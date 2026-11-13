Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia GeForce 621.24 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler

    Nvidia, GeForce Game Ready 621.24 sürücüsünü yayınladı. Yeni güncelleme Warhammer 40.000: Dawn of War IV desteği, DLSS 5 ve Assetto Corsa Rally için önemli yenilikler getiriyor.

    Nvidia GeForce 621.24 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    Nvidia, GeForce ekran kartları için yeni Game Ready 621.24 sürücüsünü kullanıma sundu. Yeni sürüm, yaklaşan Warhammer 40.000: Dawn of War IV için ilk günden oyun desteği sunarken Where Winds Meet'in DLSS 5 güncellemesine de uyumluluk getiriyor. Ayrıca Assetto Corsa Rally için DLSS 4.5 ve Dynamic Multi Frame Generation desteği ekleniyor.

    Nvidia'nın yeni sürücüsündeki en önemli yeniliklerden biri, KING Art Games ve Deep Silver tarafından geliştirilen Warhammer 40.000: Dawn of War IV desteği. Aralık ayının ilk haftasında çıkış yapması planlanan yapım, serinin yeni gerçek zamanlı strateji oyunu olacak. Yeni sürücünün bir diğer önemli başlığı Where Winds Meet.

    Açık dünya aksiyon rol yapma oyunu, 3D-Guided Neural Rendering teknolojisini kullanan DLSS 5 güncellemesine kavuşuyor. Yarış oyunu Assetto Corsa Rally ise DLSS 4.5 ve Dynamic Multi Frame Generation desteği kazanıyor. Böylece uyumlu GeForce ekran kartlarına sahip kullanıcılar, yeni kare oluşturma teknolojisinden yararlanabilecek.

    İki genel hata giderildi

    Nvidia, GeForce 621.24 sürümünde iki genel soruna da çözüm getirdi. Chaos Vantage uygulamasında yüksek çözünürlüklerde Nvidia OptiX Denoiser'ın çalışmamasına neden olan hata giderildi. Ayrıca Windows Fotoğraflar ve Media Player uygulamalarında DJI D-Log H.265 videolarının yanlış renklerle oynatılmasına yol açan sorun da düzeltildi.

    Yeni sürümde ayrıca belirtilmiş bir oyun hatası düzeltmesi bulunmuyor. Nvidia GeForce Game Ready Driver 621.24, desteklenen ekran kartları için indirilebilir durumda.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ekranlı ve mikrofonlu akıllı yüzük

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Oy Ver
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ben tanrının yalnız adamıyım trafik cezasından haciz gelir mi page fault in nonpaged area direksiyon pompası bozulursa ne olur cam filmi nasıl çekilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi REDMI Note 17 Pro 5G
    Xiaomi REDMI Note 17 Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Laptoplar
    GIGABYTE GAMING A18
    GIGABYTE GAMING A18
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum