Nvidia, GeForce Now'a yeni eklenen oyunları açıkladı: İşte liste

GeForce Now'a yeni eklenen oyunlar açıklandı
Nvidia'nın paylaşımına göre GeForce Now kütüphanesine Dune: Awakening, Stick It to the Stickman, CONTROL Resonant (yeni sürüm), Wild West Pioneers, DragonSword: Awakening, Everything Is Crab, LEGO Batman: Legacy of The Dark Knight, Over The Top: WWI ve Roadside Research dahil 9 yeni oyun ekleniyor. Listede yer alan oyunlara ve platformlarına hemen aşağıdan göz atabilirsiniz.
GeForce Now Türkiye fiyatları
- Performance paket için aylık 599 TL, 6 aylık 3.354 TL 12 aylık 6.588 TL
- RTX Ultimate paket için aylık 1.199 TL, 6 aylık 6.594 TL, 12 aylık 11.988 TL
- Dune: Awakening (Xbox,) Game Pass
- Stick It to the Stickman (Steam'de yeni)
- CONTROL Resonant (Steam'de yeni sürüm)
- Wild West Pioneers (Steam'de yeni)
- DragonSword: Awakening (Steam)
- Everything Is Crab (Steam)
- LEGO Batman: Legacy of The Dark Knight (Steam)
- Over The Top: WWI (Steam)
- Roadside Research (Steam)