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    Nvidia, GeForce Now'a yeni eklenen oyunları açıkladı: İşte liste

    Geforce Now hizmetine bu hafta eklenecek yeni oyunlar açıklandı. LEGO Batman: Legacy of The Dark Knight dahil çok sayıda oyun daha bulut üzerinden oynanabilir olacak. İşte liste...

    Nvidia, GeForce Now'a yeni eklenen oyunları açıkladı: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. LEGO Batman: Legacy of The Dark Knight dahil 9 oyun daha bulut üzerinden oynanabilir olacak.

    GeForce Now'a yeni eklenen oyunlar açıklandı

    Nvidia'nın paylaşımına göre GeForce Now kütüphanesine Dune: Awakening, Stick It to the Stickman, CONTROL Resonant (yeni sürüm), Wild West Pioneers, DragonSword: Awakening, Everything Is Crab, LEGO Batman: Legacy of The Dark Knight, Over The Top: WWI ve Roadside Research dahil 9 yeni oyun ekleniyor. Listede yer alan oyunlara ve platformlarına hemen aşağıdan göz atabilirsiniz.

    GeForce Now Türkiye fiyatları

    • Performance paket için aylık 599 TL, 6 aylık 3.354 TL 12 aylık 6.588 TL
    • RTX Ultimate paket için aylık 1.199 TL, 6 aylık 6.594 TL, 12 aylık 11.988 TL

    • Dune: Awakening (Xbox,) Game Pass
    • Stick It to the Stickman (Steam'de yeni)
    • CONTROL Resonant (Steam'de yeni sürüm)
    • Wild West Pioneers (Steam'de yeni)
    • DragonSword: Awakening (Steam)
    • Everything Is Crab (Steam)
    • LEGO Batman: Legacy of The Dark Knight (Steam)
    • Over The Top: WWI (Steam)
    • Roadside Research (Steam)
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