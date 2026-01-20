Nvidia H200 Çin gümrüğüne takıldı, üretim durdu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşının kurbanı olan Nvidia H200 hızlandırıcısı için geçtiğimiz haftalarda yeşil ışık yakılmış ve Nvidia üretimi hızlandırmıştır. Ne var ki bu kez Çin hükümeti şok bir darbe vurdu.

Nvidia H200 çıkmazı

Çin'in ABD'ye misilleme olarak kurumlara Nvidia yongalarının kullanılmasını yasakladığı ve tüketici tarafında durumun belirsiz olduğu gündeme gelmişti. Yeni bilgilere göre Nvidia H200 hızlandırıcısının Çin gümrük noktalarında takıldığı belirtiliyor.

Nvidia ekran kartlarında kötü haber

Kaynaklar Çinli yetkililerin bu konuda herhangi bir açıklama veya neden göstermediğini ifade ediyor. Ayrıca yerel teknoloji firmalarına da gerekli olmadığı takdirde H200 siparişi geçmemeleri tavsiye edilmiş.

Büyük bir talep olduğu için Nvidia H200 hızlandırıcısının Çin'de satış beklentisi 1 milyon civarındaydı ve tedarikçilerin Mart ayına kadar siparişleri yetiştirmeleri istenmişti. Son gelişme ile birlikte tedarikçilerin üretime ara verdiği dile getiriliyor.

Çin hükümetinin bu engellemeyi bir koz olarak kullanmak isteyip istemediği bilinmiyor ancak Nividia H200 hızlandırıcısını bekleyen bazı Çinli firmaların farklı yollardan Blackwell tabanlı hızlandırıcılara yönelme niyetlerinin olduğu da gündeme geliyor.

