Nvidia, GeForce GTX 560 ve GeForce GTX 570 modellerini de hazırlıyor

GeForce GTX 580 modelini 8 Kasım'da duyurmaya hazırlanan Nvidia, GeForce GTX 560 ve 570 modellerine yönelik çalışmalarına sürdürüyor. Çift grafik işlemcili Radeon HD 6990 modeliyle liderliğini sürdürmesi beklenen AMD cephesinde Radeon HD 6950 ve 6970 modellerine karşı GeForce GTX 580'le birlikte GeForce GTX 570'i de pazara sürmeyi planlayan Nvidia, bu noktada GeForce GTX 470'in stoklarını eritmesini bekleyebilir zira bilindiği üzere firma yakın zamanda bu model için ciddi bir fiyat indirimine gitmişti.

Yüksek performans segmentinde Radeon HD 6950 ve 6970'e rakip olacak GeForce GTX 570 ve 580 modellerinin yanı sıra Nvidia, orta segment için hazırladığı GeForce GTX 560 modelini de 2010 sona ermeden önce duyurabilir. Nvidia fiyatı indirimine gittiği GeForce GTX 470 ve hız aşırtmalı GeForce GTX 460 modelleriyle Radeon HD 6800 serisine rakip olsa da doğal bir çözüm olarak GF104 GPU'sunun geliştirilmiş bir versiyonunu kullanacak GTX 560 ile orta segmentte rakibinin yeni model atağına yanıt vermeyi hedefliyor.

Daha düşük fiyat segmentleri için GeForce GT 520 ve 540 modelleri üzerinde çalışan Nvidia'nın bu kartları ise firmanın 2011 ürün katoluğunda yer alması bekleniyor. Henüz Nvidia cephesinden yeni modellerle ilgili olarak yapılmış resmi herhangi bir açıklama olmasa da GeForce GTX 580 ile birlikte beş serisi ekran kartı ailesine geçiş yapan firma, yeni modellerini önümüzdeki aylarda pazara sunarak rekabette rakibini yalnız bırakmayacak gibi görünüyor. Öte yandan yeni modellerin arka arkaya piyasaya sunulacak olması hem model çeşitliliğini arttıracak hem de artan rekabet sayesinde pazar, yeni fiyat indirimleriyle bir kez daha şekillenecek gibi görünüyor.