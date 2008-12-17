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Nvidia GeForce GTX 260 modelinde isim değişikliğine gitmiyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia GeForce GTX 260 modelinde isim değişikliğine gitmiyor
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Nvidia önümüzdeki günlerde 55nm GT200 GPU'sunu temel alan GeForce GTX 200 serisi yeni ekran kartlarını kullanıma sunmayı planlıyor. Daha önceki haberlerimizde de sık sık dile getirdiğimiz üzere yeni süreçte GeForce GTX 280 modeli yerini GeForce GTX 285'e, bırakırken çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modeli de Radeon HD 4870 X2 ile mücadele için devreye girecek. Bahsi geçen iki modele ek olarak Nvidia, GeForce GTX 260 modelini de yeni üretim sürecine dahil edecek.

GeForce GTX 280 modelinin aksine GeForce GTX 260 modelinin 55nm GT200 GPU'lu yeni varyasyonu için herhangi bir isim değişikliğine gidilmeyeceği yönünde haberler geliyor. Bu gelişmeye neden olaraksa en son geçtiğimiz Eylül ayında 216 paralel işlemcili güçlendirilmiş GeForce GTX 260 modelini kullanıma sunan Nvidia'nın 65nm GTX 260 modeline ciddi bir yatırım yapmış olması ve yeni model ile birlikte mevcut modelin satışlarının baltalanmasını istememesi gösteriliyor.

Fiyat pozisyonu itibariyle Nvidia'nın, AMD-ATi ile mücadelede en kilit modellerinden biri konumundaki GeForce GTX 260'ın 55nm GT200 GPU'lu yeni varyasyonunda saat hızlarının değişmesi de beklenmiyor yani kartın grafik işlemcisi muhtemelen 575MHz'de görev yapacak fakat 55nm üretim teknolojisinin katkısı ile yeni modelin daha düşük güç tüketmine ve daha yüksek hız aşırtma başarımına sahip olacağının da altı çiziliyor. Öte yandan 55nm GeForce GTX 260 ile satışta olan mevcut modelin nasıl ayırt edilebileceği ise henüz netlik kazanmış değil.


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justbejust 10 yıl
amaç eski kartlar elde kalmasın diye satış sırasında ayırt edilememesi mi zaten diye düşündürüyor. öyleyse durum vahim, nvidia'nın iş etiğinde yeniden isimlendirmelerden dolayı kırık olan notu bu sefer gerektiği halde isim değişikliğine gitmemesi yüzünden daha da düşer, akılsızca yapılan yatırımların bedelini niye kullanıcı ödesin ki.
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KANUNI61 10 yıl
gitseydi bari artık aynı ürünü pişirip pişirip milletin önune koymasınlar ati 40 nm geciş haberleri ayuka cıkdı
bunlar hala isim degişikligi pesinde bence yakında intel tarafından satın alınabilit ler esas ozaman isim degişikligi olacak
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
nvidia şu isimlerle çok oynuyor böle giderse yakında gider kumda oynar anca
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Loren Soth 10 yıl
Ne Çıkarsa Bahtına.
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Knisath 10 yıl

Orjinalden alıntı: Loren Soth

Ne Çıkarsa Bahtına.



Gerçekten öyle gözüküyor...
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max975 10 yıl
iyi kafalar karışmaz milleti kandıramazlar
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coupant 10 yıl
55 nm'ye geçilmeden 216 shader'lı olan gtx 260'ların piyasaya sürülmesi iyi olmadı bence.
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