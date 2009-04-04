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Nvidia GT300: DirectX 11 destekli GPU son çeyrekte geliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
21,2b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia GT300: DirectX 11 destekli GPU son çeyrekte geliyor
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AMD-ATi'nin Radeon HD 4890 hamlesine GeForce GTX 275 modelini duyurarak yanıt veren Nvidia'nın yine AMD-ATi'nin önümüzdeki ay içerisinde endüstrinin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı ilk ekran kartı olarak lanse etmeyi planladığı Radeon HD 4770 (RV740) modeline nasıl yanıt vereceği merakla beklenedursun firma yeni nesil grafik işlemci mimarisi üzerindeki çalışmalarına da devam ediyor. Nvidia'nın DirectX 11'e geçiş hamlesi olarak değerlendirilen GT300 için yol haritası netleşiyor.

Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırlayacağı GT300 kod adlı yeni nesil grafik işlem birimi, firma adına eğer planlanan yol haritasında herhangi bir değişikik olmaz ise DirectX 11 destekli ilk grafik işlem birimi olarak pazara giriş yapabilir. DirectX 10.1'i pas geçerek DirectX 11 üzerine yoğunlaşan firma, daha öncesinde DirectX 11 destekli herhangi bir GPU duyuracak mı sorusu şimdilik bilinmese de yüksek performans segmenti için hazırlanan GT300 GPU'sunun son çeyrekte pazara sunulması bekleniyor.

Microsoft'un Windows 7 işletim sistemiyle birlikte lanse edeceği DirectX 11 ile birlikte başta GPGPU olmak üzere Tesselation gibi yeni nesil grafik işlemci teknolojilerinden daha etkin bir şekilde faydalanılması beklenirken, DirectX 10 ile kıyaslandığında geliştiricilere ciddi kolaylıklar sağlanması, son kullanıcılar içinse daha gerçekçi grafikler sunulması hedefleniyor. Ekim ayında başlayacak üç aylık son çeyrek dilime kadar Nvidia'nın yüksek performans segmentinde nasıl bir strateji takip edeceği de bir diğer önemli soru.

Nvidia'nın tek bir baskılı devre (PCB) kullanan çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 versiyonu üzerinde çalıştığı biliniyor. Bu sayede maliyetleri aşağı çekerek yüksek performans segmentinde daha uygun fiyat seviyesinde çeşitliliği arttırmayı planlayan firmanın önümüzdeki aylarda 40nm üretim teknolojisiyle hazırlayacağı ilk ekran kartlarını da duyuracak. AMD-ATi'de olduğu gibi Nvidia da küresel krizden ötürü 40nm üretim teknolojisine ilk olarak giriş ve orta segment çözümlerle geçmesi bekleniyor.


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sdbz 10 yıl
Ben hâlâ dx9 kartı kullanayım, sizler dx11'den bahsedin. :(
Galiba bu gidişle hiç bir zaman güncel bir kartım olmayacak.
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İSYAN_ATEŞİ 10 yıl
dx11 ı bekleyemem son ceyrege kadar cunku yıllık ıznımı benım kulusturle heba etmek ıstemem. :)

kısaca dx10.1 daha ıyı gıbı %30 da performans vaat etmıs ati
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max975 10 yıl
bakalım şu 40nm liğin faydalarını görebilecekmiyiz?
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Batuist 10 yıl
yok bu sefer nvidia sağlam gelecek gibi ama atide boş durmuyor.. bence ati yine nvidiayı geçecek..
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Krak3n 10 yıl

Orjinalden alıntı: Batuist

yok bu sefer nvidia sağlam gelecek gibi ama atide boş durmuyor.. bence ati yine nvidiayı geçecek..

Diyelim ki ATI Nvidia'yı geçti n'olcak sonra?Nvidia bir kart çıkaracak o ATI'yi geçecek.Sonra ATI bir kart çıkaracak Nvidia'yı geçecek.Sonra sonra sonra.

