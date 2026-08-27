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    Nvidia, Hugging Face'i 13 milyar dolara satın alıyor

    Nvidia’nın açık kaynaklı yapay zeka platformu Hugging Face’i 12,9 milyar dolara satın almak üzere anlaştığı iddia edildi. Anlaşma, Nvidia’nın en büyük satın almalarından biri olabilir.

    Nvidia, Hugging Face'i 13 milyar dolara satın alıyor Tam Boyutta Gör

    Yapay zeka çip pazarının lideri Nvidia, açık kaynaklı yapay zeka modelleri ve veri setlerinin önemli merkezlerinden Hugging Face'i satın almak için anlaşmaya vardı. The Information'ın haberine göre anlaşmanın değeri 12,9 milyar dolar seviyesinde. Eğer anlaşma gerçekleşirse bu, Nvidia'nın bugüne kadarki en büyük satın almalarından biri olacak.

    Nvidia'nın ilgisi yıllardır sürüyor

    Nvidia'nın Hugging Face'e olan ilgisi ise yeni değil. Şirket, 2023 yılında Hugging Face'in düzenlediği 235 milyon dolarlık Seri D yatırım turuna Google, Amazon ve Salesforce gibi şirketlerle birlikte katıldı. Bu yatırım turunda Hugging Face'in değerlemesi 4,5 milyar dolar olarak belirlenmişti.

    Bununla yetinmeyen Nvidia, geçen yıl yıl Hugging Face'e 500 milyon dolarlık doğrudan yatırım yapmayı teklif etti. Ancak Hugging Face bu teklifi kabul etmedi. Şirket o dönemde, yatırımcının karar alma süreçlerinde etkili olmasını sağlayacak kadar büyük bir yatırım arayışında olmadığını belirtti.

    Hugging Face, Nvidia'ya ne kazandıracak?

    Hugging Face, geliştiricilerin açık kaynaklı büyük dil modellerine (LLM), yapay zeka modellerine ve veri setlerine erişebildiği ve bunları paylaşabildiği önemli bir platform konumunda. Nvidia'nın satın alımla bu ekosistem üzerinde doğrudan kontrol sahibi olması bekleniyor.

    Nvidia’nın hamlesi yapay zeka sektöründe donanım ve yazılım taraflarının giderek daha fazla iç içe geçtiği bir döneme denk geliyor. Şirket, hem yapay zekanın geliştirilmesi ve çalıştırılması noktasında gerekli donanımı tedarik ediyor hem de bu satın alımla dağıtımında da söz sahibi olmayı hedefliyor.

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    J
    Jikoxmarley 5 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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