Nvidia Çin’e özel H200 hızlandırıcıların üretimini durdurdu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Nvidia’nın en çok satan hızlandırıcıları arasında yer alan H200 bir türlü şanssızlığını yenemedi. Önce ABD ambargosu nedeniyle Çin’e satışı yasaklandı. Daha sonra ABD şartlı onay verdi ancak bu kez Çin kendi kurumlarına yasak getirdi. Şimdi ise üretimi durduruluyor.

Nvidia H200 acı sonla karşılaştı

Gelen bilgilere göre kurumların hükümetten onay alması zorunluluğu nedeniyle Nvidia H200 hızlandırıcısına ilgi düşük kaldı. Nvidia Çin’de sadece 250 bin adet H200 hızlandırıcısı siparişi alabildi. Firma bu satışı yeterli olarak değerlendirdi ve hızlandırıcının üretimini durdurma kararı aldı. 250 bin adet üretilmiş hızlandırıcı depolarda istiflendi ve hem ABD’nin ihracat onayı hem de Çin’in ithalat onayının ardından dağıtıma çıkacak.

MTT AIBOOK tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 hf. önce eklendi

Kaynaklar Nvidia H200 hızlandırıcısı için ayrılan üretim bantlarının 3nm sürecinde yeni nesil Vera Rubin hızlandırıcılarına ayrılacağını belirtiyor. TSMC hali hazırda Nvidia için ayırdığı bu bantları elde geçirerek yeni yongalar için hazırlayacak. Firma bu üretim bantlarına VR200 yongalarının paketlenmesi konusunda ekstra kapasite elde etmiş olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Nvidia H200 dönemi sona eriyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: