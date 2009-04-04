Nvidia GT300: DirectX 11 destekli GPU son çeyrekte geliyor

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AMD-ATi'nin Radeon HD 4890 hamlesine GeForce GTX 275 modelini duyurarak yanıt veren Nvidia'nın yine AMD-ATi'nin önümüzdeki ay içerisinde endüstrinin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı ilk ekran kartı olarak lanse etmeyi planladığı Radeon HD 4770 (RV740) modeline nasıl yanıt vereceği merakla beklenedursun firma yeni nesil grafik işlemci mimarisi üzerindeki çalışmalarına da devam ediyor. Nvidia'nın DirectX 11'e geçiş hamlesi olarak değerlendirilen GT300 için yol haritası netleşiyor.

Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırlayacağı GT300 kod adlı yeni nesil grafik işlem birimi, firma adına eğer planlanan yol haritasında herhangi bir değişikik olmaz ise DirectX 11 destekli ilk grafik işlem birimi olarak pazara giriş yapabilir. DirectX 10.1'i pas geçerek DirectX 11 üzerine yoğunlaşan firma, daha öncesinde DirectX 11 destekli herhangi bir GPU duyuracak mı sorusu şimdilik bilinmese de yüksek performans segmenti için hazırlanan GT300 GPU'sunun son çeyrekte pazara sunulması bekleniyor.

Microsoft'un Windows 7 işletim sistemiyle birlikte lanse edeceği DirectX 11 ile birlikte başta GPGPU olmak üzere Tesselation gibi yeni nesil grafik işlemci teknolojilerinden daha etkin bir şekilde faydalanılması beklenirken, DirectX 10 ile kıyaslandığında geliştiricilere ciddi kolaylıklar sağlanması, son kullanıcılar içinse daha gerçekçi grafikler sunulması hedefleniyor. Ekim ayında başlayacak üç aylık son çeyrek dilime kadar Nvidia'nın yüksek performans segmentinde nasıl bir strateji takip edeceği de bir diğer önemli soru.

Nvidia'nın tek bir baskılı devre (PCB) kullanan çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 versiyonu üzerinde çalıştığı biliniyor. Bu sayede maliyetleri aşağı çekerek yüksek performans segmentinde daha uygun fiyat seviyesinde çeşitliliği arttırmayı planlayan firmanın önümüzdeki aylarda 40nm üretim teknolojisiyle hazırlayacağı ilk ekran kartlarını da duyuracak. AMD-ATi'de olduğu gibi Nvidia da küresel krizden ötürü 40nm üretim teknolojisine ilk olarak giriş ve orta segment çözümlerle geçmesi bekleniyor.