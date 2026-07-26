Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia, GeForce Now'a yeni eklenen oyunları açıkladı: İşte liste

    Geforce Now hizmetine bu hafta eklenecek yeni oyunlar açıklandı. Dino Crisis, Dino Crisis 2 dahil çok sayıda oyun daha bulut üzerinden oynanabilir olacak. İşte liste...

    Nvidia, GeForce Now'a yeni eklenen oyunları açıkladı: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Dino Crisis, CloverPit dahil 9 oyun daha bulut üzerinden oynanabilir olacak.

    GeForce Now'a yeni eklenen oyunlar açıklandı

    Nvidia'nın paylaşımına göre GeForce Now kütüphanesine ZeroSpace, The Life and Suffering of Prince Jerian, The Planet Crafter, Carnival Hunt, Dinoblade, Breath of Fire IV, CloverPit, Dino Crisis ve Dino Crisis 2 dahil 9 yeni oyun ekleniyor. Listede yer alan oyunlara ve platformlarına hemen aşağıdan göz atabilirsiniz.

    • ZeroSpace (Steam)
    • The Life and Suffering of Prince Jerian (Steam)
    • The Planet Crafter (Xbox, Game Pass)
    • Carnival Hunt (Steam,)
    • Dinoblade (Steam,)
    • Breath of Fire IV (Steam)
    • CloverPit (Xbox,Game Pass)
    • Dino Crisis (Steam)
    • Dino Crisis 2 (Steam)

    GeForce Now Türkiye fiyatları

    Performance paket için aylık 599 TL, 6 aylık 3.354 TL 12 aylık 6.588 TL
    RTX Ultimate paket için aylık 1.199TL, 6 aylık 6.594 TL, 12 aylık 11.988 T

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjili geçici barınma çantası

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    araba çalışırken benzin alınır mı nissan pulsar alınır mı alfa romeo stelvio tyler durden saç clio 3 hangi yıllar arasındadır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A04
    Samsung Galaxy A04
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP OmniBook 5 Flip
    HP OmniBook 5 Flip
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum