Nvidia, geleceğin işlemcilerini kendi CPU'suyla geliştiriyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Nvidia, yeni nesil işlemci geliştirme stratejisinde devrim niteliğinde bir adım attı. Şirket, Vera adını verdiği özel işlemcisini gelecekteki CPU ve GPU'larının tasarım ve doğrulama süreçlerinde kullanmaya başladığını duyurdu. Böylece Nvidia, kendi geliştirdiği işlemciyi kullanarak bir sonraki nesil donanımlarını tasarlayan sürekli bir geliştirme döngüsü oluşturmayı hedefliyor.

Vera CPU geliştirme sürecini hızlandırıyor

İşlemci geliştirme sürecinde simülasyon, doğrulama, regresyon testleri ve dijital tasarım uygulamaları büyük önem taşıyor. GPU'lar ve yapay zeka bu sürecin bazı bölümlerini hızlandırsa da elektronik tasarım otomasyonu (EDA) iş yüklerinin önemli bir kısmı hâlâ CPU performansına, bellek erişimine ve gecikme sürelerine bağlı çalışıyor.

Nvidia, Vera işlemcisini Cadence Jasper ve Synopsys VCS gibi sektörün yaygın kullanılan doğrulama araçlarıyla test ettiğini açıkladı. Şirkete göre seçili çip doğrulama ve simülasyon iş yüklerinde yüzde 50'ye, yani 1,5 kata kadar performans artışı elde edildi.

88 çekirdekli özel tasarım

Kaçıranlar için Vera CPU, Nvidia Olympus adını verdiği 88 özel işlemci çekirdeğini, LPDDR5X bellek desteğini ve ikinci nesil NVIDIA Scalable Coherent Fabric bağlantı teknolojisini bir araya getiriyor. Şirket, bu tasarım sayesinde doğrulama süreçlerinin daha kısa sürede tamamlandığını ve büyük ölçekli regresyon testlerinde toplam iş hacminin artırıldığını belirtiyor.

Böylece mühendisler daha fazla tasarım alternatifini test edebiliyor ve olası sorunları geliştirme sürecinin erken aşamalarında tespit edebiliyor. Nvidia ise, Vera işlemcisini artık gelecekte geliştireceği CPU ve GPU'ların tasarım süreçlerinde aktif olarak kullanacağını açıkladı. Şirketin sonraki CPU mimarisi ise Rigel çekirdeklerini kullanacak Rosa işlemcisi olacak.

Nvidia ve SK Group'tan 500 milyar dolarlık yapay zeka ortaklığı 1 gün önce eklendi

Bu yaklaşım sayesinde Nvidia'nın silikon tasarımı, yazılım geliştirme ve sistem mühendisliği süreçleri birbirini besleyen sürekli bir geri bildirim döngüsü oluşturacak. Başka bir ifadeyle her yeni Nvidia işlemci nesli, kendisinden sonra gelecek işlemcilerin geliştirilmesine doğrudan katkı sağlayacak. Şirket, bu yöntemin geliştirme süresini kısaltmasının yanı sıra daha verimli ve daha güçlü işlemcilerin tasarlanmasına da yardımcı olmasını bekliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: