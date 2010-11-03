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Nvidia, GeForce GTX 560 ve GeForce GTX 570 modellerini de hazırlıyor

8 yıl
15,2b
1
32
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 580 modelini 8 Kasım'da duyurmaya hazırlanan Nvidia, GeForce GTX 560 ve 570 modellerine yönelik çalışmalarına sürdürüyor. Çift grafik işlemcili Radeon HD 6990 modeliyle liderliğini sürdürmesi beklenen AMD cephesinde Radeon HD 6950 ve 6970 modellerine karşı GeForce GTX 580'le birlikte GeForce GTX 570'i de pazara sürmeyi planlayan Nvidia, bu noktada GeForce GTX 470'in stoklarını eritmesini bekleyebilir zira bilindiği üzere firma yakın zamanda bu model için ciddi bir fiyat indirimine gitmişti.

Yüksek performans segmentinde Radeon HD 6950 ve 6970'e rakip olacak GeForce GTX 570 ve 580 modellerinin yanı sıra Nvidia, orta segment için hazırladığı GeForce GTX 560 modelini de 2010 sona ermeden önce duyurabilir. Nvidia fiyatı indirimine gittiği GeForce GTX 470 ve hız aşırtmalı GeForce GTX 460 modelleriyle Radeon HD 6800 serisine rakip olsa da doğal bir çözüm olarak GF104 GPU'sunun geliştirilmiş bir versiyonunu kullanacak GTX 560 ile orta segmentte rakibinin yeni model atağına yanıt vermeyi hedefliyor.

Daha düşük fiyat segmentleri için GeForce GT 520 ve 540 modelleri üzerinde çalışan Nvidia'nın bu kartları ise firmanın 2011 ürün katoluğunda yer alması bekleniyor. Henüz Nvidia cephesinden yeni modellerle ilgili olarak yapılmış resmi herhangi bir açıklama olmasa da GeForce GTX 580 ile birlikte beş serisi ekran kartı ailesine geçiş yapan firma, yeni modellerini önümüzdeki aylarda pazara sunarak rekabette rakibini yalnız bırakmayacak gibi görünüyor. Öte yandan yeni modellerin arka arkaya piyasaya sunulacak olması hem model çeşitliliğini arttıracak hem de artan rekabet sayesinde pazar, yeni fiyat indirimleriyle bir kez daha şekillenecek gibi görünüyor.


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knnkpln 8 yıl

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Elektroterm 8 yıl
Heyecan yapmayın boşuna emicem GTX470 ve GTX460 GPU larının üzerindeki isimlerin baskısını değiştirip gönderecek üretici firmalara, olup olacağı odur.
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car_26 8 yıl

Elektroterm

Heyecan yapmayın boşuna emicem GTX470 ve GTX460 GPU larının üzerindeki isimlerin baskısını değiştirip gönderecek üretici firmalara, olup olacağı odur.


saat hızınıda yükselttimmi biraz tamamdır
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setek01 8 yıl
En azından ürün gamında yine 3-2 lik bir durum var. 4850-4870 vs 260 275 285
5850-5870 vs 460 470 480 arada 465 hariç. 6850-6870 vs 560 570 580 ve 6970
karşısına bence eğer özellikle 570 Gpu'su ile bir çift Gpu kart çıkabilir. Ya da
GTX 295 de olduğu gibi hiç satmadığı bir GPU üzerinden çift GPU performans kartı
üretimi olacaktır. Bu arada bir satırbaşı yapayım 4890'ı yazmayın çünkü daha sonra açıklanmış bir karttı sanırım.
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muvaZaa xD 8 yıl
gtx 580 inin gelişiyle gtx 570 ve gtx 560 gibi modeller gelecek demiştim
rakip sıralamaları aşağı-yukarı şöyle olacak

gtx 580=> hd 6970
gtx 570=> hd 6950
gtx 560=> hd 6930 (çıkarsa ki 2011 de çıkacağını düşünüyorum umarım 5830 gibi fail bir kart olmaz)

gtx 565 te çıkabilir gtx 570 in kırpılmışı diye çıkarsa şaşırmayın
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muvaZaa xD 8 yıl
setek01

En azından ürün gamında yine 3-2 lik bir durum var. 4850-4870 vs 260 275 285
5850-5870 vs 460 470 480 arada 465 hariç. 6850-6870 vs 560 570 580 ve 6970
karşısına bence eğer özellikle 570 Gpu'su ile bir çift Gpu kart çıkabilir. Ya da
GTX 295 de olduğu gibi hiç satmadığı bir GPU üzerinden çift GPU performans kartı
üretimi olacaktır. Bu arada bir satırbaşı yapayım 4890'ı yazmayın çünkü daha sonra açıklanmış bir karttı sanırım.


