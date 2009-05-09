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Nvidia GT300, DirectX 11 destekli ilk GPU olabilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
15,1b
1
41
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia GT300, DirectX 11 destekli ilk GPU olabilir
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Yaklaşık 2.5 yıl önce GeForce 8800 serisiyle DirectX 10 destekli ekran kartlarını endüstrinin beğenisine sunan ilk üretici olmayı başaran Nvidia, DirectX 10.1 ile ilgilenmemiş ve çalışmalarına DirectX 11 ekseninde devam edeceğini açıklamıştı. Son olarak GeForce GTX 275 modelini pazara sunan firma, kapalı kapılar ardında DirectX 11 destekli yeni nesil GT300 GPU'sunu geliştirmeye devam ediyor. GeForce GTX 300 serisine güç vermesi ve 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanması beklenen GPU, alanında bir ilki gerçekleştirebilir.

AMD-ATi'nin RV870 kod adını taşıyan ve DirectX 11 desteği sunması beklenen yeni GPU'sunun son çeyreğe kaldığını daha önceki haberlerimizde belirtmiştik. Benzer şekilde Nvidia'nın GT300'ü ertelediği ve 2010 yılından önce GPU'nun pazara sunulamayacağı yönünde bir takım dedikodular yayılmış olmasa da bunun gerçeği yansıtmadığı, Nvidia'nın DirectX 10'dan sonra DirectX 11 konusunda da pazara giriş yapan ilk üretici olabileceği zira GT300'ün üçüncü çeyreğin sonuna doğru anons edilebileceği belirtiliyor.

Ağustos sonu veya Eylül başı gibi hazır olacağı belirtilen GT300 ile Nvidia'nın okula dönüş dönemi olarak bilinen süreci yakalamak istediği ve çalışmalarını bu doğrultuda sürdürdüğü yönünde çeşitli bilgiler geliyor. GT200 gibi yine büyük bir GPU hazırladığı belirtilen Nvidia'nın GT300'de de aynı GT200 tabanlı GeForce GTX 280 ve GTX 285 modellerinde olduğu gibi 512-bit bellek veri yolu desteği sunacağı, GDDR5 bellek teknolojisine geçiş yapacağı öte yandan TeraFLOP+ seviyesinde işlem gücü sunacağı söyleniyor.


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sertacaygun 10 yıl
DX10'dan millet bi' tat alamadı ki şimdi Dx11 geliyo... İş midir bu ? Win7'nin çıkmadan 8'e çalışmaya başlamaları gibi birşey bu da...
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DARTH_BLACK 10 yıl
Bende vista 64 bit ultimate kullanıcısıyım ve sistemim iyi olmasına rağmen hantallığı skıntı yaratabiliyor bazen bunun dışında vista gerçekten güvenli bir işletim sistemi,sistem çökmesi vs gibi sıkıntıları yok denecek kadar az.Tek eksikliği imzamdaki sisteme göre açılıp kapanması gibi durumlarda hantal olması ama bu eksiklikler windows 7 de olmayacak ,gerçekten güzel bir işletim sistemi geliyor.Günümüz oyunları ve programlarını hem güvenli bir ortamda kullanmak hemde performans almak için sisteminizin çok iyi olması gerekir.Heleki nvidianın bu gt300 serisi ekran kartlarını tam kapasite kullanmak için sağlam bir sistem kurmanız şart.Ben vistaya geçtiğimden beri virüs olayları ile uğraşmadım,tabi kaspersky antivirüs 09 la dahada bir güvenli oldu sistemim.

Yeni gelecek bu ekran kartını bende merakla bekliyorum,duruma göre nvidia tabanlı yeni nesil ekran kartı alacağım.
Yeni yıla yeni bir kart ve yeni windows 7 ile girmek güzel olacak sanırım.Windows 7den performans elde edeceğimi düşünürsek daha stabil bir sistemim olacak elimdeki makineyle beraber..
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@nano@ 10 yıl
dx11, dx10 dan 11 kat daha hızlı yayılacak destek ve kart olarak demedi demeyin
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drkayzer 10 yıl
çok iyi kart olacak
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RevidaL 10 yıl
Piyasayı nasıl etkiler bilmiyorum ama kartın şekli nasıl olur acaba onu merak ediyorum
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AvaLion 10 yıl
ağustosta askerden gellip sistem kuracam bunlar 2 ay sonra dx11 kart çıkartacak püfff
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Denizler İmparatoru 10 yıl
ATI yanlış yaptı bence DirectX 11 kartlar herkesin ilgisini çekecektir.Fiyatı ne kadar pahalı olursa olsun ilk dönemde epey bi satılacaktır.
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OverClocK1ng 10 yıl
Yahu şu gelsin artık da GTX275 in fiyatı da 200$'ın altına inse biz de bir tane alsak.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
GDDR5 Ve Nvidia Heycanla bekliyorum :D
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L.o.T.u.S 10 yıl
Kesinlikle geçmek isteyecekler. Alakasız yere senelerce VİSTA düşmanlığı yapmış XP ciler bile artık sıkıldı XP den.



Onlar bile artık windows 7 ye geçecekler. Ama şunu söyleyeyim.Windows 7 zaten vistanın biraz daha süslenmiş hali.


YANİ MİCROSOFTA BEN İNAT ETTİM SENELERCE VİSTA KULLANMADIM DİYE HAVA ATIYORSANIZ BOŞUNA.ÇÜNKÜ ADAMLAR İŞİ BİLİYORLAR.VİSTAYA MAKYAJ YAPIP ÖNÜNÜZE KOYMUŞLAR.


ÖYLE BÖYLE KULLANDIRACAKLAR SİZE VİSTAYI XP CİLER.


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orhansafak 10 yıl
Dx 11 i ilk çıkartan Nvidia olur. Sonra ATI Dx 11.1 i çıkartır :))) Tekerrür hesabı.
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milyondabir 10 yıl
dx 11 cıksada win7 hamkum olacaz win7 hamkum olmaktansa dx 9 xp64 kalirim daha iyi
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multeci 10 yıl

Orjinalden alıntı: milyondabir

dx 11 cıksada win7 hamkum olacaz win7 hamkum olmaktansa dx 9 xp64 kalirim daha iyi


dx11 vistada da çalışacak.
win 7 vista gibi olmayacak performans ve hatalar zinciri problemleri olmayacak gibi gözüküyor. yani mahkum olma durumu olmayacak bence, çoğu kişi zaten win7 ye geçmek isteyecek gibime geliyor.
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sadtneverdie 10 yıl
dx10 vista yüzünden yaygınlaşmadı dx11 daha yaygın olacak çünkü herkes win 7 yi seviyor ;)
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**Stolas** 10 yıl

Orjinalden alıntı: sadtneverdie

dx10 vista yüzünden yaygınlaşmadı dx11 daha yaygın olacak çünkü herkes win 7 yi seviyor ;)

ne alakası var arkadaşım..
xpde dx10 olsa dx10 destekli oyun olmadığı sürece istediği kadar vista destekli olsun piyasada bir elin parmakları kadar dx10 destekli oyun var..
win7'de vista gibi sistem isteyen bir işletim sistemi sadece vistaya göre daha gelişmiş ve daha makyajlı hali piyasada dx11 kartlarndan önce oyunlar sürülmezse ve devamı gelmeyip dx10 gibi 3-5 oyunla idare edin derlerse dx11'de,dx10 la aynı sahneyi paylaşıcaktır
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