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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Nvidia, ABD'nin kısıtlamaları sebebiyle Güneydoğu Asya'ya yapay zeka çipi sevkiyatını durdurdu. Karar, Çinli şirketlerin Singapur, Tayland, Malezya ve Endonezya'daki veri merkezlerinden işlem gücü kiralamasını önlemeyi amaçlıyor. Bu kısıtlama nedeniyle sunucu üreticileri bölgedeki teslimatları askıya almak zorunda kaldı. Sevkiyatların durması, ByteDance'in bölgedeki 500 milyon dolarlık projesi dahil birçok yatırımı tehlikeye düşürdü. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Nvidia, üretim ortaklarına Güneydoğu Asya'ya yönelik yapay zeka sunucusu sevkiyatlarını askıya almaları talimatını verdi. Dell, Supermicro ve diğer sunucu üreticileri Singapur, Tayland, Malezya ve Endonezya'daki müşterilerine Nvidia'nın siparişlerin gönderilmesine izin vermediğini bildirdi. Kararın arkasında ABD'nin Çinli yapay zeka şirketlerinin yurt dışındaki veri merkezlerinden gelişmiş işlem gücü kiralamasını engellemeye yönelik yeni düzenlemeleri bulunuyor.

Çinli şirketler işlem gücünü yurt dışından kiralıyor

Çin'e yönelik çip kısıtlamaları, ülkedeki yapay zeka şirketlerini alternatif işlem gücü kaynaklarına yöneltti. Bu şirketler, gelişmiş Nvidia GPU'larına erişebilmek için Çin dışındaki veri merkezlerinden bulut bilişim kapasitesi kiralamaya başladı.

Bu noktada Güneydoğu Asya önemli bir merkez haline geldi. Bölgedeki veri merkezleri, Hong Kong, Shenzhen ve Şanghay gibi Çin'in önemli teknoloji merkezlerine uçakla yaklaşık 4 ila 6 saat uzaklıkta bulunuyor. Bazı Çinli şirketler ise Avrupa gibi daha uzak bölgelerdeki veri merkezlerine yöneliyor.

ABD'nin yeni düzenlemesi, bulut hizmeti sağlayıcılarının belirli müşterilere işlem gücü sunmasını da denetim altına alıyor. Şirketlere ihracat lisansı başvurusu yapmaları ve müşterileri arasında kısıtlı kuruluşların bulunmadığını kanıtlamaları için 90 gün süre tanınıyor.

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Ancak uygulamanın nasıl yürütüleceğine ilişkin belirsizlikler yaşanıyor. Financial Times'a konuşan bir bulut hizmeti sağlayıcısının yöneticisi, lisans başvurusunun nasıl yapılacağı konusunda şirketlere açık bir yönlendirme sunulmadığını belirtti. Yönetici, 90 günlük sürenin işlemeye başlamasına rağmen başvuru sürecinin netleşmediğini ve bunun bölgede ciddi bir karmaşaya yol açtığını ifade etti.

ByteDance'in 500 milyon dolarlık projesi tehlikede

Sevkiyatların durdurulması, Güneydoğu Asya'daki veri merkezi yatırımlarını da doğrudan etkiliyor. Bu durumdan etkilenen şirketlerden biri, Singapur merkezli bulut hizmeti sağlayıcısı Aolani oldu.

ByteDance'e işlem gücü sağlamak üzere anlaşma yapan Aolani, Nvidia GPU sevkiyatlarının belirsizliğe girmesi nedeniyle finansman sorunları yaşıyor. Habere göre bankalar, proje için sağlanması planlanan 500 milyon dolarlık kredi desteğini durdurdu.

ByteDance'in de anlaşmadan çekilme ihtimali bulunuyor. Şirketin, yapay zeka modellerini eğitmek için çok sayıda laboratuvar tarafından tercih edilen güçlü Nvidia GPU'larına erişememesi, projeyi sürdürmesini zorlaştırabilir.

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Nvidia, Güneydoğu Asya'ya yapay zeka çipi sevkiyatını durdurdu

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