Önemli olan kim kimi geçecek değil önemli olan hangisi f/p ürünü olacak hangisi daha çok tercih edilecek hangisi daha çok satacak?Sorulması gereken soru bu
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fotifoti 10 yıl
nvidia dx10 un adı çıkmadan dx10 uyumlu kartlar satmıştı :) dx11 için geç kalıyorlar aslında :-p
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Esasiyun 10 yıl
valla dx11 destekli kartlar geliyomuş ooo bekleyelim demeyin bence.

alacaksanız yeni kart gidin alın.

sonuçta bu kartlar çıktığında 400-500 doların üstüne çıkıcak, biz yine azıcık insaflı fiyatlara çekilsin diye bekleyecez, sonra o da ne "2011 2. çeyreğinde dx12 destekli kartlar geliyor"

ee?

bekleme mantıgı kadar saçma bişi yok, çünkü sürekli hareket halinde bir sektör bu.
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sertacaygun 10 yıl
Arkadşalar beklemekle beklememek arasın kalmış. Ben olsam alırdım hemen. Beklemeyle bilgisayar toplanmıyor arkadaşlar. Ondan sonra SATA 3, USB 3 falan da bekleyeceksiniz. Bilgisayar işi bekleme işini çoktan aştı, artık tatminkarlığı bulmanız gerekiyor.
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EneRGy. 10 yıl
Ati de 11.1 çıkarır artık hemen ardından :))
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buraoca2 10 yıl
Nvidia ya şuanki mimariyi çok fazla geliştirecek; yada yeni mimariye geçicek. Başka şansı kalmadı, çünkü Ati iyice Nvidia'nın dibine yaklaştı. GTX 285 önceden çok büyük performans farkıyla liderdi(Tek GPU'lu kartlarda); fakat şimdi çok büyük fark kalmadı Ati'nin 4890'ı ile GTX 285 arasında. (Önceki fark AMD Phenom II - Intel Core i7 serisi gibiydi) Yani Nvidia'nın hala rahatça lider kalabilmesi için Ya mimari anlamında çalışması gerekiyor...
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01Mrt 10 yıl
DX10'un popüler olamayışında ki en büyük etken Microsoft'tur. Sadece vistada kullanılmasına olanak tanıması tüm oyun yapımcı ve üretici firmaları DX10'a ağırlık vermekten alı koymuştur. Eğer ki Win7'de DX11 kullanılacak ve daha alt sürümlerde (XP, Vista) kullanılamıyacak olursa DX11'in popüler olma(ma)sıda DX10'dan farklı olmayacaktır... Sadece DX10 (DX9 ve DX10 değil) destekli kaç tane oyun var ki, sorusunun yanıtı budur arkadaşlar... :)
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TiesTorN 10 yıl
Orjinalden alıntı: 01mrt

DX10'un popüler olamayışında ki en büyük etken Microsoft'tur. Sadece vistada kullanılmasına olanak tanıması tüm oyun yapımcı ve üretici firmaları DX10'a ağırlık vermekten alı koymuştur.

Alakası yok. Tek sebebi konsolların oluşu. Konsollar(PS3, Xbox360) bildiğiniz üzere DX9 destekli; e oyunların %90'ı da konsollar için yapılıp sonra PC'ye port olduğuna göre, pek fazla DX10 göremememiz gayet doğal.

DX11 destekli konsol çıkmadığı sürece, o teknolojiyi kullanan oyun da göremeyecez zaten o yüzden fazla heveslenmeyin. Konsol piyasasına bakar bu iş.
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sadtneverdie 10 yıl
1000 verip kart alanlara selamlar :)
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hærun 10 yıl
daha dx 10u göremedik snbahara kadar bekleyemem alıcam bitane dx10

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yc#1 10 yıl
Umarım GT200'deki bazı yanlışları (yüksek maliyet gibi) tekrar etmezler.
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Sisilli 10 yıl
dx11 çıksında dx10 kartların fiyatı düşsün ben hala dx10 kartımla xp de oyun oynuyorum
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Hiper-Nova 10 yıl
Benim teorim ise; Ati Ağustos'da yeni Gpu modellerini duyurup, yeni teknolojilere ilk geçen firma olacak. Umarım nVidia'nın yeni gpuları Gt 200 serisi gibi olmaz.
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Chembond 10 yıl
Nekadar gerekli oluşuyla ilgili sorular var hala kafamda... DX10.1 hatta DX10 ne kadar verimli kullanıldıda (DX9 gibi kullanılmadığı açık) DX11 kartlar çıkarıyorlar? 1 Sene daha bekleseler ellerindeki mevcut yüksek performanslı kartları satmaya yada geliştirmeye devam etseler.

Herhalde böyle daha çok kar yapacaklar. Anlaması güç doğrusu.
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