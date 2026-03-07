Nvidia Çin’e özel H200 hızlandırıcıların üretimini durdurdu

Nvidia H200 acı sonla karşılaştı
Gelen bilgilere göre kurumların hükümetten onay alması zorunluluğu nedeniyle Nvidia H200 hızlandırıcısına ilgi düşük kaldı. Nvidia Çin’de sadece 250 bin adet H200 hızlandırıcısı siparişi alabildi. Firma bu satışı yeterli olarak değerlendirdi ve hızlandırıcının üretimini durdurma kararı aldı. 250 bin adet üretilmiş hızlandırıcı depolarda istiflendi ve hem ABD’nin ihracat onayı hem de Çin’in ithalat onayının ardından dağıtıma çıkacak.
Kaynaklar Nvidia H200 hızlandırıcısı için ayrılan üretim bantlarının 3nm sürecinde yeni nesil Vera Rubin hızlandırıcılarına ayrılacağını belirtiyor. TSMC hali hazırda Nvidia için ayırdığı bu bantları elde geçirerek yeni yongalar için hazırlayacak. Firma bu üretim bantlarına VR200 yongalarının paketlenmesi konusunda ekstra kapasite elde etmiş olacak.
dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz
tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım