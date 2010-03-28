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Nvidia: GeForce GTX 295 için de yapılamaz deniyordu

9 yıl
22b
1
67
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia: GeForce GTX 295 için de yapılamaz deniyordu
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GF100 kod adlı yeni nesil grafik yongasını dünyanın en hızlı GPU'su olarak lanse eden Nvidia, en hızlı GPU'ya sahip olsa da "henüz" AMD'nin çift GPU'lu ekran kartı HD5970'i geçebilecek güçte bir karta sahip değil. Henüz diyoruz zira daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi Nvidia'nın, çift GPU'lu yeni bir DirectX 11 kartı üzerinde çalıştığı uzunca bir süredir konuşulmakta. Dünyanın en hızlı ekran kartına sahip olmak isteyen Santa Clara merkezli firma için Fermi X2 üzerinde çalıştığı iddiaları söylenmekle birlikte GeForce GTX 480'nin çektiği güç ve çizdiği termal karakteristik, çift GPU'lu bir çözümün hazırlanıp hazırlanamayacağı yönünde bazı soru işaretlerine neden olmuyor da değil.

Elimize ulaşan bilgilere göre Nvidia, Fermi X2 modelinde GeForce GTX 480 yerine GeForce GTX 470 modeline güç veren GF100 versiyonunun, bazı açılardan optimize edilmiş bir varyasyonunu kullanabilir. Hatırlanacağı üzere daha önce Nvidia'dan Luciano Alibrandi Donanim Haber'e verdiği röportajda, Fermi mimarisinin her segmentte var olacağını söyleyerek Fermi X2 iddialarını alevlendirmişti. Konuyla ilgili olarak Nvidia cephesindeki en yeni açıklama, tüketici ürünlerinden sorumlu kıdemli halkla ilişkiler sorumlusu Bryan Del Rizzo'dan geldi. GeForce GTX 295 için de yapılamayacağı yönünde çeşitli iddiaların ortaya atıldığını söyleyen Rizzo, sonucunda GeForce GTX 295'i yaptıklarını belirtti. Çıkmamış bir ürün hakkında şu an için daha fazla konuşamayacağını belirten Rizzo, yaptıklarımıza bakarak ne yapacağımız hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz dedi.


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UzmaN345 9 yıl
çok ısınır 150 c olur fırın gibi DDD
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diciotto 9 yıl
Bu versiyonda gtx 480 mangal özelliğinden farklı olarak piliç çevirme ve çöp şiş için özel aparatlar yer alacakmış.
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mamad 9 yıl
65nm ile üretilen gt200 gpu'sundan çift gpu'lu bir kart yapılamayacağını savunanlardandım (gtx280x2 gibi bir kart). Sağolsun nvidia yanıltmadı. 55nm ile üretilen ve biraz kırpılmış olan gt200b gpu'su ile çift gpu'lu bir kart yaptılar. Kırpılmıştı ancak gtx280 seviyesinde performans veren bir karttı gtx275. Şimdi nvidia'nın işi daha da zor. Zamanında gtx280 çok güç çekiyor ve çok ısınıyor diyorduk. Ama şimdi yeni bir rekortmen var: gtx480! Bu kartın çift gpu'lusunu yapmak çok çok zor. E diyelim ki gtx470'in çift gpu'lusunu yaptılar. E saat hızlarını düşürmeleri gerekecek büyük ihtimalle. Zira bu hali ile yapılacak gtx470x2 gibi bir kart 400w'a yakın güç çekecektir. Tabi bir de ısınması var. Performansı hd5870'ten düşük olan bir kartın saat hızları düşürüldüğünde performansı nice olur? Bir de Fermi mimarisinin saat hızına ne kadar hassas olduğunu biliyoruz. Yani çift gpu'lu bir kart imkansız değil, yapılması zor ve nvidia'ya zararı olan bir kart olur bu şekilde. 28nm ile üretilen ve sağlam bir revizyondan geçmiş gpu'larla çift gpu'lu bir kart bekleyebiliriz.
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redline_59 9 yıl

mamad

65nm ile üretilen gt200 gpu'sundan çift gpu'lu bir kart yapılamayacağını savunanlardandım (gtx280x2 gibi bir kart). Sağolsun nvidia yanıltmadı. 55nm ile üretilen ve biraz kırpılmış olan gt200b gpu'su ile çift gpu'lu bir kart yaptılar. Kırpılmıştı ancak gtx280 seviyesinde performans veren bir karttı gtx275. Şimdi nvidia'nın işi daha da zor. Zamanında gtx280 çok güç çekiyor ve çok ısınıyor diyorduk. Ama şimdi yeni bir rekortmen var: gtx480! Bu kartın çift gpu'lusunu yapmak çok çok zor. E diyelim ki gtx470'in çift gpu'lusunu yaptılar. E saat hızlarını düşürmeleri gerekecek büyük ihtimalle. Zira bu hali ile yapılacak gtx470x2 gibi bir kart 400w'a yakın güç çekecektir. Tabi bir de ısınması var. Performansı hd5870'ten düşük olan bir kartın saat hızları düşürüldüğünde performansı nice olur? Bir de Fermi mimarisinin saat hızına ne kadar hassas olduğunu biliyoruz. Yani çift gpu'lu bir kart imkansız değil, yapılması zor ve nvidia'ya zararı olan bir kart olur bu şekilde. 28nm ile üretilen ve sağlam bir revizyondan geçmiş gpu'larla çift gpu'lu bir kart bekleyebiliriz.




5-10 sene sonrakı mımarıyı dusunemıorum bıle 0,1 nm olurmu acaba ısıl degerlerde 15,20 c cektıgı guc 10-15w yoksa hayalmı ters orantımı kurmalıyız acaba sene ılerdıkce daha fazla ısı daha fazla enerji daha kucuk nm daha ılerı teknoloji. saat hızlarını hesaba katmıorum bıle
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Pandemic 9 yıl
mimariden biraz kırpsa, akım kaçakları giderse, saat hızlarını düşürse 2 adet 12 cm fan takarsa bu iş olur... Ama kartın yanında elektrik kablosu verseler iyi olur direk 220V a takalım :))
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scutaro 9 yıl
Ne yazıkki 220v esprisinin gülünecek bir tarafı yok, doğru akım başka şey alternatif akım başka şeydir ve Watt = Volt * Amper'dir. Dolayısıyla düşük volt'lu doğru akımlarda amper yüksek olduğunda çekilen güç miktarı artar.
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buraoca2 9 yıl
@ ugu-R
Peki hocam aynı şeyleri düşünüyoruz. Anlaşabildiğimize sevindim =) Tamamen katılıyorum size ;)
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ceycey11 9 yıl
yapmasına yaparsında bu ne zaman alınabilir ya da kullanılabilir olay bu kaç kişi 1200 tl verip ekran kartı alabilir? kimse nvidiaya yapamazsın demiyorki sen yaparsın belki ama ben alamam...
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ÇVK 9 yıl
Konuyla alakasız olacak ama foruma giremiyorum,ip adresiniz kara listede diyor.Nedir bu anlamadım? Fikri olan var mı?
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egemenism 9 yıl
Bi şekilde yapılır ama alınası olması çok zor görünüyor.
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-K@- 9 yıl
Isıya aldırmaz çıkartır
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buraoca2 9 yıl
@ugu-R
Ben, GTX 470'lerin saat hızları düşürülerek oluşturulacak kart'ı düşünen arkadaşlar için yazdım. Siz sadece TDP ve güç değerlerini düşünmüşsünüz, grafik yongasından bahsetmemişsiniz ;)
Dolayısıyla benim yorumum da sizin için değil, GTX 470'ten bahseden arkadaşlar için geçerli ;)
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ugu-R 9 yıl
buraoca2

@ugu-R

Ben, GTX 470'lerin saat hızları düşürülerek oluşturulacak kart'ı düşünen arkadaşlar için yazdım. Siz sadece TDP ve güç değerlerini düşünmüşsünüz, grafik yongasından bahsetmemişsiniz ;)

Dolayısıyla benim yorumum da sizin için değil, GTX 470'ten bahseden arkadaşlar için geçerli ;)


Ben de aynı şeyi demeye çalıştım ama düzgün yazamamışım demek, yanlış anlaşılma olduysa kusuruma bakmayın lütfen...

