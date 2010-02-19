Nvidia: Hazır mısın? Büyük bir duyuru için Pazartesi'yi bekleyin!

Nvidia'nın yaklaşık 6 aydır merakla beklenen yeni nesil ekran kartları için son dönemece girilmek üzere. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere 2-6 Mart tarihleri arasında Hannover, Almanya'da gerçekleştirilecek CeBIT 2010 fuarında, Nvidia tabanlı çözümler sunan bazı üreticilerin Fermi tabanlı ekran kartlarını sergilemesi bekleniyor. Önde gelen üreticilerden Zotac, Fermi'nin CeBIT 2010'daki standında yer alacağını doğrularken, diğer üreticilerin de Fermi tabanlı DirectX 11 çözümlerini fuar kapsamında katılımcıların beğenisine sunacağı belirtiliyor. Ancak gelen son bilgilere göre Fermi tabanlı GF100 GPU'sunun güç verdiği GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerinin beklenenin aksine CeBIT fuarından önce, önümüzdeki Pazartesi günü tanıtılabileceği söyleniyor.

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Santa Clara'daki Nvidia genel merkezi, henüz konuyla ilgili resmi herhangi bir açıklama yapmış olmasa da firmanın Twitter sayfasındaki son güncellemede, "Hazır mısın?" sorusuna yer verilirken, Pazartesi günü Pasifik saati ile 9:00 AM'de büyük bir duyuru yapılacağından bahsediliyor. Fermi ile ilişkilendirilen bu lansman kapsamında GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerinin resmi tanıtımının gerçekleştirilebileceği iddia ediliyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 3.2 milyar transistör içeren GF100 GPU'sunun güç verdiği yeni nesil ekran kartları, Nvidia'nın yüksek performans segmentindeki yeni silahları olacak ve rakip tarafta ATi Radeon HD 5800 ve 5900 serilerine rakip olacaklar. Üst modeli 512x paralel işlem birimi ve 384-bit bellek veri yolu desteği ile gelen ekran kartlarında GDDR5 bellek teknolojisine yer verilirken, yer verilen bellek kapasitesi modeline göre değişecek ayrıca yine üst model 48x ROP birimi ve 64x doku ünitesiyle birlikte gelecek.

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Henüz Nvidia tarafından detaylı bir açıklama yapılmadığı için, tanıtımın ION 2 ve Tegra 2 odaklı olması da ihtimaller dahilinde yer alıyor ancak açıklamanın başında yer alan "major" ifadesi, tanıtım etkinliğinin GeForce 400 serisiyle ilgili olabileceğini güçlendiren bir ihtimal olarak yorumlanıyor. Yapılan yorumlara göre Pazartesi günü GeForce GTX 470 ve GeForce 480 için "hard launch" olmasa bile yani basın kuruluşları tarafından bağımsız test sonuçları yayınlanmasa bile kartların gün ışığına çıkabileceği üzerinde duruluyor. Özellikle grafik endüstrisi için önümüzdeki iki gün son dönemin en uzun haftasonu olarak geçecek gibi görünüyor, şimdi gözler Nvidia merkez ofiste zira Pazartesi günü ION 2 & Tegra 2 veya GeForce 400 serisi için büyük bir duyuru yapılması bekleniyor.

Kaynaklar: Nvidia Twitter sayfası, TC Magazine

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