Nvidia, GeForce Now'a yeni eklenen oyunları açıkladı: İşte liste

GeForce Now'a yeni eklenen oyunlar açıklandı
Nvidia'nın paylaşımına göre GeForce Now kütüphanesine ZeroSpace, The Life and Suffering of Prince Jerian, The Planet Crafter, Carnival Hunt, Dinoblade, Breath of Fire IV, CloverPit, Dino Crisis ve Dino Crisis 2 dahil 9 yeni oyun ekleniyor. Listede yer alan oyunlara ve platformlarına hemen aşağıdan göz atabilirsiniz.
- ZeroSpace (Steam)
- The Life and Suffering of Prince Jerian (Steam)
- The Planet Crafter (Xbox, Game Pass)
- Carnival Hunt (Steam,)
- Dinoblade (Steam,)
- Breath of Fire IV (Steam)
- CloverPit (Xbox,Game Pass)
- Dino Crisis (Steam)
- Dino Crisis 2 (Steam)
GeForce Now Türkiye fiyatları
Performance paket için aylık 599 TL, 6 aylık 3.354 TL 12 aylık 6.588 TL
RTX Ultimate paket için aylık 1.199TL, 6 aylık 6.594 TL, 12 aylık 11.988 T