Demek istediğim 470 de olsa 480 de olsa, hem TDP hem de ısı değerleri sebebiyle 2 GPU'dan hangisi kullanılırsa kullanılsın 5970'i geçebilecek kart yapılamaz manasında söylemiştim... 470 kısılmadan bile 5850 ile kafa kafaya olduğunu düşünürsek, 2 adet KISILMIŞ 470'in de 5970'i yakalama şansı yoktur... Ama Nvidia, ATI gibi yapıp sizin dediğiniz şekilde 2 adet kısılmış 470 GPU'su kullanarak 300W sınırında kart çıkartıp sonra "OVERCLOCK'u DESTEKLİYORUZ, ALIN DELİ DANALAR GİBİ OVERCLOCK YAPIN!" diyebilirler ama bu da anca 5970'i yakalayabilecekleri anlamına geliyor, 5970 Overclock yapılınca gene geride kalacaktır 2 GPU'lu Fermi... Ayrıca 470x2 gibi bir modeli söylediğim şekilde Overclock yapabilmek için de soğutma düzenini ÇOK AŞIRI iyi yapmaları lazım, malum 470'in soğutucusu şuanda kendini soğutabiliyor ama 2 adeti soğutamayacağı kesin... 480'in soğutucusu da anca 480'i SINIRLARDA tutabiliyor yani 480'in soğutucusu da 470x2 gibi bir kartı soğutamayacaktır... Kısacası Nvidia'nın işi zor, ya 5970'un gerisinde bir çift GPU kart yapacaklar ya da 28nm'e geçene kadar bekleyip öyle çıkartacaklar çift GPU'lu bir kartı... O zamana kadar da ATI daha neler yapar(ya da yapmış şuanda hazırda bekletiyor), 28nm'e geçince neler olacak kim bilir...
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buraoca2 9 yıl
Arkadaşlar peki şurayı atlıyor muyuz acaba? 2 tane GTX 470 kullanır, gerekirse saat hızları biraz düşürülür diyoruz. Peki bu haliyle GTX 495(yada adı her ne olucaksa) HD 5970'i nasıl geçicek. Nvidia'da HD 5970'i geçmek için kart çıkarma çabasındadır yarışmak veya kafa kafaya performans göstermek için değil.
Bu yüzden Nvidia'nın harıl harıl TDP ve güç tüketimini düşürmeye çalıştığını düşünüyorum...
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scutaro 9 yıl
O değilde tek pcb'de yapamayacağına bile inananlar vardı.
Çift GTX 470 gpu'sundan GTX 495 gibi bir model çıkacaktır.
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ABSOLUT 9 yıl

buraoca2

Arkadaşlar peki şurayı atlıyor muyuz acaba? 2 tane GTX 470 kullanır, gerekirse saat hızları biraz düşürülür diyoruz. Peki bu haliyle GTX 495(yada adı her ne olucaksa) HD 5970'i nasıl geçicek. Nvidia'da HD 5970'i geçmek için kart çıkarma çabasındadır yarışmak veya kafa kafaya performans göstermek için değil.

Bu yüzden Nvidia'nın harıl harıl TDP ve güç tüketimini düşürmeye çalıştığını düşünüyorum...



Benim de aklıma ilk gelen buydu.Şuanki haliyle bile GTX470 HD5870'den daha yavaş.Saat hızları kısılıp GTX495 yapılırsa HD5970'i yani teorik olarak sadece saat hızları 125mhz kırpılmış 2 adet HD5870'i
nasıl geçebilir ki?

Çok iyi geliştirmeleri gerekir.Hemde çok...

Tabi GTX495 çıkana kadar ATI'de boşta duracak değildir.Sanırım bu raundu kesinlikle ATI kazandı.
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ugu-R 9 yıl

buraoca2

Arkadaşlar peki şurayı atlıyor muyuz acaba? 2 tane GTX 470 kullanır, gerekirse saat hızları biraz düşürülür diyoruz. Peki bu haliyle GTX 495(yada adı her ne olucaksa) HD 5970'i nasıl geçicek. Nvidia'da HD 5970'i geçmek için kart çıkarma çabasındadır yarışmak veya kafa kafaya performans göstermek için değil.

Bu yüzden Nvidia'nın harıl harıl TDP ve güç tüketimini düşürmeye çalıştığını düşünüyorum...


Kimsenin atladığı yok, sen bence okumadan yazmışsın



ugu-R

O değil de ülkemizdeki fiyatı ne olur acaba ?

Malum GTX480 1199TL, GTX470 999TL... Çift GPU'lu Fermi de 2000TL civarı falan olur ülkemizde herhalde, 300W sınırına takılıp da kısılarak yapılacağını rahatça söyleyebileceğimiz bir kart da 5970'i geçemeyecektir sanırım...

Yardır Fehmi, 480'le yumurta pişemedi GTX4x5 çift GPU'lu kart ile bu sefer kesin pişer



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esses... 9 yıl
Pardon 190 olacaktı. Bide GPU ya bak Maşallah tabildot gibi etlerde kaymaz valla.
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