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Nvidia GeForce GT240 SLI desteği sunmuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,3b
1
14
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia GeForce GT240 SLI desteği sunmuyor
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Resmi lansmanı birkaç gün önce yapılan DirectX 10.1 destekli GeForce GT240'da SLI desteği sunulmuyor. Üreticiler tarafından hazırlanan ilk modellerinde SLI konnektörüne yer verilmeyen GeForce GT240 için yeni modellerde SLI konnektörüne yer verilebileceği iddia edilmiş olsa bile en azından yakın gelecek için bu pek görünmüyor.

Giriş seviyesinin hemen üzerine konumlandırdığı GeForce GT240 modelinde baskılı devreyi daha basit bir yapıya büründürmek isteyen Nvidia, SLI konnektörlerine yer vermezken, kartın çifti ile elde edilecek performansın daha ucuza mal edilebilecek GeForce 200 serisi ekran kartlarıyla elde edilebilebilmesinin de SLI desteğinin sunulmamasında etkili olduğu söyleniyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT215 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı bilindiği üzere 128-bit bellek veri yolu ve 96x paralel işlem birimiyle geliyor. DirectX 11 tabanlı yeni nesil ekran kartları öncesinde ürün gamını GeForce G210, GT220 ve GT240 gibi modellerle güncelleyen Nvidia, yeni kartlarıyla özellikle sistem üreticilerinin ilgisini çekmeyi hedefliyor.


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Momo-Oz 10 yıl
Ati 5970 i bile bekletiyo haala :D ki nvidiaya yazık olmasın diye :D
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yekoo 10 yıl
arkadaşlar
1-5770 de 128 bit ama millet crossfire diye yedi kendini.
2- nvidia zaten bunu oem için çıkardı sli desteği olmaması ve performansının ehh denebilcek seviyede olması normal. piyasa için üretilmedi ama komponent üreticileri modelleri çıkartıyor bu nvidianın suçu değil..
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eric13 10 yıl

yekoo

arkadaşlar

1-5770 de 128 bit ama millet crossfire diye yedi kendini.

2- nvidia zaten bunu oem için çıkardı sli desteği olmaması ve performansının ehh denebilcek seviyede olması normal. piyasa için üretilmedi ama komponent üreticileri modelleri çıkartıyor bu nvidianın suçu değil..

5770 ile gts 240 yı kıyasladın ya bravo
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yagmurteam 10 yıl
tamam kardesim sen haklısın tamam..
yekoo

arkadaşlar

1-5770 de 128 bit ama millet crossfire diye yedi kendini.

2- nvidia zaten bunu oem için çıkardı sli desteği olmaması ve performansının ehh denebilcek seviyede olması normal. piyasa için üretilmedi ama komponent üreticileri modelleri çıkartıyor bu nvidianın suçu değil..

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tolgacem 10 yıl
nvidia hep 1 verip 3 4 sey kısma peşinde
böyle çakallıklarla artık batman cı gencligide kaybedicek.
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yagmurteam 10 yıl
aman ne gerekli ne gerekli 128bit kartlara slı..
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alpa07 10 yıl
beyler siz bilmiyorsunuz nvidianın taktıği adamlar pc üreticileri için yapıyo bu kartları yanı bi firmaya aynı anda 100 kart satabiliyo siz hangi firmyı gördünüz gtx295 ekran kartı takanı(alienware vb hariç)
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IgorStravinsky 10 yıl

alpa07

beyler siz bilmiyorsunuz nvidianın taktıği adamlar pc üreticileri için yapıyo bu kartları yanı bi firmaya aynı anda 100 kart satabiliyo siz hangi firmyı gördünüz gtx295 ekran kartı takanı(alienware vb hariç)

Peki sen kaç tane orta segment kart takıp SLI yapan firma gördün?
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M0rbid Desire 10 yıl
Doğru yoldasınız tamam tamam :D
Durmak yok ezilmeye devam.. ''Her zaman olduğu gibi''
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ahmetkep 10 yıl
Zaten tüm kartlarda SLI yapmak yerine daha üst düzey kartlar almak daha mantıklı ki.GT 240 a özel birşey değil.Madem böyle hiçbirine koymayın.
Saçma..
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sft67 10 yıl
Nvidia bayaa bi şaşkına döndü ne yapacaklarını şaşırdılar resmen. Ati arkasına bile baklamadan yükseldikçe yükseliyo.
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dante38 10 yıl
Nvıdıaaaaaaa kalk ayaklan artık kendine gel batıyon böyle giderse rekabet felan kalmıyacak ati alıp başını gidecek.
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No Way Out 10 yıl
Nvidia cok gereksiz işlerle ugrasiyor ve sonu kötüye gidiyor.

ATİ aldı başını gidiyor ve yolunu biliyor.
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IgorStravinsky 10 yıl
Aman çok da üzüldük 128 bitlik kartları SLI yapamadık diye
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