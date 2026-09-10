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    Nvidia GeForce Game Ready 616.92 sürücüsü yayınlandı: Titreme sorunu çözüldü

    Nvidia, 616.92 numaralı Game Ready sürücüsünü yayınladı. Yeni sürüm 007 First Light ve üç yeni oyun için optimizasyon getirirken bazı ekran ve uzaktan bağlantı sorunlarını gideriyor.

    Nvidia GeForce Game Ready 616.92 sürücüsü yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Nvidia, GeForce ekran kartları için yeni Game Ready 616.92 sürücüsünü kullanıma sundu. Yeni sürüm, aralarında 007 First Light'ın da bulunduğu yeni oyunlar ve güncellemeler için optimizasyon sağlarken önceki sürümlerde ortaya çıkan bazı genel sorunları da gideriyor.

    Windows titreme sorunu çözüldü

    616.92 numaralı sürücünün öne çıkan desteği 007 First Light için yayınlanan Path Tracing güncellemesine yönelik. Nvidia, yeni sürücünün oyunda en iyi deneyimi sunmak üzere hazırlandığını belirtiyor. Bunun yanında Active Matter, Aniimo ve WARDOGS için de DLSS ve RTX teknolojilerine yönelik optimizasyonlar bulunuyor.

    Sürücüyle birlikte bazı önemli hatalar da giderildi. Belirli internet sitelerinde gezinirken web tarayıcılarında zaman zaman görülebilen ekran titremesi sorunu yeni sürümle düzeltiliyor. Ayrıca 616.56 sürümüne geçiş yaptıktan sonra sanal ekranların oluşturulamaması problemi de giderilen hatalar arasında yer alıyor.

    Uzaktan masaüstü bağlantıları kullanan kullanıcıları ilgilendiren bir başka sorun da çözüldü. Remote Desktop Protocol (RDP) oturumlarında 616.56 sürücüsüne güncelleme yapıldıktan sonra ortaya çıkabilen siyah ekran problemi artık yeni sürümde bulunmuyor.

    Bununla birlikte Nvidia, 616.92 sürümünde devam eden bazı bilinen sorunları da listeliyor. "Prefer Maximum Performance" güç yönetimi modunun bazı sistemlerde doğru şekilde uygulanmaması bunlardan biri. Ayrıca Assassin's Creed Shadows oyununda uzun süreli oynanış sonrasında masaüstüne atma sorununun devam ettiği belirtiliyor.

    Judgement, Lost Judgement ve Virtua Fighter 5 R.E.V.O. oyunlarında ise 616.56 sonrasında ortaya çıkan başlatma sorunları yeni sürümde de bilinen problemler arasında yer alıyor. Dolayısıyla bu oyunları oynayan kullanıcıların sürücüyü yüklemeden önce mevcut sorunları dikkate alması gerekiyor. 

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