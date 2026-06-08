Nvidia GeForce RTX 50 SUPER için yeni tarih: 2027 başında çıkabilir

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Nvidia’nın uzun süredir gündemde olan GeForce RTX 50 SUPER ekran kartı serisiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Daha önce 2026 yılında tanıtılabileceği öne sürülen yenilenmiş RTX 50 ailesinin son bilgilere göre CES 2027 etkinliği sırasında veya 2027’nin ilk aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Daha yüksek kapasiteyle gelebilirler

Sektör sızıntılarıyla tanınan BenchLife’ın paylaştığı bilgilere göre Nvidia’nın RTX 50 SUPER serisi için planları, yeni nesil 3 GB kapasiteli GDDR7 bellek yongalarının kullanıma hazır hale gelmesiyle bağlantılı olabilir.

Ortaya çıkan önceki söylentiler, Nvidia’nın RTX 50 SUPER ailesinde bellek kapasitesine odaklanan güncellemeler hazırladığını öne sürüyordu. Bu kapsamda GeForce RTX 5080 SUPER’in 24 GB, GeForce RTX 5070 Ti SUPER’in 24 GB ve GeForce RTX 5070 SUPER’in ise 18 GB bellek kapasitesiyle gelebileceği iddia edilmişti.

Öte yandan Nvidia resmi olarak bu kartları ve yol haritasını doğrulamadı. Computex 2026 kapsamında da herhangi bir duyuru yapılmadı.

Yeni nesil AMD RDNA 5 ekran kartları 2027 sonunda çıkabilir 8 sa. önce eklendi

RTX 50 SUPER serisinin 2027’ye kayması daha önceki söylentilerle de uyuşuyor. AMD tarafından gelen bilgilere göre RDNA 5 tabanlı yeni nesil ekran kartları 2027 sonunda veya 2028 başında gelecek. Benzer şekilde Nvidia’nın da yeni nesil kartların 2028’e sarkabileceği iddia edildi.

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Nvidia GeForce RTX 50 SUPER serisi 2027 başında çıkabilir

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