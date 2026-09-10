Nvidia GeForce Game Ready 616.92 sürücüsü yayınlandı: Titreme sorunu çözüldü

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Nvidia, GeForce ekran kartları için yeni Game Ready 616.92 sürücüsünü kullanıma sundu. Yeni sürüm, aralarında 007 First Light'ın da bulunduğu yeni oyunlar ve güncellemeler için optimizasyon sağlarken önceki sürümlerde ortaya çıkan bazı genel sorunları da gideriyor.

Windows titreme sorunu çözüldü

616.92 numaralı sürücünün öne çıkan desteği 007 First Light için yayınlanan Path Tracing güncellemesine yönelik. Nvidia, yeni sürücünün oyunda en iyi deneyimi sunmak üzere hazırlandığını belirtiyor. Bunun yanında Active Matter, Aniimo ve WARDOGS için de DLSS ve RTX teknolojilerine yönelik optimizasyonlar bulunuyor.

Sürücüyle birlikte bazı önemli hatalar da giderildi. Belirli internet sitelerinde gezinirken web tarayıcılarında zaman zaman görülebilen ekran titremesi sorunu yeni sürümle düzeltiliyor. Ayrıca 616.56 sürümüne geçiş yaptıktan sonra sanal ekranların oluşturulamaması problemi de giderilen hatalar arasında yer alıyor.

Uzaktan masaüstü bağlantıları kullanan kullanıcıları ilgilendiren bir başka sorun da çözüldü. Remote Desktop Protocol (RDP) oturumlarında 616.56 sürücüsüne güncelleme yapıldıktan sonra ortaya çıkabilen siyah ekran problemi artık yeni sürümde bulunmuyor.

Bununla birlikte Nvidia, 616.92 sürümünde devam eden bazı bilinen sorunları da listeliyor. "Prefer Maximum Performance" güç yönetimi modunun bazı sistemlerde doğru şekilde uygulanmaması bunlardan biri. Ayrıca Assassin's Creed Shadows oyununda uzun süreli oynanış sonrasında masaüstüne atma sorununun devam ettiği belirtiliyor.

Nvidia CEO’su yapay zekanın tarihi eşiğe ulaştığını söyledi 1 gün önce eklendi

Judgement, Lost Judgement ve Virtua Fighter 5 R.E.V.O. oyunlarında ise 616.56 sonrasında ortaya çıkan başlatma sorunları yeni sürümde de bilinen problemler arasında yer alıyor. Dolayısıyla bu oyunları oynayan kullanıcıların sürücüyü yüklemeden önce mevcut sorunları dikkate alması gerekiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Nvidia GeForce Game Ready 616.92 sürücüsü yayınlandı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: