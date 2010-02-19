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Nvidia: Hazır mısın? Büyük bir duyuru için Pazartesi'yi bekleyin!

Nvidia "Hazır mısın?" diye soruyor ve Pazartesi günü yapacağı büyük tanıtıma dikkat çekiyor.
9 yıl
20,2b
1
67
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın yaklaşık 6 aydır merakla beklenen yeni nesil ekran kartları için son dönemece girilmek üzere. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere 2-6 Mart tarihleri arasında Hannover, Almanya'da gerçekleştirilecek CeBIT 2010 fuarında, Nvidia tabanlı çözümler sunan bazı üreticilerin Fermi tabanlı ekran kartlarını sergilemesi bekleniyor. Önde gelen üreticilerden Zotac, Fermi'nin CeBIT 2010'daki standında yer alacağını doğrularken, diğer üreticilerin de Fermi tabanlı DirectX 11 çözümlerini fuar kapsamında katılımcıların beğenisine sunacağı belirtiliyor. Ancak gelen son bilgilere göre Fermi tabanlı GF100 GPU'sunun güç verdiği GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerinin beklenenin aksine CeBIT fuarından önce, önümüzdeki Pazartesi günü tanıtılabileceği söyleniyor.

Nvidia: Hazır mısın? Büyük bir duyuru için Pazartesi'yi bekleyin!
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Santa Clara'daki Nvidia genel merkezi, henüz konuyla ilgili resmi herhangi bir açıklama yapmış olmasa da firmanın Twitter sayfasındaki son güncellemede, "Hazır mısın?" sorusuna yer verilirken, Pazartesi günü Pasifik saati ile 9:00 AM'de büyük bir duyuru yapılacağından bahsediliyor. Fermi ile ilişkilendirilen bu lansman kapsamında GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerinin resmi tanıtımının gerçekleştirilebileceği iddia ediliyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 3.2 milyar transistör içeren GF100 GPU'sunun güç verdiği yeni nesil ekran kartları, Nvidia'nın yüksek performans segmentindeki yeni silahları olacak ve rakip tarafta ATi Radeon HD 5800 ve 5900 serilerine rakip olacaklar. Üst modeli 512x paralel işlem birimi ve 384-bit bellek veri yolu desteği ile gelen ekran kartlarında GDDR5 bellek teknolojisine yer verilirken, yer verilen bellek kapasitesi modeline göre değişecek ayrıca yine üst model 48x ROP birimi ve 64x doku ünitesiyle birlikte gelecek.

Nvidia: Hazır mısın? Büyük bir duyuru için Pazartesi'yi bekleyin!
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Henüz Nvidia tarafından detaylı bir açıklama yapılmadığı için, tanıtımın ION 2 ve Tegra 2 odaklı olması da ihtimaller dahilinde yer alıyor ancak açıklamanın başında yer alan "major" ifadesi, tanıtım etkinliğinin GeForce 400 serisiyle ilgili olabileceğini güçlendiren bir ihtimal olarak yorumlanıyor. Yapılan yorumlara göre Pazartesi günü GeForce GTX 470 ve GeForce 480 için "hard launch" olmasa bile yani basın kuruluşları tarafından bağımsız test sonuçları yayınlanmasa bile kartların gün ışığına çıkabileceği üzerinde duruluyor. Özellikle grafik endüstrisi için önümüzdeki iki gün son dönemin en uzun haftasonu olarak geçecek gibi görünüyor, şimdi gözler Nvidia merkez ofiste zira Pazartesi günü ION 2 & Tegra 2 veya GeForce 400 serisi için büyük bir duyuru yapılması bekleniyor.

Kaynaklar: Nvidia Twitter sayfası, TC Magazine
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OrHaN57 9 yıl
şaşırdım erteleme yok aksine daha önce cıkacak
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Uğur.Türkben 9 yıl
Ne olur hemen piyasaya çıkartmayın.Ben kendimi hazır hissetmiyorum.
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DH Misafiri 9 yıl
ooo benimde 790 gx anakartın onboart ekrankartı crsis i 1024,768 cozünürlukte orta ayarda oynatıyo af edersiniz fermi neydi?
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Ehlika 9 yıl
Are You Ready ii ii ii
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Zenapyus 9 yıl
hepsi yalan..:)....benim için en iyi kartı oynadığım oyunları bana full detay oynatan karttır..beyler xenonman biraderimin dediği gibi bendede gigabyte gtx260 OC var..ve güncel oyunların hepsini( çoğunlukla AA 16x ) çok rahatlıkla kaldırıyor..o yüzden bu kartları 5-10 fps için fiyatları iyice ucuzlamadan almak mantıksız bana kalırsa..neyleyim ben fermiyi yada atinin 5000 serisini..
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DH Misafiri 9 yıl
hepsi yalan..:)....benim için en iyi kartı oynadığım oyunları bana full detay oynatan karttır..beyler xenonman biraderimin dediği gibi bendede gigabyte gtx260 OC var..ve güncel oyunların hepsini( çoğunlukla AA 16x ) çok rahatlıkla kaldırıyor..o yüzden bu kartları 5-10 fps için fiyatları iyice ucuzlamadan almak mantıksız bana kalırsa..neyleyim ben fermiyi yada atinin 5000 serisini..
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bethere4you 9 yıl
nvidiaıların önunde 2 secenek war yaw ortasegment gtx lerı bekleyecekler yada
bu kartlara delı paralar bayılacaklar
belkı bır ıhtımal ATI HD 5830 VE 5850YE YONELILER gelecek olan ındırımlerle
gene ekmek cıkacak bıze ATI den walla :)
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M@rKSm@N 9 yıl
oley yaşasınn fermi çıkıyor :D sanki alabilecem...
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stradosphere 9 yıl
Wow oynayanlar bilir hatta oynamayanlarda saolsun fragmanlarından bilir.Bizde çıkıp kendisine "You're not prepared"dersek ne olacak acaba
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XenonMan58 9 yıl
almayın benim gtx275 canavar gibi 2 yıl daha idare eder oyun mu var sanki
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buraoca2 9 yıl
Hepsini beraber açıklasalar çok güzel olur :) Ama sanmıyorum Nvidia'nın tüm kozlarını aynı anda göstereceğini :)
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cestvrai 9 yıl
Ben doğuştan hazırım. gelsin kartlar adamı sinir ettiler zaten 6 ay gecikme mi olurmuş
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lordrdley 9 yıl
çinli amca çıkıp "en sonunda 6 ay sonra şükürler olsunki yapabildik.fiyatınıda 700 dolar koyduk...yanlız fermiler sadece sınırlı sayıda fan edition cıkıcak" derse şaşırmam :D :D :D
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charcharodon carcharias 9 yıl
Pazartesiyi atlattılar mı tamam; salı sallanır, çarşamba çarşafa dolanır, perşembe perişanlıktır, cuma mübarek gün

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