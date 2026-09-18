Nvidia gelecek yıl çip satışlarını ikiye katlamayı bekliyor

Nvidia rekorlar kırmaya devam edebilir
Şirket, geçtiğimiz ay yaptığı projeksiyonda Ocak 2028'de sona erecek mali yılda yüzde 70 gelir artışı beklediğini duyurmuştu. Bu tahmin, yaklaşık 673 milyar dolarlık gelire karşılık geliyor. Nvidia daha önce, artan talebi karşılayacak yeterli çip arzına sahip olması durumunda gelirini iki katına çıkarabileceğini açıklamıştı.
Nvidia'nın en bilinen ürünleri arasında veri merkezlerinde kullanılan GPU’ları bulunuyor. Blackwell ve Rubin mimarileri, şirketin yapay zeka ve yüksek performanslı hesaplama alanındaki ürün portföyünün önemli parçalarını oluşturuyor.
Jensen Huang, yapay zekanın ekonomik ve sektörel katkılarına ilişkin iyimser yaklaşımını sürdürürken teknolojinin güvenli kullanımına yönelik sorumlulukların da altını çizdi. Huang, şirketlerin geliştirdikleri yapay zeka yazılımları ve hizmetlerinin güvenliğinden sorumlu olması gerektiğini söyledi. Nvidia CEO'su, güvenlik açısından yeterli seviyeye ulaşmamış ürünlerin piyasaya sürülmek yerine geliştirme sürecinde tutulması gerektiğini belirtti.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: