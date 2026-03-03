Nvidia Geforce 595.71 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Nvidia, sorunlu 595.59 sürümünü geri çektikten sonra yeni GeForce Game Ready 595.71 WHQL sürücüsünü yayınladı. Yeni sürüm, önceki versiyonda ortaya çıkan fan algılama ve donanımsal izleme problemlerini resmi olarak çözüyor. Ayrıca DLSS 4.5 desteği, yeni oyun desteği ve çeşitli hata düzeltmelerini beraberinde getiriyor.

Nvidia Geforce 595.71 sürücüsü yayınlandı

Kaçıranlar için Nvidia, yakın tarihte 595.59 sürücüsünü yayınlamış ve kısa sürede geri çekmişti. Bunun nedeni ise, donanım izleme yazılımları GPU'daki tüm fanları algılayamıyor ve güncelleme sonrası bir veya daha fazla fan hiç dönmeyebiliyordu. Bu da birçok kullanıcı için sıcaklık artışını beraberinde getirdi.

Şirketin açıklamasına göre 595.71, bir hotfix değil, Microsoft onaylı tam WHQL sertifikasına sahip bir sürüm. Bu nedenle 595.59 ile 595.71 arasında birkaç günlük gecikme yaşandığı belirtiliyor. Yeni sürüm, özellikle Resident Evil Requiem için DLSS 4 desteği ve Marathon için DLSS Super Resolution ile NVIDIA Reflex desteği getiriyor.

Nvidia, yeni ekran kartı sürücüsünü yayından kaldırdı! 4 gün önce eklendi

Yeni sürüm yalnızca fan problemlerini değil, bazı oyunlardaki hataları da gideriyor. Hemen aşağıdan listeye göz atabilir ve yeni sürücüye buradan ulaşabilirsiniz.

RTX 50 serisinde Total War: THREE KINGDOMS ’ta görülen yeşil artefakt sorunu

’ta görülen yeşil artefakt sorunu FINAL FANTASY XII The Zodiac Age ’de sürücü sonrası yaşanan çökme

’de sürücü sonrası yaşanan çökme Call of Duty: Modern Warfare (2019) ’da görüntü bozulması

’da görüntü bozulması Quantum Break ’te belirgin performans düşüşü

’te belirgin performans düşüşü The Ascent ’te ekranın üst kısmında siyah bar problemi

’te ekranın üst kısmında siyah bar problemi Blackmagic Design tarafında AV1 decode çökme hatası

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Nvidia Geforce 595.71 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: