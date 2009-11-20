Nvidia GeForce GT240 SLI desteği sunmuyor

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Resmi lansmanı birkaç gün önce yapılan DirectX 10.1 destekli GeForce GT240'da SLI desteği sunulmuyor. Üreticiler tarafından hazırlanan ilk modellerinde SLI konnektörüne yer verilmeyen GeForce GT240 için yeni modellerde SLI konnektörüne yer verilebileceği iddia edilmiş olsa bile en azından yakın gelecek için bu pek görünmüyor.

Giriş seviyesinin hemen üzerine konumlandırdığı GeForce GT240 modelinde baskılı devreyi daha basit bir yapıya büründürmek isteyen Nvidia, SLI konnektörlerine yer vermezken, kartın çifti ile elde edilecek performansın daha ucuza mal edilebilecek GeForce 200 serisi ekran kartlarıyla elde edilebilebilmesinin de SLI desteğinin sunulmamasında etkili olduğu söyleniyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT215 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı bilindiği üzere 128-bit bellek veri yolu ve 96x paralel işlem birimiyle geliyor. DirectX 11 tabanlı yeni nesil ekran kartları öncesinde ürün gamını GeForce G210, GT220 ve GT240 gibi modellerle güncelleyen Nvidia, yeni kartlarıyla özellikle sistem üreticilerinin ilgisini çekmeyi hedefliyor.