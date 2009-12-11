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Nvidia Halkla İlişkiler Yöneticisi Luciano Alibrandi ile Türkiye'deki ilk röportajı gerçekleştirdik

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia Halkla İlişkiler Yöneticisi Luciano Alibrandi ile Türkiye'deki ilk röportajı gerçekleştirdik
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Nvidia ile ilgili olarak DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları ne zaman gelecek, ION 2 ve Tegra 2'deki son gelişmeler neler ve 3D Vision teknolojisinin geleceği için neler planlanıyor gibi cevabı merakla beklenen soruların sayısını arttırabilmek mümkün. Önce CeBIT Almanya hemen ardından Tayvan Computex ve son olarak geçtiğimiz ay Paris'te sohbet etme fırsatı yakaladığımız Nvidia yöneticileri, şirket için düzenlemelerden ötürü açıklamaların basına yansımasını istemiyor zira Nvidia'da sadece belli isimler basına açıklama yapma yetkisine sahip. İşte o isimlerden birisi olan Nvidia Halka İlişkiler ve Basın Yöneticisi Luciano Alibrandi, 3DVision etkinliği için İstanbul'a geldi ve biz de kendisiyle video röportaj gerçekleştirme fırsatı yakaladık.

Türkiye'de ilk ve muhtemelen tek röportajını Donanimhaber.com'a veren Luciano Alibrandi ile gerçekleştirdiğimiz sohbette kendisine merak edilen pek çok soruyu sorma fırsatı yakaladık. Yeni haftada yayına vereceğimiz yaklaşık 10 dakikalık video röportaj kapsamında Fermi'den Tegra'ya pek çok konuyu ilk ağızdan dinleme şansı yakalayacağız, umarız sizler için de keyifli ve bilgilendirici bir video olur.


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CoreXXX 9 yıl
ne dedi acaba merak ettim bekliyoruz....
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Trecc11 9 yıl
sabırsızlıkla bekliyoruz..
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IgorStravinsky 9 yıl
Videoyu bekliyoruz. Keşke haftasonu verseydiniz
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Black_Mamba24 9 yıl
en sonunda:)
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