Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia GeForce RTX 50 SUPER için yeni tarih: 2027 başında çıkabilir

    Nvidia’nın GeForce RTX 50 SUPER serisinin çıkış tarihiyle ilgili yeni bir iddia gündemde. Söylentilere göre daha yüksek bellek kapasiteli modeller 2027 başında tanıtılabilir.

    Nvidia GeForce RTX 50 SUPER serisi 2027 başında çıkabilir Tam Boyutta Gör

    Nvidia’nın uzun süredir gündemde olan GeForce RTX 50 SUPER ekran kartı serisiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Daha önce 2026 yılında tanıtılabileceği öne sürülen yenilenmiş RTX 50 ailesinin son bilgilere göre CES 2027 etkinliği sırasında veya 2027’nin ilk aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    Daha yüksek kapasiteyle gelebilirler

    Sektör sızıntılarıyla tanınan BenchLife’ın paylaştığı bilgilere göre Nvidia’nın RTX 50 SUPER serisi için planları, yeni nesil 3 GB kapasiteli GDDR7 bellek yongalarının kullanıma hazır hale gelmesiyle bağlantılı olabilir.

    Ortaya çıkan önceki söylentiler, Nvidia’nın RTX 50 SUPER ailesinde bellek kapasitesine odaklanan güncellemeler hazırladığını öne sürüyordu. Bu kapsamda GeForce RTX 5080 SUPER’in 24 GB, GeForce RTX 5070 Ti SUPER’in 24 GB ve GeForce RTX 5070 SUPER’in ise 18 GB bellek kapasitesiyle gelebileceği iddia edilmişti.

    Öte yandan Nvidia resmi olarak bu kartları ve yol haritasını doğrulamadı. Computex 2026 kapsamında da herhangi bir duyuru yapılmadı.

    RTX 50 SUPER serisinin 2027’ye kayması daha önceki söylentilerle de uyuşuyor. AMD tarafından gelen bilgilere göre RDNA 5 tabanlı yeni nesil ekran kartları 2027 sonunda veya 2028 başında gelecek. Benzer şekilde Nvidia’nın da yeni nesil kartların 2028’e sarkabileceği iddia edildi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

    Profil resmi
    Nat Alianovna 5 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

    Profil resmi
    PoTemKiN_02 5 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kenko kronometre saat başı ötüyor ne yapmalıyım knight online yeni server 18 yaşında askere gidilir mi bosch çamaşır makinesi kazan dönerken ses çıkarıyor volvo s40 alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 17T Pro 5G
    Xiaomi 17T Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 HX
    MSI KATANA 17 HX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum