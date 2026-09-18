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    Nvidia gelecek yıl çip satışlarını ikiye katlamayı bekliyor

    Nvidia CEO'su Jensen Huang, yapay zeka yatırımlarındaki artışın etkisiyle şirketin gelecek yıl çip satışlarını ikiye katlamasını bekliyor. Şirket, mali yılda yüzde 70 gelir artışı öngörüyor.

    Nvidia gelecek yıl çip satışlarını ikiye katlamayı bekliyor Tam Boyutta Gör
    Nvidia CEO'su Jensen Huang, yapay zekanın farklı sektörlerde yaygınlaşmasıyla birlikte şirketin gelecek yıl çip satışlarını iki katına çıkarmayı beklediğini açıkladı. Huang, İskoçya'da İngiltere Kralı III. Charles'ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik kapsamında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yapay zekanın farklı sektörlere ve ekonomilere sağladığı katkının yatırımları artırdığını belirtti.

    Nvidia rekorlar kırmaya devam edebilir

    Şirket, geçtiğimiz ay yaptığı projeksiyonda Ocak 2028'de sona erecek mali yılda yüzde 70 gelir artışı beklediğini duyurmuştu. Bu tahmin, yaklaşık 673 milyar dolarlık gelire karşılık geliyor. Nvidia daha önce, artan talebi karşılayacak yeterli çip arzına sahip olması durumunda gelirini iki katına çıkarabileceğini açıklamıştı.

    Nvidia'nın en bilinen ürünleri arasında veri merkezlerinde kullanılan GPU’ları bulunuyor. Blackwell ve Rubin mimarileri, şirketin yapay zeka ve yüksek performanslı hesaplama alanındaki ürün portföyünün önemli parçalarını oluşturuyor.

    Jensen Huang, yapay zekanın ekonomik ve sektörel katkılarına ilişkin iyimser yaklaşımını sürdürürken teknolojinin güvenli kullanımına yönelik sorumlulukların da altını çizdi. Huang, şirketlerin geliştirdikleri yapay zeka yazılımları ve hizmetlerinin güvenliğinden sorumlu olması gerektiğini söyledi. Nvidia CEO'su, güvenlik açısından yeterli seviyeye ulaşmamış ürünlerin piyasaya sürülmek yerine geliştirme sürecinde tutulması gerektiğini belirtti.

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