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Oynat Nvidia, ekran kartı sürücülerinde ortaya çıkan ve SSD'lere aşırı veri yazılmasına yol açan sorunu çözmek için yeni bir güncelleme yayınladı. Yayınlanan GeForce Hotfix 621.35 sürücüsü, arka plandaki bir dosyanın saatte 30 gigabayta kadar gereksiz yazma işlemi yapmasını engelliyor. Söz konusu hata, son sürücüleri yükleyen kullanıcıların depolama ömrünü riske atıyordu. İsteğe bağlı bu beta güncellemesinin ardından, tam onaylı ana sürücünün de kısa süre içinde yayınlanması bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör NVIDIA, son Game Ready sürücülerini kullananların bildirdiği SSD’ye aşırı yazma sorununu gideren GeForce Hotfix Driver 621.35 sürümünü yayınladı. Şirket, arka planda çalışan bir işlemin nvlog.nvlgstg dosyasına tekrar tekrar veri yazabildiğini doğruladı. Saatte 30GB'a kadar gereksiz yazma işleminin gerçekleşmesine yol açan hata, 621.14 ve 621.24 sürücülerinin yüklü olduğu sistemleri etkiliyor.

Nvidia sürücülerinde SSD sorunu: Saatte 30 GB veri yazılabiliyor 1 gün önce eklendi

GeForce Hotfix Driver 621.35 sürümü yayınlandı

Nvidia, sorunu 7116722 numaralı hata olarak kabul etti. 20 Kasım'da yayınlanan GeForce Hotfix Display Driver 621.35 sürümü, yalnızca arka planda nvlog.nvlgstg dosyasına aşırı yazma işlemlerinin gerçekleşmesine yol açan sorunu çözüyor. Nvidia'nın tüm hotfix sürümü gibi bu da WHQL sertifikası olmayan isteğe bağlı beta sürümü. Şirket, en güvenli seçeneğin bir sonraki sertifikalı sürücüyü beklemek olduğunu söylüyor.

NVIDIA, bu sorunla karşılaşan tek ekran kartı üreticisi değil. AMD de aşırı sistem diski yazma işlemlerini gidermek için 12 Kasım'da isteğe bağlı, WHQL onaylı olmayan Adrenalin Edition 26.11.1 sürücüsünü yayınlamak zorunda kaldı. AMD'nin hata düzeltmesi, sistem boşta iken ya da uygulama pencerelerini taşıyıp yeniden boyutlandırırken gereksiz disk işlemlerini kapsıyor.

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Nvidia GeForce Hotfix Driver 621.35 çıktı: SSD sorunu çözüldü

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