4890 la gtx 275 sonradan çıkan kartlardı fakat ne yazık ki havaları hemen söndü hd 5850 sayesinde eylül-ekim 2009 zamanlarında


@GUERRA almaya niyetin varsa şimdi al teknolojide beklemek diye bir şey olmaz sadece adını duyuyoruz kartların daha hiç bişey yok ve nvidia gtx 460 la işin kaymağını götürürken ve hemen herkes gtx 460 alıyorken senin de almanı tavsiye ederim
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Batuist 8 yıl
gtx580 e bakarsak nvidia fermi mimarisinde ciddi revizyona gitmiş.. daha düşük güç tüketimi daha verimli bir gpu vs. bu gpunun kırpılmış bir versiyonu ile orta segmentte iyi iş çıkarır yine.. gtx460ın başarısını biraz daha üst seviyelere çıkarırsa ibre orta segmentte yine nvidiayı gösterebilir.. çünkü adamların fazlılığı var eksiği yok.. ati salt oyun performansına odaklanırken nvidia için cuda physx c+ hızlandırması vs. gibi artılarda bulunmakta .. zaten gpuyu büyük yapan faktölerde kendileri..
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cestvrai 8 yıl
physx aç %50performans kaybı
3d vision aç %60 performans kaybı
cuda aç %50performans kaybı

ben almiim bu teknolojileri götürüsü getirisinden epey fazla...
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DH Misafiri 8 yıl
amd nin uyguladığı taktiğin aynısı seriyi değiştirmiş gibi yap iyileştirme yap piyasaya sür. bu sefer gecikmemeleri sevindirici.
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H.E.B Sup 8 yıl
gtx 560 da gtx 460 gibi başarılı olucaktır.gtx 580 yine en güçlü gpuya aday olucak veya en güçlüsü olucak.
Tabi bu sefer 6970 gibi bi modelde var karşımızda.Tesselation performansının düzeltildiği söyleniyor.Ekran kartı alternatifi bol olan bir yıl sonu bizi bekliyor.
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adilazimdegilx 8 yıl
Nvidia bize küçük sürprizler hazırlamış
GTX460 fiyat indirimiyle boşalttığı yere mi girer bu 560 yoksa 5870'e mi rakip olur acaba
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sahafiec 8 yıl
işte bu çok iyi bir haber, eski seriyle nVidia AMD'nin yeni serisine karşı çıkamazdı zaten.
sadece fiyat indirimleri ile bitmiyor iş, yenilik insanları her zaman celbeder.

umarım her iki firmanın kartları noel alışverişleri için piyasada olurlar ve kıran kırana bir fiyat rekabeti yaşanır.

kart almayı düşünenler şimdiden paracıkları biriktirsinler yastık altına...
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Father Torque 8 yıl
Hem 5000 hem de 400 serisi için (özellikle üst segmentte) 40nm'de artık sınırdalar, 28nm'ye inmeden adam gibi kart çıkmaz artık derken iki firma da coşmuş durumda. Aynı anda çıkacak rakip modellerin çarpışmasının daha keyifli olacağı kesin.
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yerroner 8 yıl
Güzel haber. GTX 200 serisinden upgrade yapmak bu sefer mantıklı olabilir. GTX 200 serisi o kadar kaslı ve sağlamdı ki şu an GTX 460 ve 470'e geçmeye hiçbir neden göremiyordum. Şimdi olabilir işte.

Şu an TMU sayısını hiç beğenmiyorum 400 serisinde. 2 katına çıkmalı.
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MÜŞAVİR 8 yıl
GTX570 ilginç olabilir. GTX560 tan umutsuzum.
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