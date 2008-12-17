Nvidia GeForce GTX 260 modelinde isim değişikliğine gitmiyor

Tam Boyutta Gör

Nvidia önümüzdeki günlerde 55nm GT200 GPU'sunu temel alan GeForce GTX 200 serisi yeni ekran kartlarını kullanıma sunmayı planlıyor. Daha önceki haberlerimizde de sık sık dile getirdiğimiz üzere yeni süreçte GeForce GTX 280 modeli yerini GeForce GTX 285'e, bırakırken çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modeli de Radeon HD 4870 X2 ile mücadele için devreye girecek. Bahsi geçen iki modele ek olarak Nvidia, GeForce GTX 260 modelini de yeni üretim sürecine dahil edecek.

GeForce GTX 280 modelinin aksine GeForce GTX 260 modelinin 55nm GT200 GPU'lu yeni varyasyonu için herhangi bir isim değişikliğine gidilmeyeceği yönünde haberler geliyor. Bu gelişmeye neden olaraksa en son geçtiğimiz Eylül ayında 216 paralel işlemcili güçlendirilmiş GeForce GTX 260 modelini kullanıma sunan Nvidia'nın 65nm GTX 260 modeline ciddi bir yatırım yapmış olması ve yeni model ile birlikte mevcut modelin satışlarının baltalanmasını istememesi gösteriliyor.

Fiyat pozisyonu itibariyle Nvidia'nın, AMD-ATi ile mücadelede en kilit modellerinden biri konumundaki GeForce GTX 260'ın 55nm GT200 GPU'lu yeni varyasyonunda saat hızlarının değişmesi de beklenmiyor yani kartın grafik işlemcisi muhtemelen 575MHz'de görev yapacak fakat 55nm üretim teknolojisinin katkısı ile yeni modelin daha düşük güç tüketmine ve daha yüksek hız aşırtma başarımına sahip olacağının da altı çiziliyor. Öte yandan 55nm GeForce GTX 260 ile satışta olan mevcut modelin nasıl ayırt edilebileceği ise henüz netlik kazanmış değil.