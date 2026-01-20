Nvidia H200 Çin gümrüğüne takıldı, üretim durdu

Nvidia H200 çıkmazı
Çin'in ABD'ye misilleme olarak kurumlara Nvidia yongalarının kullanılmasını yasakladığı ve tüketici tarafında durumun belirsiz olduğu gündeme gelmişti. Yeni bilgilere göre Nvidia H200 hızlandırıcısının Çin gümrük noktalarında takıldığı belirtiliyor.
Kaynaklar Çinli yetkililerin bu konuda herhangi bir açıklama veya neden göstermediğini ifade ediyor. Ayrıca yerel teknoloji firmalarına da gerekli olmadığı takdirde H200 siparişi geçmemeleri tavsiye edilmiş.
Büyük bir talep olduğu için Nvidia H200 hızlandırıcısının Çin'de satış beklentisi 1 milyon civarındaydı ve tedarikçilerin Mart ayına kadar siparişleri yetiştirmeleri istenmişti. Son gelişme ile birlikte tedarikçilerin üretime ara verdiği dile getiriliyor.
Çin hükümetinin bu engellemeyi bir koz olarak kullanmak isteyip istemediği bilinmiyor ancak Nividia H200 hızlandırıcısını bekleyen bazı Çinli firmaların farklı yollardan Blackwell tabanlı hızlandırıcılara yönelme niyetlerinin olduğu da gündeme geliyor.