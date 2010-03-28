Nvidia: GeForce GTX 295 için de yapılamaz deniyordu

GF100 kod adlı yeni nesil grafik yongasını dünyanın en hızlı GPU'su olarak lanse eden Nvidia, en hızlı GPU'ya sahip olsa da "henüz" AMD'nin çift GPU'lu ekran kartı HD5970'i geçebilecek güçte bir karta sahip değil. Henüz diyoruz zira daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi Nvidia'nın, çift GPU'lu yeni bir DirectX 11 kartı üzerinde çalıştığı uzunca bir süredir konuşulmakta. Dünyanın en hızlı ekran kartına sahip olmak isteyen Santa Clara merkezli firma için Fermi X2 üzerinde çalıştığı iddiaları söylenmekle birlikte GeForce GTX 480'nin çektiği güç ve çizdiği termal karakteristik, çift GPU'lu bir çözümün hazırlanıp hazırlanamayacağı yönünde bazı soru işaretlerine neden olmuyor da değil.
Elimize ulaşan bilgilere göre Nvidia, Fermi X2 modelinde GeForce GTX 480 yerine GeForce GTX 470 modeline güç veren GF100 versiyonunun, bazı açılardan optimize edilmiş bir varyasyonunu kullanabilir. Hatırlanacağı üzere daha önce Nvidia'dan Luciano Alibrandi Donanim Haber'e verdiği röportajda, Fermi mimarisinin her segmentte var olacağını söyleyerek Fermi X2 iddialarını alevlendirmişti. Konuyla ilgili olarak Nvidia cephesindeki en yeni açıklama, tüketici ürünlerinden sorumlu kıdemli halkla ilişkiler sorumlusu Bryan Del Rizzo'dan geldi. GeForce GTX 295 için de yapılamayacağı yönünde çeşitli iddiaların ortaya atıldığını söyleyen Rizzo, sonucunda GeForce GTX 295'i yaptıklarını belirtti. Çıkmamış bir ürün hakkında şu an için daha fazla konuşamayacağını belirten Rizzo, yaptıklarımıza bakarak ne yapacağımız hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz dedi.
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5-10 sene sonrakı mımarıyı dusunemıorum bıle 0,1 nm olurmu acaba ısıl degerlerde 15,20 c cektıgı guc 10-15w yoksa hayalmı ters orantımı kurmalıyız acaba sene ılerdıkce daha fazla ısı daha fazla enerji daha kucuk nm daha ılerı teknoloji. saat hızlarını hesaba katmıorum bıle
Peki hocam aynı şeyleri düşünüyoruz. Anlaşabildiğimize sevindim =) Tamamen katılıyorum size ;)
Ben, GTX 470'lerin saat hızları düşürülerek oluşturulacak kart'ı düşünen arkadaşlar için yazdım. Siz sadece TDP ve güç değerlerini düşünmüşsünüz, grafik yongasından bahsetmemişsiniz ;)
Dolayısıyla benim yorumum da sizin için değil, GTX 470'ten bahseden arkadaşlar için geçerli ;)
Ben de aynı şeyi demeye çalıştım ama düzgün yazamamışım demek, yanlış anlaşılma olduysa kusuruma bakmayın lütfen...
Demek istediğim 470 de olsa 480 de olsa, hem TDP hem de ısı değerleri sebebiyle 2 GPU'dan hangisi kullanılırsa kullanılsın 5970'i geçebilecek kart yapılamaz manasında söylemiştim... 470 kısılmadan bile 5850 ile kafa kafaya olduğunu düşünürsek, 2 adet KISILMIŞ 470'in de 5970'i yakalama şansı yoktur... Ama Nvidia, ATI gibi yapıp sizin dediğiniz şekilde 2 adet kısılmış 470 GPU'su kullanarak 300W sınırında kart çıkartıp sonra "OVERCLOCK'u DESTEKLİYORUZ, ALIN DELİ DANALAR GİBİ OVERCLOCK YAPIN!" diyebilirler ama bu da anca 5970'i yakalayabilecekleri anlamına geliyor, 5970 Overclock yapılınca gene geride kalacaktır 2 GPU'lu Fermi... Ayrıca 470x2 gibi bir modeli söylediğim şekilde Overclock yapabilmek için de soğutma düzenini ÇOK AŞIRI iyi yapmaları lazım, malum 470'in soğutucusu şuanda kendini soğutabiliyor ama 2 adeti soğutamayacağı kesin... 480'in soğutucusu da anca 480'i SINIRLARDA tutabiliyor yani 480'in soğutucusu da 470x2 gibi bir kartı soğutamayacaktır... Kısacası Nvidia'nın işi zor, ya 5970'un gerisinde bir çift GPU kart yapacaklar ya da 28nm'e geçene kadar bekleyip öyle çıkartacaklar çift GPU'lu bir kartı... O zamana kadar da ATI daha neler yapar(ya da yapmış şuanda hazırda bekletiyor), 28nm'e geçince neler olacak kim bilir...
Bu yüzden Nvidia'nın harıl harıl TDP ve güç tüketimini düşürmeye çalıştığını düşünüyorum...
Benim de aklıma ilk gelen buydu.Şuanki haliyle bile GTX470 HD5870'den daha yavaş.Saat hızları kısılıp GTX495 yapılırsa HD5970'i yani teorik olarak sadece saat hızları 125mhz kırpılmış 2 adet HD5870'i
nasıl geçebilir ki?
Çok iyi geliştirmeleri gerekir.Hemde çok...
Tabi GTX495 çıkana kadar ATI'de boşta duracak değildir.Sanırım bu raundu kesinlikle ATI kazandı.
Kimsenin atladığı yok, sen bence okumadan yazmışsın