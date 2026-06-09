Nvidia GeForce 610.52 Hotfix yayınlandı: Kritik hatalara çözüm

G-SYNC ve Smooth Motion sorunları giderildi
Şirketin paylaştığı değişiklik notlarına göre güncelleme, Ada Lovelace mimarili ekran kartlarında belirli monitörlerle birlikte G-SYNC kullanıldığında ortaya çıkan kare zamanlaması (frame pacing) problemini gideriyor. Ayrıca bazı monitörlerin yanlış şekilde "Nvidia NV-Failsafe" olarak algılanmasına neden olan EDID okuma hatası da düzeltilmiş durumda.
Düzeltilen hatalar
- G-SYNC etkinleştirildiğinde bazı monitörlerde görülen frame pacing sorunu düzeltildi.
- Bazı monitörlerde EDID bilgilerinin okunamaması nedeniyle oluşan "NVIDIA NV-Failsafe" tanımlama hatası giderildi.
- V-SYNC ve DLSS Frame Generation kullanılan çoklu monitör sistemlerinde oyun kararlılığı artırıldı.
- Uyku modundan çıkarken bazı monitörlerin görüntü vermemesine neden olan hata düzeltildi.
- World of Warcraft için oyun kararlılığı iyileştirmeleri yapıldı.
- Smooth Motion açıkken bazı DirectX 11 oyunlarında görülen titreme (jittering) ve gölgelenme (ghosting) sorunları giderildi.
- Smooth Motion etkinleştirildiğinde bazı oyunların açılış sırasında çökmesine neden olan hata düzeltildi.
- Sistemin yeni bellek tahsisi oluşturamadığı durumlara yönelik genel kararlılık iyileştirmeleri uygulandı.
Hotfix sürücülerinin isteğe bağlı olduğunu ve yalnızca belirli sorunları hedefleyen ara güncellemeler olarak sunulduğunu belirtmek gerekiyor. Şirket, bu sorunlardan etkilenmeyen kullanıcıların bir sonraki WHQL sertifikalı sürücüyü bekleyebileceğini duyurdu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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