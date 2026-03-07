Giriş
    Nvidia Çin’e özel H200 hızlandırıcıların üretimini durdurdu

    Nvidia H200 hızlandırıcısı Çin’de de ambargoyla karşılaşınca firma üretimi durdurma kararı aldı. Hali hazırda üretilen hızlandırıcılar ise depolarda ABD ve Çin onayını bekliyor. 

    Nvidia H200 Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın en çok satan hızlandırıcıları arasında yer alan H200 bir türlü şanssızlığını yenemedi. Önce ABD ambargosu nedeniyle Çin’e satışı yasaklandı. Daha sonra ABD şartlı onay verdi ancak bu kez Çin kendi kurumlarına yasak getirdi. Şimdi ise üretimi durduruluyor.

    Nvidia H200 acı sonla karşılaştı

    Gelen bilgilere göre kurumların hükümetten onay alması zorunluluğu nedeniyle Nvidia H200 hızlandırıcısına ilgi düşük kaldı. Nvidia Çin’de sadece 250 bin adet H200 hızlandırıcısı siparişi alabildi. Firma bu satışı yeterli olarak değerlendirdi ve hızlandırıcının üretimini durdurma kararı aldı. 250 bin adet üretilmiş hızlandırıcı depolarda istiflendi ve hem ABD’nin ihracat onayı hem de Çin’in ithalat onayının ardından dağıtıma çıkacak.

    Kaynaklar Nvidia H200 hızlandırıcısı için ayrılan üretim bantlarının 3nm sürecinde yeni nesil Vera Rubin hızlandırıcılarına ayrılacağını belirtiyor. TSMC hali hazırda Nvidia için ayırdığı bu bantları elde geçirerek yeni yongalar için hazırlayacak. Firma bu üretim bantlarına VR200 yongalarının paketlenmesi konusunda ekstra kapasite elde etmiş olacak.

    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    Thomas Anderson 2 gün önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 2 gün önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

