    Nvidia Geforce 595.71 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler

    Nvidia, hızla dağıtımdan kaldırılan 595.59 sürücüsü yerine 595.71 WHQL sürücüsünü yayınladı. Fan kontrol sorununun resmi olarak çözüldü. Oyun tarafında ise yeni destekler var.

    Nvidia Geforce 595.71 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    Nvidia, sorunlu 595.59 sürümünü geri çektikten sonra yeni GeForce Game Ready 595.71 WHQL sürücüsünü yayınladı. Yeni sürüm, önceki versiyonda ortaya çıkan fan algılama ve donanımsal izleme problemlerini resmi olarak çözüyor. Ayrıca DLSS 4.5 desteği, yeni oyun desteği ve çeşitli hata düzeltmelerini beraberinde getiriyor.

    Nvidia Geforce 595.71 sürücüsü yayınlandı

    Kaçıranlar için Nvidia, yakın tarihte 595.59 sürücüsünü yayınlamış ve kısa sürede geri çekmişti. Bunun nedeni ise, donanım izleme yazılımları GPU'daki tüm fanları algılayamıyor ve güncelleme sonrası bir veya daha fazla fan hiç dönmeyebiliyordu. Bu da birçok kullanıcı için sıcaklık artışını beraberinde getirdi.

    Şirketin açıklamasına göre 595.71, bir hotfix değil, Microsoft onaylı tam WHQL sertifikasına sahip bir sürüm. Bu nedenle 595.59 ile 595.71 arasında birkaç günlük gecikme yaşandığı belirtiliyor. Yeni sürüm, özellikle Resident Evil Requiem için DLSS 4 desteği ve Marathon için DLSS Super Resolution ile NVIDIA Reflex desteği getiriyor.

    Yeni sürüm yalnızca fan problemlerini değil, bazı oyunlardaki hataları da gideriyor. Hemen aşağıdan listeye göz atabilir ve yeni sürücüye buradan ulaşabilirsiniz.

    • RTX 50 serisinde Total War: THREE KINGDOMS’ta görülen yeşil artefakt sorunu
    • FINAL FANTASY XII The Zodiac Age’de sürücü sonrası yaşanan çökme
    • Call of Duty: Modern Warfare (2019)’da görüntü bozulması
    • Quantum Break’te belirgin performans düşüşü
    • The Ascent’te ekranın üst kısmında siyah bar problemi
    • Blackmagic Design tarafında AV1 decode çökme hatası
