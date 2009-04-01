Nvidia GeForce GTX 275 modelini kullanıma sunuyor

Tam Boyutta Gör

AMD-ATi'nin merakla beklenen yeni ekran kartı Radeon HD 4890 için geri sayım sona ermek üzere. Yarın yapılacak resmi lansmana paralel olarak kullanıma sunulacak olan Radeon HD 4890'a karşı Nvidia da GeForce GTX 275 modelini kullanıcıların beğenisine sunacak. Her iki firma da aynı gün içerisinde lansman yapmaya planlarken Nvidia'nın yeni modelinin hacimli satışına Cuma gününden itibaren başlanması bekleniyor. Öte yandan GeForce GTX 275 ile ilgili bir dikkat çekici detay ise satışa sunulacak kart adeti ile ilgili.

Nvidia'nın saat hızları arttırılmış tek grafik işlemcili GeForce GTX 295 modeli olarak değerlendirilen GeForce GTX 275'in limitli sayıda üretileceği ve amacın performans anlamında Radeon HD 4890'ın bulunacağı segmenti doldurmak ve rakibin girişimine yanıt vermekte olduğu belirtiliyor. Piyasa ne kadar adette giriş yapacağı henüz açıklanmış olmsa da Nvidia'nın iş ortakları referans tasarımlı GeForce GTX 275 modeline ek olarak fabrika çıkışı hız aşırtmalı özel tasarım GeForce GTX 275 modellerinin çalışmalarını da tamamlıyorlar.

GeForce GTX 275'in rakibi ile benzer bir fiyatlandırmaya sahip olacağı ve Avrupa bölgesi için 250 Avro civarı bir fiyatla kullanıma sunulacağı belirtiliyor. Partner firmalarca hazırlanacak özel tasarımlı kartların bir miktar daha pahalı olması beklenen GeForce GTX 275, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sundan güç alacak ve 448-bit bellek veri yolunu destekleyecek. 240x paralel işlem birimine sahip olan ve 896MB GDDR3 bellekle donatılan kart, CUDA, PhysX, SLI ve PureVideo HD teknolojilerine destek veriyor.