Nvidia, Groq’u satın alıyor: Şirket tarihindeki en büyük anlaşma

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Nvidia, yüksek performanslı yapay zeka hızlandırıcı çipler geliştiren Groq şirketinin varlıklarını yaklaşık 20 milyar dolar nakit karşılığında devralmak üzere anlaşmaya vardı. Bu hamle, Nvidia tarihindeki en büyük satın alma olarak kayda geçerken şirketin AI alanındaki stratejik yatırımlarını daha da güçlendiriyor.

“Çıkarım” odaklı bir hamle

Groq, yapay zekanın eğitim sürecini tamamlamış modellerinin kullanıcı taleplerine yanıt verdiği “çıkarım” teknolojisinde uzmanlaşıyor. Nvidia, AI model eğitimi alanında lider olsa da çıkarım (inference) alanında AMD haricinde Groq ve Cerebras Systems gibi girişimlerle rekabet ediyor. Yapılan anlaşmaya göre Nvidia, Groq’un teknolojisini münhasır olmayan bir lisans ile kullanacak. Ayrıca Groq kurucusu ve Google’da AI çip programının geliştirilmesinde rol almış olan Jonathan Ross, şirket başkanı Sunny Madra ve diğer mühendislik ekibi üyeleri Nvidia’ya katılacak.

Groq, anlaşmanın finansal detaylarını açıklamadı. CNBC, Nvidia’nın Groq için 20 milyar dolar nakit ödemeyi kabul ettiğini bildirdi ancak taraflar bu rakamı doğrulamadı. Groq, blog gönderisinde, şirketin bağımsız bir şekilde Simon Edwards yönetiminde faaliyet göstermeye devam edeceğini ve GroqCloud’un kesintisiz hizmet vereceğini duyurdu.

Nvidia’nın en büyük satın alımı

Tam Boyutta Gör Bu satın alma, Nvidia’nın tarihindeki en büyük satın alma işlemi olarak kayda geçti. Şirketin önceki en büyük satın alması 2019’da İsrail merkezli çip tasarımcısı Mellanox’u yaklaşık 7 milyar dolara almasıyla gerçekleşmişti.

Nvidia’nın Samsung’un HBM4 belleklerini onayladığı bildirildi 1 gün önce eklendi

Bu anlaşma, son yıllarda teknoloji devlerinin sıkça başvurduğu yeni bir satın alım modelini yansıtıyor. Şirketler, yetenek ve teknolojiyi devralmak için yüksek meblağlar ödüyor ancak hedef şirketi tamamen satın almıyor. Örneğin, Microsoft AI alanında önemli bir yöneticiyi 650 milyon dolarlık lisans anlaşması ile kadrosuna katarken Meta, Scale AI’nin CEO’sunu 15 milyar dolara işe aldı ancak tüm şirketi satın almadı. Amazon ise Adept AI kurucularını kadrosuna kattı.

Groq, 2024 Ağustos’undan bu yana değerlemesini 2,8 milyardan 6,9 milyar dolara çıkardı ve Eylül ayında 750 milyon dolarlık fonlama turu gerçekleştirdi. Şirket, yüksek bant genişlikli harici bellek çipleri kullanmadan geliştirdiği kendi SRAM tabanlı çip mimarisi ile dikkat çekiyor. Bu yaklaşım, AI modelleri ve sohbet botları ile etkileşimleri hızlandırırken işlenebilecek model boyutunu sınırlıyor. Groq’un en yakın rakibi, benzer mimariyi kullanan Cerebras Systems olarak öne çıkıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Nvidia, Groq’u satın alıyor: Şirket tarihindeki en büyük anlaşma

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: