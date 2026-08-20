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    Nvidia GeForce 615 sürücüsü yanlışlıkla yayınlandı: İşte yenilikler

    Nvidia'nın GeForce 615.xx Game Ready sürücüsüne ait bilgiler erken yayınlandı. Yeni sürücü, DLSS 4.5 destekli Resonance ve Hell Let Loose: Vietnam için optimizasyon getiriyor.

    Nvidia GeForce 615 sürücüsü yanlışlıkla yayınlandı! Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın mevcut GeForce 610.88 WHQL sürücüsünün ardından yeni Game Ready sürümüne ait ilk bilgiler ortaya çıktı. Şirketin resmi forumunda yanlışlıkla yayınlandığı GeForce 615.xx sürücüsü, iki yeni oyun için optimizasyon ve DLSS 4.5 desteği sunuyor.

    Nvidia GeForce 615 sürücüsü yanlışlıkla yayınlandı

    Nvidia, kısa süre önce GeForce 610.88 WHQL sürücüsünü yayınlamıştı. Bu sürüm Halo: Campaign Evolved, Gears of War: E-Day Multiplayer Beta ve Mistfall Hunter için Game Ready desteği getirirken, RTX 50 serisi ekran kartlarında Halo: Campaign Evolved sırasında yaşanan çökmeler ve çeşitli oyunlardaki performans sorunları da giderilmişti.

    Şirket şimdi bir sonraki sürücü üzerinde çalışıyor. Ancak GeForce 615.xx sürümüne ilişkin detaylar, henüz sürücü hazır olmadan yayınlandı. Nvidia forumundaki paylaşımda sürücünün çıkış tarihi 13 Ağustos olarak listelenirken, aradan birkaç gün geçmesine rağmen Nvidia'nın resmi sürücü indirme sayfasında 615 serisine ait herhangi bir sürüm bulunmuyor veya geri çekilmiş. Mevcut en güncel Game Ready sürücüsü ise 610.88 olmaya devam ediyor.

    Yeni sürücünün özellikle Resonance: A Plague Tale Legacy ve Hell Let Loose: Vietnam oyunları için optimize edileceği belirtiliyor. Her iki yapımda da DLSS 4.5 desteği bulunacak. Ancak Nvidia'nın forum paylaşımında sürüm numarası henüz kesinleştirilmediği için 615.xx şeklinde genel bir ifadeye yer verilmiş.

    GeForce 615.xx sürücüsünün yalnızca bu iki oyunla sınırlı kalıp kalmayacağı ise henüz bilinmiyor. Nvidia sürücüyü resmi olarak yayınlamasıyla birlikte performans optimizasyonları, hata düzeltmeleri ve bilinen sorunlara ilişkin daha kapsamlı değişiklik listesi paylaşılacak. DLSS 4.5 desteğinin de yeni sürücünün dikkat çeken özelliklerinden biri olması bekleniyor.

    Nvidia'nın GeForce 615.xx sürücüsünü ne zaman resmi olarak yayınlayacağı henüz açıklanmış değil. Ancak sürücü notlarının resmi forumda ortaya çıkması, yayınlanmanın yakın olduğunu doğruluyor olabilir.

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