekran sorununa neden oluyor [5720286]

Bilinen Sorunlar

NVIDIA Denetim Masası'ndan "Bildirim Tepsisi Simgesini Göster" seçeneğinin işaretini kaldırmak mümkün değil [5622213]

