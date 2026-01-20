Giriş
    Nvidia H200 Çin gümrüğüne takıldı, üretim durdu

    Nvidia'nın büyük umutlarla Çin'de yeniden satmaya hazırlandığı Nvidia H200 hızlandırıcısı ile ilgili şok bir gelişme yaşandı. Çin gümrükleri kartların girişine izin vermiyor. 

    Nvidia H200 Tam Boyutta Gör
    Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşının kurbanı olan Nvidia H200 hızlandırıcısı için geçtiğimiz haftalarda yeşil ışık yakılmış ve Nvidia üretimi hızlandırmıştır. Ne var ki bu kez Çin hükümeti şok bir darbe vurdu. 

    Nvidia H200 çıkmazı

    Çin'in ABD'ye misilleme olarak kurumlara Nvidia yongalarının kullanılmasını yasakladığı ve tüketici tarafında durumun belirsiz olduğu gündeme gelmişti. Yeni bilgilere göre Nvidia H200 hızlandırıcısının Çin gümrük noktalarında takıldığı belirtiliyor. 

    Kaynaklar Çinli yetkililerin bu konuda herhangi bir açıklama veya neden göstermediğini ifade ediyor. Ayrıca yerel teknoloji firmalarına da gerekli olmadığı takdirde H200 siparişi geçmemeleri tavsiye edilmiş. 

    Büyük bir talep olduğu için Nvidia H200 hızlandırıcısının Çin'de satış beklentisi 1 milyon civarındaydı ve tedarikçilerin Mart ayına kadar siparişleri yetiştirmeleri istenmişti. Son gelişme ile birlikte tedarikçilerin üretime ara verdiği dile getiriliyor. 

    Çin hükümetinin bu engellemeyi bir koz olarak kullanmak isteyip istemediği bilinmiyor ancak Nividia H200 hızlandırıcısını bekleyen bazı Çinli firmaların farklı yollardan Blackwell tabanlı hızlandırıcılara yönelme niyetlerinin olduğu da gündeme geliyor. 

