Nvidia: GeForce GTX 295 için de yapılamaz deniyordu

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GF100 kod adlı yeni nesil grafik yongasını dünyanın en hızlı GPU'su olarak lanse eden Nvidia, en hızlı GPU'ya sahip olsa da "henüz" AMD'nin çift GPU'lu ekran kartı HD5970'i geçebilecek güçte bir karta sahip değil. Henüz diyoruz zira daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi Nvidia'nın, çift GPU'lu yeni bir DirectX 11 kartı üzerinde çalıştığı uzunca bir süredir konuşulmakta. Dünyanın en hızlı ekran kartına sahip olmak isteyen Santa Clara merkezli firma için Fermi X2 üzerinde çalıştığı iddiaları söylenmekle birlikte GeForce GTX 480'nin çektiği güç ve çizdiği termal karakteristik, çift GPU'lu bir çözümün hazırlanıp hazırlanamayacağı yönünde bazı soru işaretlerine neden olmuyor da değil.

Elimize ulaşan bilgilere göre Nvidia, Fermi X2 modelinde GeForce GTX 480 yerine GeForce GTX 470 modeline güç veren GF100 versiyonunun, bazı açılardan optimize edilmiş bir varyasyonunu kullanabilir. Hatırlanacağı üzere daha önce Nvidia'dan Luciano Alibrandi Donanim Haber'e verdiği röportajda, Fermi mimarisinin her segmentte var olacağını söyleyerek Fermi X2 iddialarını alevlendirmişti. Konuyla ilgili olarak Nvidia cephesindeki en yeni açıklama, tüketici ürünlerinden sorumlu kıdemli halkla ilişkiler sorumlusu Bryan Del Rizzo'dan geldi. GeForce GTX 295 için de yapılamayacağı yönünde çeşitli iddiaların ortaya atıldığını söyleyen Rizzo, sonucunda GeForce GTX 295'i yaptıklarını belirtti. Çıkmamış bir ürün hakkında şu an için daha fazla konuşamayacağını belirten Rizzo, yaptıklarımıza bakarak ne yapacağımız hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz dedi.