    Nvidia Geforce 595.79 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler

    Nvidia, GeForce Game Ready 595.72 WHQL sürücüsünü yayınladı. Yeni sürüm, Crimson Desert ve Death Stranding 2 için optimizasyonlar getirirken bazı oyun hatalarını ve sistem problemlerini de gideriyor.

    Nvidia Geforce 595.79 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    Nvidia, GeForce ekran kartları için hazırlanan yeni Game Ready 595.72 WHQL sürücüsünü yayınladı. Yeni sürüm, özellikle yeni oyunlar için optimizasyonlar getirirken bazı oyunlarda yaşanan hataları ve sistem tarafındaki çeşitli problemleri de gideriyor. İşte yenilikler...

    Nvidia Geforce 595.79 sürücüsü yayınlandı

    Yeni Game Ready sürücüsü, özellikle Crimson Desert ve Death Stranding 2: On the Beach için resmi optimizasyon desteği sunuyor. Sürücü notlarında yer alan bilgilere göre yeni sürümde bazı oyunlara yönelik hata düzeltmeleri de bulunuyor. Bunlar arasında Crimson Desert'ın R595 sürücüleriyle başlatıldığında çökmesi sorunu yer alıyor.

    Ayrıca Resident Evil Requiem oyununda Subsurface Scattering açıkken görülebilen beyaz parlayan noktalar problemi de giderildi. Bununla birlikte Star Citizen tarafında yaşanan başlatma sırasında oyun istemcisinin çökmesi sorunu da yeni sürümde çözülen hatalar arasında. 

    Genel hata düzeltmeleri arasında overclock yapılmış ekran kartlarında GPU voltajının beklenen seviyeye yükselmesini engelleyen sınırlama problemi de yer alıyor. Bunun yanında HDCP 1.x monitörlerde tarayıcı üzerinden DRM içerik oynatılırken görülebilen uygulama çökmesi veya sürücü zaman aşımı sorunu da giderilmiş durumda.

    Yeni sürümle birlikte halen devam eden bazı bilinen problemler de bulunuyor. Nvidia'nın paylaştığı listeye göre Enshrouded oyununda bazı bölgelerde arazi eksikliği görülebiliyor. Ayrıca Arknights: Endfield oyununda zaman zaman takılma problemleri yaşanabiliyor. Hemen aşağıdan listeye göz atabilir ve yeni sürücüye buradan ulaşabilirsiniz.

    Yeni oyun desteği

    • Crimson Desert
    • DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH

    Düzeltilen oyun hataları

    • Crimson Desert: Oyun, R595 sürücülerinde başlatıldığında çöküyor.
    • Resident Evil Requiem: Yüzey Altı Dağılımı etkinleştirildiğinde oyunda beyaz parlayan ışık/noktalar görünebilir.
    • Star Citizen: Oyun istemcisi başlatıldığında çöküyor.

    Düzeltilen genel hatalar

    • Grafik kartı hız aşırtıldığında, GPU voltajı sınırlanabilir ve bu da beklenen seviyelere kadar hızlanmasını engelleyebilir.
    • HDCP 1.x monitörlerde tarayıcıda çok tuşlu DRM içeriği oynatılırken aralıklı uygulama çökmesi veya sürücü zaman aşımı gözlemlenebilir.
