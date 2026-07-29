Nvidia GeForce 610.88 WHQL sürücüsü yayınlandı: İşte tüm yenilikler

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Tam Boyutta Gör Nvidia, ekran kartları için yeni GeForce 610.88 WHQL Game Ready sürücüsünü kullanıma sundu. Yeni sürücü, Halo: Campaign Evolved dahil 3 oyun için optimizasyon sunarken, çeşitli oyunlarda yaşanan kararlılık ve performans sorunlarını da gideriyor.

Yeni oyunlara Game Ready desteği

GeForce 610.88 WHQL sürücüsü, DLSS ve RTX teknolojilerini destekleyen yeni yapımlara destek sunuyor. Nvidia'ya göre sürücü, Halo: Campaign Evolve, Gears of War: E-Day Multiplayer Beta, Mistfall Hunter için tam destek getiriyor. Ayrıca yeni sürümle birlikte özellikle RTX 50 serisi kullanıcılarını etkileyen bazı önemli sorunlar çözüldü.

GeForce 610.88 WHQL sürücüsü, Nvidia App üzerinden veya şirketin resmi sürücü indirme sayfası aracılığıyla indirilebiliyor. Yayınlanan değişiklik listesine göre:

Halo: Campaign Evolved oyununda RTX 50 serisi ekran kartlarında görülen çökme sorunu giderildi.

Path of Exile 2'de DX12 modunda uzun oyun oturumlarının ardından yaşanan uzun süreli takılmalar düzeltildi.

Silent Hill F için genel oyun kararlılığı iyileştirildi.

Strange Brigade ve Zombie Army 4: Dead War oyunlarında Nvidia App In-Game Overlay açıkken çıkış sırasında yaşanabilen çökme sorunu çözüldü.

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G-SYNC kullanıcılarına performans iyileştirmesi

610.88 WHQL sürücüsü, G-SYNC etkin durumdayken Smooth Motion özelliğini kullanan bazı DirectX 11 oyunlarında kare zamanlamasını (frame pacing) iyileştiriyor. Bu sorun daha önce geçici bir hotfix ile giderilmişti. Yeni WHQL sürümüyle birlikte düzeltme artık kalıcı olarak sürücüye dahil edildi. Öte yandan sürücü yalnızca oyunlara odaklanmıyor. Nvidia bazı genel yazılım sorunlarını da giderdi. İşte değişiklik notları:

RTX Dynamic Vibrance özelliğinin Wallpaper Engine üzerinde yanlış uygulanması düzeltildi.

Paint.NET uygulamasının NVIDIA Surround etkin olduğunda açılış sırasında çökmesine neden olan hata giderildi.

Bilinen sorunlar

"Prefer Maximum Performance" (Maksimum Performansı Tercih Et) güç yönetimi modunun bazı sistemlerde doğru şekilde çalışmayabilir.

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Nvidia GeForce 610.88 WHQL sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler

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