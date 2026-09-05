Nvidia GeForce 616.64 sürücüsünü yayınladı: İşte yenilikler

NBA 2K27 için Game Ready desteği
GeForce 616.64 WHQL sürücüsünün en önemli yeniliği NBA 2K27 için sunulan Game Ready desteği. Nvidia, oyunu hafta sonu oynamayı planlayan kullanıcıların DLSS 5.0 destekli yeni sürüme geçmesini öneriyor. Yeni sürüm, bir önceki GeForce 610.88 WHQL sürücüsünde sunulan Halo: Campaign Evolved, Gears of War: E-Day Multiplayer Beta ve Mistfall Hunter optimizasyonlarının üzerine NBA 2K27 desteğini ekliyor.
Yeni sürümde hata düzeltmesi yok
Nvidia, GeForce 616.64 ile herhangi bir yeni sorunu gidermedi. Bunun yerine ilerleyen sürümlerde düzeltilecek iki yeni problem bilinen sorunlar listesine eklendi. Bunlar arasında güç yönetimi modunun bazı sistemlerde doğru şekilde uygulanmaması ve bazı internet sitelerinde gezinirken web tarayıcılarında aralıklı ekran titremesi yaşanması yer alıyor.
- "Prefer Maximum Performance" güç yönetimi modunun bazı sistemlerde doğru şekilde uygulanmaması.
- Bazı internet sitelerinde gezinirken web tarayıcılarında aralıklı ekran titremesi yaşanabilmesi.
GeForce 616.64 WHQL, bu nedenle önceki sürüme kıyasla kapsamlı bir güncelleme yerine NBA 2K27 odaklı küçük bir Game Ready güncellemesi niteliğinde. NBA 2K27 oynamayan kullanıcıların yeni sürüme geçmesi için acil bir neden bulunmuyor. Yeni güncellemeye buradan ulaşabilirsiniz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: