Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia, Groq’u satın alıyor: Şirket tarihindeki en büyük anlaşma

    Teknoloji devi Nvidia, yüksek performanslı yapay zeka çip geliştiricisi Groq’un varlıklarını 20 milyar dolara devralarak tarihindeki en büyük satın almayı gerçekleştirdi.

    Nvidia, Groq’u satın alıyor: Şirket tarihindeki en büyük anlaşma Tam Boyutta Gör
    Nvidia, yüksek performanslı yapay zeka hızlandırıcı çipler geliştiren Groq şirketinin varlıklarını yaklaşık 20 milyar dolar nakit karşılığında devralmak üzere anlaşmaya vardı. Bu hamle, Nvidia tarihindeki en büyük satın alma olarak kayda geçerken şirketin AI alanındaki stratejik yatırımlarını daha da güçlendiriyor.

    “Çıkarım” odaklı bir hamle

    Groq, yapay zekanın eğitim sürecini tamamlamış modellerinin kullanıcı taleplerine yanıt verdiği “çıkarım” teknolojisinde uzmanlaşıyor. Nvidia, AI model eğitimi alanında lider olsa da çıkarım (inference) alanında AMD haricinde Groq ve Cerebras Systems gibi girişimlerle rekabet ediyor. Yapılan anlaşmaya göre Nvidia, Groq’un teknolojisini münhasır olmayan bir lisans ile kullanacak. Ayrıca Groq kurucusu ve Google’da AI çip programının geliştirilmesinde rol almış olan Jonathan Ross, şirket başkanı Sunny Madra ve diğer mühendislik ekibi üyeleri Nvidia’ya katılacak.

    Groq, anlaşmanın finansal detaylarını açıklamadı. CNBC, Nvidia’nın Groq için 20 milyar dolar nakit ödemeyi kabul ettiğini bildirdi ancak taraflar bu rakamı doğrulamadı. Groq, blog gönderisinde, şirketin bağımsız bir şekilde Simon Edwards yönetiminde faaliyet göstermeye devam edeceğini ve GroqCloud’un kesintisiz hizmet vereceğini duyurdu.

    Nvidia’nın en büyük satın alımı

    Nvidia, Groq’u satın alıyor: Şirket tarihindeki en büyük anlaşma Tam Boyutta Gör
    Bu satın alma, Nvidia’nın tarihindeki en büyük satın alma işlemi olarak kayda geçti. Şirketin önceki en büyük satın alması 2019’da İsrail merkezli çip tasarımcısı Mellanox’u yaklaşık 7 milyar dolara almasıyla gerçekleşmişti.

    Bu anlaşma, son yıllarda teknoloji devlerinin sıkça başvurduğu yeni bir satın alım modelini yansıtıyor. Şirketler, yetenek ve teknolojiyi devralmak için yüksek meblağlar ödüyor ancak hedef şirketi tamamen satın almıyor. Örneğin, Microsoft AI alanında önemli bir yöneticiyi 650 milyon dolarlık lisans anlaşması ile kadrosuna katarken Meta, Scale AI’nin CEO’sunu 15 milyar dolara işe aldı ancak tüm şirketi satın almadı. Amazon ise Adept AI kurucularını kadrosuna kattı.

    Groq, 2024 Ağustos’undan bu yana değerlemesini 2,8 milyardan 6,9 milyar dolara çıkardı ve Eylül ayında 750 milyon dolarlık fonlama turu gerçekleştirdi. Şirket, yüksek bant genişlikli harici bellek çipleri kullanmadan geliştirdiği kendi SRAM tabanlı çip mimarisi ile dikkat çekiyor. Bu yaklaşım, AI modelleri ve sohbet botları ile etkileşimleri hızlandırırken işlenebilecek model boyutunu sınırlıyor. Groq’un en yakın rakibi, benzer mimariyi kullanan Cerebras Systems olarak öne çıkıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçan araba üretimi başladı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    askerlik için işitme kaybı oranı ev alırken parayı elden vermek taobao türkiye film izleme siteleri led ışık direk prize nasıl bağlanir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A07
    Samsung Galaxy A07
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana X600.7430-8U00X-G-F
    Casper Nirvana X600.7430-8U00X-G-F
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum