Nvidia GeForce 621.24 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Nvidia, yeni GeForce Game Ready 621.24 sürücüsünü kullanıma sundu. Güncelleme, yakında çıkacak Warhammer 40.000: Dawn of War IV için ilk gün desteği sağlarken, Where Winds Meet oyununa DLSS 5 uyumluluğu getiriyor. Ayrıca Assetto Corsa Rally için DLSS 4.5 ile yeni kare oluşturma teknolojisi sunuluyor. Yeni sürüm ayrıca bazı renk ve yazılım hatalarını çözerek indirmeye sunuldu. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Nvidia, GeForce ekran kartları için yeni Game Ready 621.24 sürücüsünü kullanıma sundu. Yeni sürüm, yaklaşan Warhammer 40.000: Dawn of War IV için ilk günden oyun desteği sunarken Where Winds Meet'in DLSS 5 güncellemesine de uyumluluk getiriyor. Ayrıca Assetto Corsa Rally için DLSS 4.5 ve Dynamic Multi Frame Generation desteği ekleniyor.

Nvidia'nın yeni sürücüsündeki en önemli yeniliklerden biri, KING Art Games ve Deep Silver tarafından geliştirilen Warhammer 40.000: Dawn of War IV desteği. Aralık ayının ilk haftasında çıkış yapması planlanan yapım, serinin yeni gerçek zamanlı strateji oyunu olacak. Yeni sürücünün bir diğer önemli başlığı Where Winds Meet.

Açık dünya aksiyon rol yapma oyunu, 3D-Guided Neural Rendering teknolojisini kullanan DLSS 5 güncellemesine kavuşuyor. Yarış oyunu Assetto Corsa Rally ise DLSS 4.5 ve Dynamic Multi Frame Generation desteği kazanıyor. Böylece uyumlu GeForce ekran kartlarına sahip kullanıcılar, yeni kare oluşturma teknolojisinden yararlanabilecek.

İki genel hata giderildi

Nvidia, GeForce 621.24 sürümünde iki genel soruna da çözüm getirdi. Chaos Vantage uygulamasında yüksek çözünürlüklerde Nvidia OptiX Denoiser'ın çalışmamasına neden olan hata giderildi. Ayrıca Windows Fotoğraflar ve Media Player uygulamalarında DJI D-Log H.265 videolarının yanlış renklerle oynatılmasına yol açan sorun da düzeltildi.

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Yeni sürümde ayrıca belirtilmiş bir oyun hatası düzeltmesi bulunmuyor. Nvidia GeForce Game Ready Driver 621.24, desteklenen ekran kartları için indirilebilir durumda.

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