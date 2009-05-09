Nvidia GT300, DirectX 11 destekli ilk GPU olabilir

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Yaklaşık 2.5 yıl önce GeForce 8800 serisiyle DirectX 10 destekli ekran kartlarını endüstrinin beğenisine sunan ilk üretici olmayı başaran Nvidia, DirectX 10.1 ile ilgilenmemiş ve çalışmalarına DirectX 11 ekseninde devam edeceğini açıklamıştı. Son olarak GeForce GTX 275 modelini pazara sunan firma, kapalı kapılar ardında DirectX 11 destekli yeni nesil GT300 GPU'sunu geliştirmeye devam ediyor. GeForce GTX 300 serisine güç vermesi ve 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanması beklenen GPU, alanında bir ilki gerçekleştirebilir.

AMD-ATi'nin RV870 kod adını taşıyan ve DirectX 11 desteği sunması beklenen yeni GPU'sunun son çeyreğe kaldığını daha önceki haberlerimizde belirtmiştik. Benzer şekilde Nvidia'nın GT300'ü ertelediği ve 2010 yılından önce GPU'nun pazara sunulamayacağı yönünde bir takım dedikodular yayılmış olmasa da bunun gerçeği yansıtmadığı, Nvidia'nın DirectX 10'dan sonra DirectX 11 konusunda da pazara giriş yapan ilk üretici olabileceği zira GT300'ün üçüncü çeyreğin sonuna doğru anons edilebileceği belirtiliyor.

Ağustos sonu veya Eylül başı gibi hazır olacağı belirtilen GT300 ile Nvidia'nın okula dönüş dönemi olarak bilinen süreci yakalamak istediği ve çalışmalarını bu doğrultuda sürdürdüğü yönünde çeşitli bilgiler geliyor. GT200 gibi yine büyük bir GPU hazırladığı belirtilen Nvidia'nın GT300'de de aynı GT200 tabanlı GeForce GTX 280 ve GTX 285 modellerinde olduğu gibi 512-bit bellek veri yolu desteği sunacağı, GDDR5 bellek teknolojisine geçiş yapacağı öte yandan TeraFLOP+ seviyesinde işlem gücü sunacağı söyleniyor.